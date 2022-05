Plurall, la ‘fintech’ que busca competirle al ‘gota a gota’

Plurall es la nueva 'fintech' colombiana, enfocada en mejorar la inclusión financiera de microempresas en el país, que puso en marcha el proyecto Pioneros Plurall, un periodo de prueba que busca ayudar a emprendedores.



Con esta iniciativa, la plataforma ofrecerá la oportunidad a 250 microempresarios para que sean los primeros beneficiarios de todo su portafolio.



Según Federico Gómez, uno de los fundadores, con el estadounidense Glenn Goldman, la fintech trabajará para optimizar su portafolio de servicios, perfeccionando sus herramientas tecnológicas, teniendo en cuenta las inquietudes y experiencia de los primeros microempresarios que creyeron en la compañía, para ofrecer soluciones con acompañamiento.



El ecosistema de Plurall está compuesto principalmente por microcrédito para capital de trabajo con el que los emprendedores pueden arrancar y apoyar el crecimiento de sus empresas.



Los microcréditos van en una etapa inicial hasta los $2.000.000. Esta cifra crecerá progresivamente a medida que el usuario tenga un uso continuo de los productos de la compañía, realizando sus pagos a tiempo, dando un correcto manejo de los recursos financiados.



QUIENES COMIENZAS EL EJERCICIO FINANCIERO



Para fomentar una correcta inclusión, para aquellos perfiles de alto riesgo, Plurall tiene el Programa de Graduación, un plan de créditos de bajo monto con acompañamiento especial para aquellas personas que están iniciando su vida financiera y han estado por fuera del sistema, y necesitan asesoría para mejorar su historial crediticio.



Los microcréditos con Plurall cuentan con un interés del 45% efectivo anual y la posibilidad de determinar el plazo de pago desde los tres meses en adelante.



La 'fintech' dice que al fomentar la inclusión financiera, el riesgo de pérdida en cada préstamo es mayor y por eso la tasa inicialmente es alta. “Sin embargo, a través de un enfoque gradual, recompensaremos a nuestros clientes por un buen desempeño con tasas de interés cada vez más bajas, préstamos más grandes y períodos de reembolso más largos", dice Federico Gómez.



Los usuarios de Plurall podrán acceder a una app con la que podrán crear y gestionar su cuenta que les permitirá recibir el desembolso del crédito y tener algunas funciones adicionales como pagos de facturas, recargas, transferencias a otros bancos del país y retiros en efectivo.



Al ser una herramienta diseñada para brindar libertad financiera a los microempresarios, los depósitos de bajo monto desarrollados por Plurall son gratuitos y se encuentran exentos del impuesto del cuatro por mil hasta para 8 salarios mínimos mensuales, es decir $8 millones al mes. Cualquiera de los clientes podrá utilizar su dinero sin ningún tipo de recargos, retirar su dinero en efectivo y enviarlo a otras entidades financieras.

Federico Gómez dice que se identificó que un sector entre microempresarios estaba desatendido y se tomaron las buenas prácticas para ofrecer servicios.

Federico Gómez (derecha) y Glenn Goldman son los fundadores de la 'fintech' colombiana Plurall. Archivo particular

ANTECEDENTES



La compañía lleva un año y medio de creada de la mano de Goldman, que lleva más de 20 años haciendo créditos a pequeños empresarios en los Estados Unidos y México “y yo fui uno de los primeros en expandir Pagatodo en México”, dice Gómez.



El fundador de la f'intech' dice que para su creación se hizo una ronda presemilla en el Reino Unido, España Estados Unidos, México y Colombia y se obtuvo US$1,5 millones y posteriormente un fondo institucional que tiene US$3.000 millones les prestó US$10 millones, por lo que se considera que son “los primeros en obtener una línea de crédito institucional”, reafirma Gómez.



Además, recordó que el corazón de la economía de Colombia son las microempresas, que representan el 90% de la base empresarial y generan más del 40% del PIB y el 60% del empleo.



“Este nicho no tiene acceso a crédito y en un gran porcentaje tienen que acudir al gota a gota, que genera estrés y no es justo que para su importancia no les podamos solucionar el acceso al crédito”, enfatizó Federico Gómez.



Además señaló que las fintech están en la capacidad de “articular las políticas públicas con las tecnologías”.



Sobre las cuentas que podrán tener los clientes para el acceso al crédito, pues los dos productos están integrados, dijo que Plurall hace la habilitación electrónica y la Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos Powii, que es vigilada por la Superintendencia Financiera y que se encarga de habilitar las cuentas. También aseguró que las tasas de interés de los créditos “son perfectamente competitivas”.



El fundador de la fintech dice que tienen el capital para crecer, con la línea del fondo del Reino Unido y se espera que con el proceso de crecimiento se llegue a 25.000 cuentas con 14.000 créditos por US$11,6 millones.



Resaltó que la cuenta de depósito se abre en un minuto y al siguiente día el cliente tiene el crédito en la cuenta desembolsado.



Federico Gómez dijo que en Plurall hay una estrategia de crecimiento totalmente digital, pero el plan de captación de usuarios se realizará en las estaciones de buses, en televisión y en la radio.



Los pioneros que se están captando son personas naturales con registro de Cámara de Comercio a los que se les invitó a participar, previo registró en la página web de Plurall.



