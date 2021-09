Logística y mensajería impulsan la reactivación de pymes en el país

Una de cada 4 compradores en línea no llega a comprar porque la fecha de entrega estimada no estaba disponible.

El crecimiento del comercio electrónico en el país ha sido abismal no sólo por la repercusión que generó en la sociedad el haber pasado un año de encierro por la pandemia del Covid-19, sino por el hecho de que cada día surgen nuevos emprendimientos que ofrecen sus productos a través de la red. Sin embargo, este es un mercado al que suelen entrar y salir nuevos jugadores generando y que además se enfrenta a los cambios constantes e inseguridades de los compradores digitales.



Razones como los altos costos de los productos, la necesidad de una mayor información y las comparaciones frente a la competencia son algunas de las tantas circunstancias que en varias ocasiones hacen desistir a los clientes de una compra. Pero también, el tema del envío se convirtió en algo relevante para la decisión que toman los compradores. Tanto así que un 55% de los usuarios desestiman una compra por los altos costos de las remesas según un estudio realizado por BrainSINS, empresa especializada en comercio electrónico.



Por otro lado se resalta que 1 de cada 4 compradores en línea no llega a comprar porque la fecha de entrega estimada no estaba disponible mientras que el 38% optó por no hacerlo debido a que el envío podría tardar más de una semana en llegar.



Teniendo en cuenta estas circunstancias por la que pasan la mayoría de los emprendedores en Colombia, a principios de año nació Trego, una plataforma que busca democratizar la mensajería a través de ofrecer los mejores precios de envíos en el mercado, generar la posibilidad de programar las entregar, dar la opción de pago contra entrega o con tarjeta para los clientes del negocio, entre otros tantos beneficios que la empiezan a posicionar como una gran competidora dentro del sector.



Sus fundadoras son las hermanas Ana y Barbara Figuera, quienes desde hace años han desempeñado cargos importantes para diferentes startups y en enero decidieron juntarse para impulsar esta compañía, la opción que busca apoyar a las pymes en medio de la reactivación económica.



“Acá en Colombia el 54% de las personas dejan de comprar por el hecho de que no haya pago contra entrega. Por esa razón nosotros le quisimos dar a nuestros clientes la posibilidad de cobrar en efectivo o en datafono y de que pudiera entregar en el mismo día, ya que estamos convencidas que estás son las herramientas que todo emprendedor necesita para poder tener mayores ventas”, resaltó Ana Figuera.



Ese valor agregado les ha dado buenos resultados hasta el momento, ya que lograron mantener un crecimiento mes a mes de 126% y en agosto llegaron hacer más de 1.000 entregas en Bogotá y Cundinamarca.



La forma en cómo lo hacen es ofreciendo cuatro paquetes tipo prepago que se acomodan a las necesidades de cada negocio (el emprendedor, plata, gold y platino), y que parten de un costo de $79.900 y llega a un máximo de $649.000. Cada uno de estos, se diferencia por la cantidad de envíos express, es decir, aquellos entregan en el mismo día o, los programados que se deben hacer con 24 hs de anticipación.



Actualmente tienen una cobertura en toda Bogotá, Soacha, Funza, Mosquera, Madrid, La Cuesta, La Punta, Puente Piedra, El Rosal, Tenjo, Tabio, Cota, Chía, Subachoque, La Conejera, Sopó, La calera, Guasca, Guatavita, Tocancipá, Zipaquirá, Facatativá y Gachancipá, y lo más interesante es que no importa la distancia del envío ya que el costo sigue siendo el mismo.



La cofundadora de ésta startup explicó que su negocio también se fundamenta en el desarrollo de más “tiendas ocultas”, es decir, una especie de servicio de bodegaje cuyo fin es almacenar los productos de los clientes para que sus entregas puedan ser mucho más rápidas.



“Nosotros, por supuesto, queremos expandir este concepto en toda Colombia, sin embargo, vamos a ir por partes. Por ahora, proyectamos una sede en Cundinamarca y dos o tres más aquí en Bogotá en donde los mensajeros puedan organizar, empacar y despachar en el menor tiempo posible. Luego estamos proyectando el próximo año abrir un espacio en Medellín”, agregó Ana Figuera.



De acuerdo con las últimas cifras de la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia, se registraron más de 91 millones de transacciones de ventas en línea durante abril, mayo y junio de 2021, y se dio un crecimiento del 75% en comparación con el mismo periodo del año anterior cuando la cifra tan solo alcanzó los 52 millones.



Teniendo en cuenta estas cifras, esta startup realizó un estudio de mercado en el que estima que para 2025 el comercio electrónico en Colombia recaude más de US$460 billones, lo que significaría aproximadamente más de 900 millones de paquetes que deben ser entregados. La meta de Trego ahora es llegar a encabezar la lista de las empresas que más aportaron en la gestión de aquellos envíos.