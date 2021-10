Los errores más comunes de los microempresarios: ¿cómo evitarlos?

Don Raúl era famoso en su barrio por sus deliciosas y “muy” baratas empanadas; era el que más vendía en la zona, sin embargo, decía que lo que ganaba no le alcanzaba.

Empezó a deberle a proveedores, al arrendatario y de vez en cuando a sus colaboradores. Como él hay muchos microempresarios y emprendedores que tienen sus negocios en la cuerda floja por desconocimiento financiero. Por fortuna el negocio de don Raúl repuntó, gracias a “Educación Financiera para Mipymes” un curso de Banca de las Oportunidades, Bancóldex y la Cámara de Comercio de Bogotá en el que los empresarios colombianos aprenden a enfrentar, lo que son considerados, los errores financieros más comunes en sus empresas.

“Los datos de Confecámaras indican que 99,5% de las empresas del país son mipymes, las cuales contribuyen con más del 70% del empleo. Por tal motivo, es importante contar con esquemas de capacitación que promuevan su reactivación y supervivencia en este contexto de postpandemia” asegura Freddy Castro, director de Banca de las Oportunidades.

Educación Financiera para Mipymes es un programa de formación virtual gratuito en el que, los empresarios de la mano de la Youtuber financiera Karem Suárez, podrán acceder a contenidos que les servirán para cerrar brechas, generar conocimiento e impulsar el crecimiento de sus negocios. “Estamos convencidos de que el apoyo a los empresarios va más allá del crédito, por ello, desde Bancóldex también desarrollamos productos de formación: innovadores y de alto impacto que fortalecen las capacidades gerenciales de los empresarios. Con esa convicción acompañamos a Banca de las Oportunidades en la construcción de este programa que se alojará en el Campus Virtual Bancóldex” aseguró, María José Naranjo, vicepresidenta de Estrategia Corporativa de Bancóldex.

El programa de formación virtual fue creado en un formato innovador que se aleja de los cursos tradicionales; a través de una miniserie audiovisual, podcast, infografías, juegos virtuales y cápsulas animadas los participantes aprenderán y aplicarán en sus empresas conceptos sobre manejo de cuentas, costeo, fijación de precios, ahorros, seguros, créditos y pagos digitales. Además, el curso cuenta con videos testimoniales de microempresarios colombianos que han logrado mantener, reinventarse o expandir sus negocios tomando buenas decisiones y prácticas financieras.

Los primeros beneficiados con este curso gratuito serán los afiliados a las 30 cámaras de comercio del país, y la idea es extenderlo en una segunda fase a todos aquellos que quieran aprender Educación Financiera. “Desde la Cámara de Comercio de Bogotá trabajamos para que nuestras micro y pequeñas empresas cuenten con herramientas que les permitan realizar una óptima gestión financiera de su empresa. Consideramos que esté tipo de programas permiten al empresario cumplir con sus objetivos financieros: conocer y optimizar los costos, aprovechar sus recursos, cumplir a tiempo sus obligaciones y acceder a fuentes de financiamiento formales” destacó, Juan David Castaño, vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial.

Basta revisar el Estudio de Micronegocios del Dane para darse cuenta de la importancia de seguir promoviendo este tipo de actividades; muchos microempresarios han reconocido que manejan sus negocios de manera intuitiva y que se “autoexcluyen” del sector financiero porque desconocen sus beneficios.

El estudio revela que en 2019 solo ahorraron el 25,1% de los micronegocios. De estos el 75% utilizó lo ahorrado para cubrir gastos personales o del hogar. El 73 % de los que ahorraron, dijeron que guardaron el dinero en su vivienda. Llaman especialmente la atención dos datos: el 69% de los microempresarios reconoció no llevar contabilidad, y el 41 % afirmó no solicitar créditos porque no les parecía necesario, esto nos permite elevar una pregunta: ¿En dónde están las expectativas de crecimiento?

LOS CINCO ERRORES MÁS COMUNES:

1. Mezclar las cuentas del negocio con las personales. El microempresario debe ponerse un salario acorde a la realidad de su negocio y hacer un presupuesto personal que le permita sufragar todos sus gastos con dicho ingreso.

2. No llevar contabilidad. Llevar las cuentas le permite conocer, de primera mano, la situación financiera y administrativa de la empresa para tomar mejores decisiones.

3. No conocer las fuentes de financiación. Muchos no conocen fuentes de financiación, consideran que es un proceso complejo, con muchos requisitos y altas tasas de interés.

Por otro lado, creen que los bancos son las primeras y únicas fuentes de financiación. Actualmente existen soluciones alternativas como entidades microfinancieras que pueden ayudarlos a crecer.

4. Gastarse los excedentes de capital. Que haya utilidad es una muestra de que el trabajo del empresario está rindiendo frutos. Sin embargo, algunos no reinvierten sus excedentes de capital en sus empresas lo que limita su crecimiento.

5. No contar con un fondo de emergencias. Es clave para afrontar con resiliencia cualquier traspiés derivado de la actividad productiva o de una coyuntura que está fuera de nuestro alcance.

