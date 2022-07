‘Lo importante es ser sostenibles y rentables’: líder de LaHaus

Una de las startups que se viene destacando en Colombia y en la región es LaHaus. Esta proptech, que viene incrementando sus ventas en los últimos meses, se ha trazado como meta tener un crecimiento “saludable” y “rentable”. Además de consolidar un gran equipo humano.



En entrevista con Andrés Felipe Fuentes, country manager de LaHaus, el ejecutivo habló sobre cómo ve al país en materia de digitalización y de las cualidades que debe tener un líder ‘tech’.



¿Cuáles son los nuevos desafíos que tienen los nuevos líderes en las empresas de tecnología?



Tras la pandemia se presentaron muchos cambios y desafíos para todas las empresas. En nuestro caso la coyuntura nos llevó a entender la importancia de tener equipos más alineados y conectados con el propósito de nuestro negocio.



Además nos permitió entender y balancear, de una forma sana, la política del trabajo desde casa, el trabajo desde cualquier lugar y del trabajo presencial, sin duda los principales retos que tienen muchas empresas. Hoy con base en esas líneas nos enfoquemos más en los resultados que en otras cosas más tradicionales. Nos hemos adaptado bastante bien a esta nueva modalidad híbrida, la cual armonizamos con el valor de la autonomía.



¿Cuáles son cualidades que debe tener un líder ‘tech’?



Desde nuestro punto de vista queremos contar con líderes que compartan nuestra misión y que, sobre todo, crean en el propósito de LaHaus: mejorar la vida de los colombianos que quieren tener acceso a vivienda digna.



Hoy un líder debe tener la capacidad de formar, desarrollar y potencializar a los mejores equipos. Sin lugar a duda, el talento humano es la piedra angular de nuestro éxito.



¿Cómo ven el panorama laboral en el país?



Estoy convencido de que tenemos un talento maravilloso en Colombia y que somos capaces de hacer compañías de clase mundial. Si bien hemos logrado consolidar un buen equipo, no solo en Bogotá, sino en otras partes del país, el mayor desafío que hemos identificado es que encontrar talento más específico, como por ejemplo ingenieros de desarrollo, se ha vuelto retador.



¿Cómo ven el futuro del país en materia de digitalización?



En Colombia hemos dado unos pasos importantes, si bien hemos tenido grandes avances en materia de transformación digital, lo mejor está por venir. Hoy vemos que más personas adoptan la tecnología y debemos seguir avanzando y cerrando brechas.

Desde LaHaus sabemos que la digitalización es una realidad, de hecho hoy en día el 60% de las ventas que hacemos en Colombia no requieren de una visita física, todo se hace digitalmente y de forma remota. Si vamos al hub Caribe, compuesto por Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, el 90% de las ventas no requieren interacción presencial.



¿Cómo se sienten al inspirar a otros emprendedores?



Lo recibimos con mucha responsabilidad, ya que sabemos que nos ven como un ejemplo a seguir. Tenemos los pies sobre la tierra y creemos en la importancia de tener un crecimiento saludable, que nos permite ser sostenibles, rentables, y escalable para que así, haya LaHaus para rato.



¿Cuándo tendremos noticias de que LaHaus se convertirá en el tercer unicornio en el país?



No nos obsesiona la idea y tampoco la meta es convertirnos en un unicornio. Para nosotros es muy importante ejecutar con responsabilidad, tener un camino claro hacia la sostenibilidad con un crecimiento saludable.



¿En qué proyectos vienen trabajando actualmente?



Lanzamos LaHaus Fraction en el proyecto Cabo Mar en Cartagena y tal ha sido el éxito que ya muchos desarrolladores de vivienda se nos han acercado para que apliquemos a este modelo a sus proyectos.



¿Cuáles son sus planes para este segundo semestre?



Nuestra meta este año es consolidar la operación que tenemos actualmente, fortalecer nuestra alianza con los desarrolladores de vivienda y aumentar el número de compradores de vivienda. No descartamos a futuro la apertura de nuevos mercados, pero hoy, estamos con foco absoluto de crecer en los que estamos.



