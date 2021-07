Merqueo explica su ruta de expansión dentro de Colombia y hacia Brasil

Si bien el 2020 fue un año de crecimiento acelerado, en este 2021 Merqueo se enfocará en mejorar el servicio y los tiempos de entrega, así como en llegar a nuevos mercados. Miguel McAllister, CEO de la app habla sobre la operación y lo que se viene para la empresa.



¿Cuál ha sido el balance de este tiempo?



Esta primera etapa del año ha sido muy importante para nosotros porque una vez terminado el boom que se dio el año pasado, en este hemos podido enfocarnos en mejorar el servicio.



Por ejemplo lanzamos Ultra, el servicio de entregas rápidas en 15 minutos. Esta es una tendencia muy grande nivel global y nosotros fuimos los primeros en lanzarla en Latinoamérica, empezamos en México y ahora Colombia.



Estamos como en medio millón de usuarios y tenemos más de 1.600 colaboradores en la actualidad. Entonces ha sido en unos meses de mucha creación, de sacar cosas nuevas para los usuarios y expandirnos.



¿Dónde están hoy y a dónde planean llegar?



En Colombia estábamos en Bogotá, Cali y Medellín, y este año también empezamos a operar en Barranquilla, y de acuerdo a lo planeado, más o menos en un mes, llegaremos a Pereira.



A nivel internacional estamos en México, donde hemos crecido 5 veces de enero a hoy, principalmente en Ciudad de México donde está el enfoque. Es importante anotar también que el próximo 20 de julio abriremos en Sao Pablo (Brasil).



¿Dónde se centra el US$ 1 millón invertido en Ultra?



En general Merqueo funciona a través de Dark Stores, o tiendas ocultas, y en el futuro la idea es tener la mayor cantidad para estar más cerca el usuario y agilizar los tiempos de entrega. Con Ultra la idea es tenerlas en los barrios. Básicamente esa inversión está enfocada en aperturas de decenas de tiendas más pequeñas que faciliten la entrega más o menos de 3.000 productos en menos de 15 minutos.



Miguel McAllister, CEO y cofundador de Merqueo.

¿Cómo ha sido operar con el paro?



Ha sido complejo, Colombia pasa por una etapa complicada. Por ejemplo, con todo el problema en Cali no había azúcar. Estos primeros seis meses han sido complejos, la gente se ha enfocado mucho en el consumo básico del hogar, y el año pasado fue algo parecido, realmente llevamos 18 meses donde los supermercados, en general, han pasado por una estrés en su cadenas de suministro.



Y nosotros tenemos un problema adicional que es el mercado de alta rotación. Es decir, nosotros solamente tenemos inventario en una bodega por tres días, si las cosas se acaban rápido no tenemos más, se nos notan más los agotados que a un supermercado que tiene rotaciones de 50 días.



Recientemente se cayó el proyecto de regulación de plataformas, ¿qué opina?

Históricamente la economía colaborativa tuvo un auge en el mundo en la poscrisis del 2009 donde había mucho desempleo, el mundo normalmente se adapta a esas situaciones.



Antes de la pandemia se venía avanzando rápido en términos de regulación en muchos países, pero en Colombia donde hoy el desempleo es altísimo lo que se quiere es que la gente esté ocupada y definitivamente, así no sea perfecto, esta es una solución para generar empleo. Eventualmente eso se tiene que regular, hay que buscar darle bienestar a todo el mundo.



Han entrado más competidores al mercado...



Yo creo que la competencia está bien, las cosas están tomando su curso. El mercado de supermercados es tan grande que necesita muchos jugadores para entender a los usuarios. Si se mira en el mundo físico, hay Éxito, Olímpica, D1, etc.



Entonces siento que está madurando nuestro mercado y hay usuarios para todo y eso es positivo. Hoy en día solo el 1% de las compras de supermercados están en online y nosotros esperamos que eso llegue por el 20% en los próximos siete años. Eso quiere decir que el campo de crecimiento es grande y seguramente no estaremos solos en el proceso.



