Los obstáculos que enfrentan los emprendedores al crear su negocio

El acceso a financiamiento, a redes de contactos o mentores y la falta de preparación y conocimiento son los principales obstáculos que enfrentan los emprendedores de la Alianza del Pacífico a la hora de crear su negocio.



Así lo determinó el estudio 'Las Brechas del Emprendimiento en la AP' realizado por la Universidad Icesi, Universidad del Pacífico, la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Tecnológico de Monterrey en colaboración con la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica (Asela) y la Asociación de Emprendedores de Colombia, México, Chile y Perú.

Este tenía como objetivo comprender el estado actual del ecosistema emprendedor en los cuatro países que conforman la Alianza del Pacífico, así como conocer sus motivaciones y limitaciones para crear empresa en la región.



De acuerdo con los resultados, el acceso al financiamiento es el obstáculo más mencionado tanto por hombres como por mujeres emprendedoras en la región. Del total de hombres emprendedores, un 71% declara haberse encontrado con este obstáculo al comenzar su negocio actual, mientras que el 64% de las mujeres lo ha hecho. “Esta dificultad de acceder a financiamiento puede ser consecuencia de la brecha entre la tasa de interés bancaria para las Pymes y la que acceden las grandes empresas”, señala el estudio.



Al respecto, el estudio encontró que tanto en Chile, Colombia, México y Perú la principal fuente de financiamiento de los emprendedores son recursos propios, seguido por ayudas de amigos y familiares, sistema financiero, fondos públicos y ángeles inversionistas.



En segundo lugar se encuentran las redes de contactos o mentores. Tanto para hombres y mujeres este es uno de los principales obstáculos que se enfrentan a la hora de crear negocio, por lo que suelen recurrir a internet y no a un tercero al momento de, por ejemplo, buscar solución para un problema en su negocio.



El tercer obstáculo, señalado tanto por hombres como mujeres emprendedoras de Chile, México, Perú y Colombia, es la preparación y conocimiento. Al respecto, el estudio encontró que la falta de confianza está ligada a este obstáculo ya que “esta puede estar vinculada o deberse a la falta de un equipo idóneo para el negocio o a la falta de personas con el conocimiento específico que la empresa requería”, afirma el documento.



El informe también reveló que en Chile, Colombia, México y Perú la mayoría de las compañías creadas son micro, pequeñas y medianas empresas. Adicional a esto, en la Alianza del Pacífico a mayoría de emprendedores son hombres con 67% de participación en la creación de empresas, frente al 33% de las mujeres.



De igual manera, se encontró que dentro de las principales motivaciones que tienen tanto hombres como mujeres para emprender en la Alianza del Pacífico son: hallazgo de una oportunidad de negocio, gusto personal y el encuentro de un problema que se quería resolver.



PANORAMA EN COLOMBIA



En Colombia, uno de los datos más relevantes que encontró el estudio es que más del 90% de las empresas en el país son microempresas – que según el estudio están conformadas entre 1 y 10 empleados -, seguidas por las pequeñas, medianas y las grandes empresas.



“En los últimos años, el número de microempresas y pequeñas empresas ha tenido una tendencia muy variable. Sin embargo, el número de empresas grandes y medianas ha presentado una tendencia creciente leve. Es necesario que el gobierno colombiano no solo encamine esfuerzos hacia la creación de empresa sino hacia el crecimiento y la consolidación de las empresas. No basta con tener en la economía muchas microempresas, sino que es necesario empezar a fortalecer las empresas ya existentes para tener más empresas gacela que dinamicen la economía”, resaltó el estudio.



Frente a los obstáculos que encuentran los emprendedores en el país, el informe encontró que la carga impositiva y el temor a la frustración son dos razones por las que suelen frenar la puesta en marcha de su negocio.



De acuerdo con el estudio, la carga impositiva ha afectado desde siempre a los empresarios colombianos, por lo que “es necesario seguir disminuyendo los impuestos, optimizar el gasto público del país y seguir monitoreando otras variables económicas para fortalecer la creación y el crecimiento de más y mejores empresas. Si la creación de empresas no aumenta, es difícil que el empleo aumente en el país”, señala el estudio.



Frente al temor al fracaso, aunque cada vez son menos los adultos que manifiestan tenerlo al crear empresa, este miedo continúa siendo el principal obstáculo para hacerlo. “Es importante fortalecer el espíritu empresarial y la innovación como pilares importantes de la cultura a través de la educación empresarial desde la infancia”, asegura el documento.



LO QUE SE DEBE PRIORIZAR EN POLÍTICA PÚBLICA



El estudio, en el que participaron 2.000 encuestados, también señala algunas de las prioridades que, según los emprendedores, se deben tener en cuenta en el desarrollo de una política pública que brinde un mejor panorama para los nuevos empresarios.



Según los emprendedores, la reducción de impuestos a las pymes debe ser una prioridad. Al respecto, los realizadores del estudio recomiendan diferenciar la carga impositiva dependiendo del ciclo de vida y tamaño de la empresa, facilitar los procesos tributarios de las empresas, reducir el impuesto de renta para las MiPymes y eximir del pago del impuesto a la riqueza a empresas nacientes y nuevas.



Junto con esto, una política pública que dinamice la creación de empresas en los cuatro países que conforman la Alianza, debe tener como prioridad el desarrollo de nuevos instrumentos públicos de financiamiento para las pymes; la creación centros de desarrollo empresarial para capacitar, asesorar y acompañar a nuevas empresas y simplificar los trámites y costos para los procesos de calidad, registro y exportación.