Mujeres encabezan liderazgo entre las mipymes en el país

Con el fin de seguir contribuyendo al empoderamiento femenino y visibilizar el trabajo de muchas mujeres emprendedoras alrededor del mundo, este 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Emprendedora.

Según cifras de Confecámaras, el emprendimiento femenino creció en el país más del 30%, lo que posiciona a Colombia entre las naciones de la región con una mayor tasa de crecimiento en cuanto a emprendimientos conformados por mujeres.

Pero cuál es ese perfil que describe a las mujeres emprendedoras en Colombia. De acuerdo con el más reciente reporte de la plataforma de gestión para mipymes Alegra.com, el 65,4% de estos negocios en el país son liderados por mujeres.

Frente a la edad promedio de las emprendedoras, el informé evidenció que el 47,7% oscilan entre los 25 y 44 años de edad, mientras que el 19,7% tienen más de 54 años, el 18,4% están entre los 18 y 24 años y un 14,2% están entre los 45 y 54 años. El perfil también las ubica en ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali, sin embargo, un porcentaje considerable se encuentra igualmente en los departamentos de Santander y Norte de Santander.

Dentro de las industrias elegidas por las emprendedoras para iniciar sus negocios se destacaron: comercio minoristas, gastronomía y confección. Sin embargo, “el rubro de tecnología se encuentra cada vez más presente entre ellas”, apuntó el informe de Alegra.com.

¿Por qué emprender?

Entre las razones que llevan a las mujeres a emprender tanto en Colombia como en Latinoamérica, el GEM (Global Entrepreneurship Monitor) destacó que la falta de oportunidades en el mercado laboral tradicional y las brechas salariales existentes, son puntos muy fuertes que llevan a las mujeres a fundar sus propios negocios. Seguido de esto se ubicó la flexibilidad horaria; la posibilidad de combinar el trabajo con las tareas de cuidado y/u otras domésticas; y la necesidad de un cambio frente al desgaste que genera el trabajo en relación de dependencia.

Si bien, estos factores se tornar decisivos para muchas mujeres, lo cierto es que el impulso debe seguir prevaleciendo desde diferentes frentes sociales y financieros. Bajo esta mirada Verónica Melzi, gerente senior de la Fundación Belcorp, afirmó que el aporte de las mujeres a la economía y al desarrollo del país “es y ha sido fundamental, pero debe potenciarse aún más”.

“Por eso es importante impulsar el emprendimiento femenino y apoyar a las mujeres para que puedan vencer las barreras que impiden que sus negocios puedan formarse o crecer, tales como el miedo a arriesgar, un menor acceso a financiamiento o redes de contacto más reducidas”, remarcó Melzi.

Emprendedoras como Karen Carvajalino, CEO de The Biz Nation, reconocen que el avance de las mujeres ha sido positivo, no obstante, apuntó la emprendedora, “todavía falta un camino por recorrer en el país”. “Sería estelar avanzar por ese camino a través de grandes ejemplos de éxito. Es fundamental que más voces nos unamos y que más mujeres visionaras nos compartan sus experiencias para aprender de este proceso. Mi consejo para esas mujeres que quieran emprender es que se arriesguen y crean en esas ideas de negocio”.

Las claves



En busca de promover el emprendimiento femenino en el país, algunas mujeres del ecosistema revelan las claves para iniciarse en el mundo empresarial y los puntos que deberán marcar ese éxito.

Jessica Tabares, co-fundadora y CEO de Asiste, comentó que el punto de partida es entender que todo es un proceso cuando se trata de emprender.

“Emprender es un proceso me ha ayudado a disfrutar más del camino, porque ya no se trata solo de alcanzar una meta sino de la persona en la que me voy convirtiendo mientras lo logro. Saber que esto es un proceso me permite recorrer este camino tan retador con mucha más certeza”, dijo Tabares.

Laura Jacobs, Co-fundadora y CEO de Rewind, anotó que creer en la idea y no perder el foco será fundamental para lograr el éxito. “La gente siempre opinará respecto a tu emprendimiento y si no sabemos filtrar la información del exterior para sumar sobre tu base (idea), empiezas a restarle y perdemos el norte. La idea inicial del negocio se transformará y crecerá, pero su esencia no debe cambiar”.

Nathaly Osma, creadora de Carblan Artist Manus, invitó a las emprendedoras a recorrer ferias, basares y exposiciones. Comenta, que “es la oportunidad perfecta para que más personas puedan conocer sus productos y de esta forma su emprendimiento pueda crecer”.

JOHANA LORDUY