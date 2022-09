El emprendimiento de moda que usa algodón reciclado en sus prendas

En 2011, Papel de punto fue el proyecto de grado de su fundadora, Laura Acevedo, y en 2012 se oficializó como empresa. La idea era apuntar a algo que estuviera haciendo falta en el mercado en cuestión de moda y de un negocio diferenciador.



“En ese momento no existía mucho tejido de punto jovén aquí en Colombia. Y este tipo de tejido fue algo que siempre me llamó la atención por su versatilidad y la opción de poder plasmar mis ideas”, cuenta Acevedo.

Desde una mirada muy artística aterrizada en la moda, Laura desarrolló un concepto creativo a través del tejido de punto. Una técnica que consiste en un hilo que se entrelaza entre sí mismo. “Es un proceso de entrelazados para formar una prenda con dibujos, que es el jacquard”.

Esta última es la técnica en la que se especializó Laura. Buscando a profundidad, expertos la describen como una opción para hacer dibujos geométricos, figuras, patrones y demás. La clave está en que se teje con dos colores a la vez que forman el dibujo en la prenda.



“La idea era tener una visión diferente, divertida, colorida y llamativa para lo que era el tejido de punto en ese momento”, cuenta Laura.

Además de innovación en la técnica, en Papel de punto se han preocupado por no generar grandes desperdicios en la industria. Uno de sus pilares es el uso de algodón reciclado. Este es el resultado de prendas ya utilizadas que se pican y se vuelven fibra de nuevo. “Son colores muy básicos porque el colorido no lo puede dar una fibra natural. Mezclamos estas fibras básicas con acrílicos peruanos que nos dan toda la gama de colores”, explica.

No obstante, en Colombia, según cuenta, todavía no hay algodón reciclado para el tejido de punto. Por ello, sus materiales provienen de España o Turquía.



De acuerdo con Laura, la marca busca contribuir al medio ambiente. Por eso sus colecciones son limitadas, sus empaques son reutilizables y las etiquetas en papel reciclado. De cada prenda no producen en masa, sino que mantienen la exclusividad y sostenibilidad. Producen máximo una docena de cada modelo.



Su fundadora reconoce que el crecimiento ha sido orgánico. Iniciaron vendiendo seis sacos al mes y ahora sus ventas oscilan en 250 millones de pesos anuales. Junto a ello, tienen 2 empleados directos y 40 empleos indirectos a través de la fábrica.

Las prendas, además, han llegado a Japón, París, Canadá, Estados Unidos y Perú, a través del comercio digital y con clientes directos. A través de ferias de moda, sus sacos han estado exhibidos en Milán y París.

Para ella, una de los retos de emprender en Colombia es que la empresa sea autosostenible. “El tema de contabilidad es lo más complejo porque somos una empresa muy pequeña e igual hay que cumplir con grandes obligaciones de impuestos”, explica.

Dice que en muchos casos las ventas que genera una empresa, en sus inicios, no son suficientes para cubrir los gastos y al mismo tiempo pagar la tributación al Gobierno. “Ese impuesto termina limitando el crecimiento de la empresa porque es un dinero que no estás invirtiendo en hacerla más grande”, dice Acevedo.



Es por ello que aconseja a quien vaya a emprender mantenga una caja saludable. Que en un principio, los ingresos estén bien gastados y permita ser constantes en el tiempo. “Ser muy inteligente con los gastos”, explica. Aprender a invertir el capital, ir a ferias que sean estratégicas y demás.

Hace un mes abrieron una nueva tienda en el sector Quinta Camacho, en Bogotá. Entre sus proyectos buscan posicionar el lugar que funciona bajo un concepto de ‘a puerta cerrada’. Asimismo, su marca viene con una colección nueva para octubre y una colaboración con un artista.



MARIANA GUERRERO ÁLVAREZ