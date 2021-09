Ofertas por anticipado, una novedosa opción para mercar

Con el retorno a la normalidad ir al supermercado sigue siendo un riesgo en materia de bioseguridad, sin contar el eterno dilema de la espera en las largas filas, la pérdida de tiempo entre cada desplazamiento y los excesos de aforo. Esto conllevo a que los colombianos encontrarán en los entornos digitales un espacio donde realizar las compras de su hogar es más sencillo, práctico, rápido y económico.



Tanto así que, según el último informe de la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia, el e-commerce tuvo un crecimiento en ventas del 54.9% y logró sobrepasar los $9.95 billones durante abril, mayo y junio de 2021. Siendo los alimentos y productos de aseo personal las categorías que más aumentaron en comparación con el mismo periodo del año anterior.



No obstante, habría que sumarle el hecho de que la inflación, el aumento del precio del dólar y los bloqueos que hubo debido a las manifestaciones a lo largo y ancho del país, hizo que los productos de la canasta familiar fueran más costosos y que el salario cada vez alcanzará para comprar menos cosas.



Así lo demuestran las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística que en la variación anual del IPC (Índice de Precios del Consumidor), el dato se ubicó en 4,44 en el año corrido, siendo los alimentos y bebidas la categoría que presentó la mayor variación mensual.



El aumento de precios afecta a diario el bolsillo de los colombianos y quienes más experimentan este tipo de realidades son las familias de estratos bajos y medios en un momento en el que hay una mayor búsqueda por la economía.



La realidad, no sólo promovió en Colombia las ventas de comercio electrónico, sino que convirtió en tendencia aprovechar todos los descuentos que ayuden a las finanzas personales y del hogar. Esta, fue una de las tantas razones por las que Canastto.com la plataforma para hacer mercado en línea que llega a más de 40 municipios del país, decidió ser la primera en adaptar su tecnología para mostrar promociones con un día de anticipación.



Ricardo Escobar Rúa, CEO Canastto.com explicó que aprovechando el horario de cierre de los supermercados en sus puntos de venta físicos encontraron una oportunidad de mostrar los descuentos del día siguiente de forma anticipada.



"Al final, los usuarios van a poder hacer su mercado en horas de la noche y aprovechar los descuentos, ya que sólo hasta el día siguiente se hace la facturación de los productos y se realiza el envío".



De esta manera, los usuarios no sólo puedan programar su mercado con la fecha y hora de entrega, sino que también tienen la oportunidad de ver tanto en la app como en la web el orden de los supermercados que tienen los mayores descuentos, además de las fechas especiales que hay tipo ‘Madrugones’, ‘Trasnochones’ o Aniversarios.



“Con esto le damos la posibilidad a la gente de cualquier región del país de adquirir los precios más bajos con el fin de beneficiar su bolsillo y el de su hogar. Lo mejor, sin tener que incurrir en una serie de procesos dispendiosos y gastos adicionales como el hecho de madrugar, subirse a un bus, hacer una fila eterna y todo para aprovechar las mejores ofertas. Decidimos pensar en los colombianos y darle un verdadero beneficio a la hora de hacer las compras y de evaluar el presupuesto con el que cuentan”, resaltó Escobar.



Así mismo, revelaron que el 98% de las transacciones que se realizaron en los últimos 3 meses dentro de su plataforma tuvieron productos de promoción agregados al carrito de compra. Y en promedio, el 25% de los productos que selecciona un usuario en su pedido tienen algún tipo de descuento.



Por otro lado, el top 5 de los supermercados en Colombia que más tuvieron descuentos en el primer semestre en la plataforma de Canastto.com fueron: Colsubsidio y Mercplaza dentro de Bogotá y Soacha; euro Supermercados (Antioquia, Atlántico y Córdoba); Cañaveral y Surtifamiliar (Valle y Valle del Cauca). En los más recientes meses están liderando también la lista Supermercados Boom (Antioquia) y Mercaldas (Manizales).



Mientras que la lista de categorías que mayor frecuencia de promociones activas suelen tener dentro de la plataforma son las de Frutas y Verduras seguido por Carnes, Pollo y Cuidado Personal.



Los descuentos no sólo se logran ver en las grandes cadenas de supermercados, ya que droguerías como Cafam y tiendas especializadas como Vilaseca, experta en charcutería; Amazonica (belleza); Badia (hierbas y especias); Alimont (carnicería), entre otras, también ponen al público sus rebajas.



Gracias a su oferta de valor, la alianza con 68 comercios entre supermercados, droguerías y tiendas especializadas y, a que son expertos en que todos los productos lleguen con la mejor calidad y estado a los hogares colombianos, lograron cerrar el primer semestre del año con más de 31.000 usuarios registrados.



Por lo visto, la oferta, los descuentos y los incentivos son una tendencia que se va a popularizar cada vez más y que no solo va a ayudar a la economía de los colombianos, sino que será la mejor estrategia para dinamizar el mercado.