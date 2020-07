Planeación financiera, reto de los nuevos emprendimientos

Según estudio de The Failure Institute, en Colombia cerca de 35.000 empresas cierran anualmente y 51% de las interrupciones de pequeñas empresas y emprendimientos en el país se presentan por factores financieros y falta de rentabilidad.



Para Lorena Roa, CEO y Founder de Panal Edtech, compañía especializada en el desarrollo de software y soluciones didácticas, los emprendedores deben conocer la importancia de planear el futuro financiero de la empresa que se crea y utilizar herramientas para evitar su cierre, teniendo en cuenta que 90% de los empresarios en el país carecen de educación financiera.



"Es así como en el proceso de educación financiera es importante para tomar decisiones, analizar y planear cada uno de los movimientos de dinero y la capacidad de endeudamiento", dijo.



Añadió que el desafío de las empresas cuando inician es aprender sobre finanzas, porque se suele creer que no se requiere de un soporte económico de inversión externo y en otras ocasiones las personas no comienzan sus sueños de emprender porque creen que necesitan un alto capital. La realidad sobre cuánto dinero se necesita y cómo se puede obtener solo se puede descubrir al tener una cultura y educación financiera que se alcanza con herramientas que están disponibles de forma virtual.



En el mercado hay plataformas como ‘PESOS’ con un modo gratuito y otro pago para planear y analizar la salud financiera del negocio en un plazo desde 30 hasta 180 días para definir el monto máximo con el que se puede endeudar y lograr la inyección de capital necesaria para conformar el emprendimiento con entidades aliadas. Solo se incluye la información de la empresa por medio de unas preguntas estratégicas que permiten definir el modelo del negocio.



También hay formas didácticas y de fácil uso para aprender a emprender como lo es ‘ARNÉS’, una metodología de 50 pasos para conformar la idea empresarial mediante la cual se estructura un modelo con el fin de iniciar el proyecto de negocio y minimizar los riesgos que suelen llevar a la finalización del sueño de hacer realidad un emprendimiento. Esta herramienta es útil porque se aprende de finanzas por medio de videos y bootcamps (cursos intensivos).



“Es importante elegir las herramientas que más se ajustan a las preferencias del modelo de emprendimiento, hacer un seguimiento y analizar cada paso para poder evaluar riesgos, avances y buenas decisiones. El objetivo es ayudar a los propietarios de pequeñas empresas y empresarios que no tienen una educación financiera formal a encontrar la entidad adecuada para adquirir fondos y establecer el valor ideal a pedir”, resaltó Roa.