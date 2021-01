Los emprendimientos siguen tras sus negocios

Esta época de pandemia ha resultado propicia para hacer realidad o consolidar ideas de negocios. Portafolio recogió 10 emprendimientos que han tomado impulso en medio de la crisis en varios sectores.



En bebidas, Corelia es una nueva marca de sodas naturales y aguas saborizadas. Lanzada en Bogotá está inspirada en la riqueza de las frutas y su diversidad en Colombia. Fue creada por Jennie Levitt y London Davies, dos emprendedoras estadounidenses que llegaron al país y que a medida que conocían Colombia identificaron oportunidades en este sector. Se comercializa en cadenas de supermercados y en algunos restaurantes de Bogotá.



Otro caso es el de Alive Drinks que apuesta por una línea funcional que incluye probióticos y vitaminas, de acuerdo a su CEO, Stephanie Farah Carbonell. La empresa inició como un laboratorio en junio del 2019, donde desarrolló su primer producto, Alive Kombucha.



Después, tras varios aprendizajes en torno a la industria y las preferencias de los consumidores, avanzó a lo que hoy es Alive Drinks. Así, a mediados de mayo del año pasado lanzó su primer producto: Alive Soda.



MUNDO DEL CALZADO



En Cúcuta, los jóvenes emprendedores Ivana Contreras y Julián Romero apuestan por el competido negocio del calzado. A mediados de diciembre del 2020 crearon Ventuno.

“Inicia la pandemia y ya íbamos a inaugurar, sin embargo, eso no nos detuvo. Fue un impulso más.



Hubo miles de imprevistos, pero gracias a Dios pudimos sacar todo a flote”, comenta el cofundador, quien destaca que detrás del nuevo negocio hay más de 50 familias beneficiadas, cuentan con seis fábricas y los insumos son comprados a empresas colombianas.



El modelo de negocio de Ventuno en 100% digital, apostándole a romper el paradigma sobre el bajo nivel de compras online en Colombia. Hasta el momento han realizado envíos a varias zonas del país y al exterior. La meta para el 2021 es abrir su primera tienda física en Cúcuta. Ivana Contreras explica que la marca tiene más de 100.000 mil seguidores en Instagram.



POR EL BIENESTAR



Llega al país SalsaFitt, la primera comunidad de bienestar colectivo, un nuevo modelo fitness creado para promover el amor propio, la salud y el bienestar, a través de una plataforma que integra tecnología, música y ejercicio y que, gracias a un arnés, permite en 12 minutos de rutina diaria ejercitar el cuerpo y la mente. El creador es Carlos Trujillo, CEO de la compañía Hi Alliance.



Con esta pieza de diseño ergonómico que se ajusta al cuerpo y permite interconectar las bandas, los amantes del ejercicio y también los que quieren abandonar el sedentarismo y mejorar su salud, podrán aprovecharlo en o cualquier lugar.



Otro es el emprendimiento de Diana García Latorre, química farmacéutica y creadora de Luscious Bath. Sus líneas de producto están dirigidas a aquellas personas que están en la búsqueda de un bienestar holístico, integrando el equilibrio del alma, cuerpo y espíritu. Acaba de presentar su portafolio a base de cannabis, la cual incluye una vela para masajes y un jabón.



DISEÑO Y ALIMENTOS



Con la tendencia de las actividades de la cocina, el emprendedor David Lee materializó una idea que tenía desde hace tiempo, teniendo en cuenta su interés en la madera. Se trata de tablas artesanales, exclusivas y personalizadas de este material - de procedencia legal y responsable- para quesos, asados y barbecue.



En alimentos, por su parte, avanza la marca de pastelería Mercari de las hermanas Manuela y Andrea Arizmendi.



Esta iniciativa es del 2021 pero luego de abrir sus puntos propios ahora ingresará a las grandes superficia, particularmente a Cencosud (Jumbo). Incursionó en los productos congelados y revisa cómo aprovechar la tendencia de las cocinas ocultas.



Vector Foods, especializada en snacks, también impulsa desarrollos. Al finalizar el 2020 lanzó productos con sal negra de Hawai. José Ricardo Betancur Calle, gerente general y fundador, explica que con la apertura internacional vimos la oportunidad de exaltar unos frutos andinos.



Así nace ‘Andean mix', dos nuevos snacks que tienen plátano, yuca y papa capira, con dos sabor: lima limón y sal negra de Hawaii. Se suma a sus marcas UAU! y MonteRojo .



COMERCIO ON LINE



El auge del comercio electrónico también ha generado nuevos negocios. Uno de ellos es TÜL, aplicación colombiana de materiales de construcción y ferretería que logró recoger US$4 millones en su última ronda de inversión con los que iniciará su plan de expansión.



Andrés Ramírez, vocero y encargado de la expansión internacional dice que éxito del modelo está basado en una propuesta de valor completamente disruptiva e innovadora con impacto en más de 5.000 ferreterías en 3 ciudades del país en tan solo 8 meses.

Y, por último, en comercio está Toynovo, un sitio para alquilar juguetes y monetizar los que ya no utilizan.



Esta es una empresa de suscripción de juguetes que busca que padres e hijos aprendan por medio del juego y se empoderen del consumo responsable de estos.



Su operación se basa en un modelo de economía circular, que transforma el consumo de juguetes a un modelo sostenible, costo-efectivo, con enfoque en la pedagogía y accesible para todos.