Desarrollan cargador para carros eléctricos en áreas residenciales

Para las personas que buscan la movilidad eléctrica, en algunos casos se convierte en un dolor de cabeza hacer la acometida (instalación de la conexión de cables) desde el apartamento hasta el parqueadero para el vehículo.



(Vea: Crece compra de carros eléctricos, pero no puntos de carga).

Ya algunos conjuntos le advierten a sus residentes que la estructura no puede alterarse, que no puede pasar por propiedad privada, y debe asumir el riesgo eléctrico de que una instalación atraviese medio edificio, entre otras. Y luego conseguir que el distribuidor de energía vaya y lo haga.



Para superar todos esos obstáculos la compañía colombiana Oasis Group diseñó un dispositivo, que combina una máquina con un programa que solo requiere que le instalen el cargador en el sitio de parqueo y de allí a la subestación de entrada de energía del edificio.



El aparato con inteligencia artificial, lee la energía que llega, con código QR identifica el vehículo que debe cargar, y no requiere acometida al apartamento, pues en un tablero central controla el consumo, el tiempo de carga y la disponibilidad de energía, de forma tal que para el usuario es una aplicación más en su celular como Spotify, la paga cada mes y le indica consumos, tiempos de carga y número de usos al mes.



(Vea: Ford recortará 3.000 puestos para impulsar carros eléctricos).



El sistema no genera riesgo eléctrico debido a que el disposiivo controla la llegada de la energía y la distribuye de acuerdo al número de carros en espera. Juan Felipe Ocampo cofundador de Oasis Group, resalta que el riesgo de sobrecarga nunca existe, pues el equipo RPC y el software solo entregan la energía disponible en la subestación, y además está midiendo lo que cada cargador requiere.



Además, el modelo de negocio está pensado para que las administraciones de los edificios reciban una comisión por el uso de cargadores, que se liquida y paga mensualmente. Un ingreso adicional para el conjunto.

(Vea: Las ciudades del país que más tienen vehículos eléctricos).

¿Dónde recargar?

Una app le dice en qué lugar hay una estación de carga para el vehículo.



Evsy entrega en un mapa todas las ubicaciones y detalles de los puntos de carga disponibles en Latinoamérica.



Allí los conductores de vehículos eléctricos pueden ver en tiempo real el estado actual del sitio que es informado por otros usuarios de autos electrificados.



(Vea: Enel X y Beat cierran acuerdo para impulsar la movilidad eléctrica).



“La app funciona con base a reportes comunitarios, como Waze, y ayuda a conocer toda la información que necesita un dueño de carro eléctrico cuando se dirige hacia un lugar de carga: ubicación y navegación hasta el lugar, fotos, descripción exacta de cómo llegar, reportes del tipo de conectores, potencia del cargador, y no menos importante, el estado del hardware (por ejemplo, si el sitio está fuera de servicio) y el grado de ocupación, si es que el espacio está lleno, hay fila de espera, o está totalmente disponible”, menciona, el CEO de Evsy, Pablo Maturana.



Según esa empresa en el país hay 150 localizaciones para cargas eléctricas, provocando que a las personas se les dificulte realizar grandes trayectos a nivel nacional por el temor de no tener a la mano un lugar donde abastecer de energía a sus automotores y no conocer su localización.

CÉSAR GIRALDO

cesgir@portafolio.co