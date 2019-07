Pautas para que progresen las empresas familiares

Ante la poca oferta de publicaciones dirigidas a los pequeños empresarios se presenta el libro ‘Empresas de familia. Casos y cosas’, editado por la Universidad de La Salle y la Uniagustiniana, como un esfuerzo por acercar los avances de investigación a los interesados y rinde tributo a los empresarios familiares que contribuyen en la generación de empleo, riqueza y desarrollo.



Los empresarios pymes familiares deben aprender a identificar las debilidades y fortalezas de sus pequeñas empresas, para manejar adecuadamente los conflictos que se presentan permanentemente en esta clase de organizaciones comerciales.



Pensando en ello, Jorge Gámez Gutiérrez, economista y PhD en ciencias empresariales, consultor, investigador y profesor del programa de Administración de Empresas de la Universitaria Agustiniana y de la Universidad de la Salle, publicó el citado libro, con el que busca brindar pautas para que los microempresarios puedan resolver de manera práctica las dificultades que surgen a diario en sus negocios.



“La publicación presenta con casos prácticos los problemas y soluciones que pueden adoptar los micro y pequeños empresarios de familia, para que sus unidades productivas no se acaben”, afirma Gámez. Además, se convierte en una herramienta útil, “para que estos microempresarios que no cuentan con los recursos suficientes para contratar una consultoría costosa que les ayude a resolver sus falencias, con las recomendaciones allí consignadas, puedan superar los escollos que tengan en sus entidades”, enfatiza el experto.



ESTRATEGIA



Para lograr que esta asesoría llegue al público, el autor se vale de un estilo diferente a manera de cuentos didácticos que llevan al lector a reflexionar sobre las estrategias a seguir, para consolidar la continuidad de la empresa en las nuevas generaciones.



Quien lea esta obra en total encontrará once casos que se presentan como situaciones que están por resolver y diez como escenarios con un manejo creativo de sus condiciones.



Algunos títulos de esas historias son: Creé una empresa, pero no sé nada de administración; No tenemos organizada la empresa, no manejamos horarios ni sueldos y Planear empresas en el sector agrícola es casi imposible.



DATOS



Según estudios de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), el 86,5% de las empresas en Colombia son familiares, con una tasa de fracaso del 87%. Esta situación se presenta también en Latinoamérica y es muy parecida, de acuerdo con las estadísticas conocidas. El cierre de una empresa tiene serios impactos en la familia y en la sociedad.



Entre tanto, las investigaciones realizadas sobre los problemas de las pyme de familia indican que estos giran en torno a la mala gestión del conflicto familiar; inclusión de la familia en la empresa sin contar con la formación suficiente para hacer aportes.



Igualmente está no contemplar planes para enfrenar la ausencia del fundador; posponer la salida de la empresa; confundir los flujos de la empresa con los de la familia; luchas internas por la propiedad y la gestión, y ausencia de planeación, entre muchos otros.



Germán Zarama de la Espriella, vicepresidente de seccionales y comunicaciones de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en el prólogo de libro al respecto señala: “Entre los factores más comunes de fracaso y errores familiares se destacan el no tener ventajas competitivas sostenibles y los gobiernos familiares que no generan culturas de alta confianza y participación, claves en modernos sistemas de innovación”.



A su vez, el experto mexicano Imanol Belausteguigoitia en la presentación del texto aconseja “separar empresa y familia suele ser una recomendación práctica para prevenir la confusión y, así, dejar claro lo que corresponde en cada uno de estos sistemas. Aplicar la lógica empresarial en los negocios, dejando que permée en ellos lo valioso de la familia, como el amor, es una práctica que rinde frutos en ambos sistemas”, que en el caso de las pymes colombianas es más complejo.



Vale la pena destacar que el gobierno corporativo en las empresas familaires propone implementar prácticas de transparencia que mejoren la gestión, como el uso de juntas directivas; la creación de asambleas familiares y la divulgación de información para los miembros de la familia, entre otras.