Pato, Pato, Gansocks repensó la idea de regalar medias

Al regalo más común de Navidad, un par de medias, dos emprendedores le agregaron un toque emocional al convertirlo en una prenda personalizada con la cara de su mascota, un familiar o un diseño único.



“Decidimos convertir el regalo común en algo súper original y darle un sentido emotivo; porque la gente ama con su vida a sus mascotas”, afirma Rodrigo Rojas, fundador del emprendimiento junto a Laura Vargas.



Iniciaron con una máquina pequeña en un reducido espacio de su casa. El primer mes vendieron alrededor de 80 pares de medias, compradas por conocidos, y gracias a la promoción de Vargas a través de sus redes sociales, donde tiene casi 30 mil seguidores.

Un año después, lograron llegar a ventas de 1.500 pares de medias y adquirieron dos máquinas industriales para su producción.

Se trata de ‘Pato, Pato, Gansocks’, que además, logró llamar la atención del programa para empresarios incipientes, Shark Tank Colombia. Rodrigo Rojas habló para Emprende y Aprende, de Portafolio, sobre el éxito de su emprendimiento.



Pato, Pato, Gansocks

¿Cuáles han sido los impactos sociales y económicos del emprendimiento?



Creo que el impacto social va más ligado a la emoción, de lo que sucede en nuestros clientes al recibir las medias. Nos han mandado muchos videos de las personas, muy emocionadas, que lloran al recibir el regalo.



A nivel económico lo que queremos es generar empleo. En este momento, contamos con dos empleados y nuestra meta siguiente es contar con 5 y así seguir subiendo.

También, todo lo que implica la cadena económica. Nosotros compramos materia prima que se mueve en el mercado. Por ejemplo, papel de sublimación, tintas, medias, cajas y muchos otros insumos. Generando así alrededor de 10 empleos indirectos.

¿Cuáles son los retos de emprender en Colombia?

El primero, es la educación. Siento que no nos enseñan a emprender. Nos educan para ser profesionales y trabajar para alguien toda nuestra vida. En ese sentido, uno llega como un 'primiparo' a un mundo totalmente desconocido, en donde hay que tener una mentalidad diferente. En nuestro caso fue todo a ‘prueba y error’. En las primeras medias nos equivocamos mucho y nos demoramos en sacarlas.

El segundo, es la falta de oportunidades. En nuestro caso, tuvimos que juntar muchos conocimientos de la universidad. Estudiamos casos de emprendimientos de éxito cercanos, reunimos un dinero importante para hacer la inversión inicial y demás. Pero todo eso realmente lo tuvimos con oportunidades. Nosotros las supimos mezclar para llegar a emprender, pero creo que la gran mayoría no tienen la capacidad de contar con todas esas herramientas para llegar a un emprendimiento.

El tercero, es el riesgo. No es fácil tener un capital e invertirlo en una idea que uno piensa que se puede dar pero también puede que no. Las personas en este país tienen muchísimo que perder y no es tan fácil encontrar el capital para un emprendimiento que no tiene el éxito garantizado.



¿Qué proyectos se vienen para el emprendimiento?

Nosotros empezamos a vender los productos a través de Instagram, inicialmente nuestras familias y amigos eran quienes nos seguían, y poco a poco hemos invertido en pauta y publicidad para promover la imagen. De esta manera hemos crecido, en este momento tenemos 18 mil seguidores y queremos empezar a sistematizar este proceso. En este momento, estamos terminando la página web y las estrategias de marketing digital, con el propósito de volver esto un e-commerce completamente sólido. Lo que eventualmente implicará contratar más gente, ampliar el espacio en el que estamos trabajando. Todo para cumplir la meta de llegar a hacer envíos internacionales en uno o dos años máximo.

Pato, Pato, Gansocks

¿Qué implicaciones existen al emprender de forma digital?

Creo realmente que emprender hoy en día debería empezar por ahí, dependiendo del negocio. No me imaginaría un emprendimiento nuevo que no fuera un e-commerce. Ya después uno puede pensar en una tienda física. Sí creo que el mundo está evolucionando y las redes sociales tienen un impacto muy grande y, además, son una forma de llegar a las personas. Nunca me imaginé llegar a 18 mil personas en un año. Ese posicionamiento en redes sociales es clave para el éxito del emprendimiento. Yo le diría a cualquier persona que esté pensando en emprender, que piense en un e-commerce.

Nosotros empezamos pagando la pauta publicitaria de Instagram que implica tener visibilidad a cierto rango de personas durante una semana. Al principio probamos con una semana y nos empezó a ir muy bien. Luego comenzamos a pautar de manera mensual entonces todo el tiempo se estaba moviendo y de esa manera, en un año, llegamos a 4 mil seguidores. En diciembre de 2021, pautamos con una página de Instagram que tienen 1,6 millones de seguidores. Con un post de 1.500.000 pesos y nos llevó a otro nivel de ventas. Eso nos hizo llegar a 12.000 seguidores, los triplicamos. El impacto y crecimiento que tuvimos fue muy grande. Ahí tuvimos que empezar a contratar personas que nos ayudaran. Primero fueron empleados temporales y, luego, ya contratamos a dos personas fijas.



¿Qué buscan a la hora de contratar a sus empleados?

Lo primero es que sea una persona completamente honesta y lo segundo es que esté motivada, que no solo trabaje por necesidad, sino que tenga metas y sueños por alcanzar. Por ejemplo, uno de los empleados con los que contamos, llega en bici todos los días con toda la energía, pone un audio de motivación personal, realiza operaciones en la bolsa y, luego, se pone a hacer las medias con nosotros. El hombre tiene una mentalidad positiva, siempre está motivado y día a día trabaja por alcanzar lo que quiere. Entonces, es un gana y gana, y eso es lo que buscamos, gente que se la quiera meter toda.

Para finalizar, un consejo para emprender en Colombia…

Aparte de que les aconsejo que vean casos de éxito, conozcan realmente como es la experiencia de emprender, lo bueno y lo difícil y estudien los números muy bien desde el comienzo; el consejo ideal es que se “lancen” porque uno nunca va a saber cuál es el momento perfecto para empezar, uno siempre cree que falta algo más o que no está listo, pero hay que arriesgarse. A mi me pasó eso y Laura, cofundadora, fue quien me motivó a hacerlo porque ya era diciembre y ese sería el mes con ventas más altas. Ella creó Instagram, puso las primeras publicaciones y así salimos adelante. Además, nadie le va a enseñar a uno a emprender, solo en el camino uno aprende todo lo que necesita para enfrentar cada reto que se presente.

MARIANA GUERRERO Y SILVIA VIVIANA GÓMEZ

PORTAFOLIO