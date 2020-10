¿Por qué emprender se convirtió en la mejor opción para los jóvenes?

El desempleo juvenil en Colombia es una constante en el mercado laboral, incluso sin tener en cuenta la actual crisis sanitaria. Durante el segundo trimestre del 2020, la tasa de desocupación fue del 29,7% cifra que preocupa si se tienen en cuenta las tasas de deserción en educación superior a causa de los pocos accesos y ayudas, y al cierre de empresas generadas por los planes de aislamiento causado por la pandemia.



Sin embargo, las acciones tomadas para contrarrestar esta problemática no parecen hacer que la tasa baje. Pero, ¿qué camino puede tomar un joven en la actualidad para empezar a trabajar? La respuesta tiene que ver con decir que “un colombiano no se vara”. Así es, nuestra capacidad de reinventarnos en cualquier momento de nuestras vidas ha marcado el desarrollo de nuestro ecosistema laboral y, en esa reinvención, emprender es una de las opciones más viables para que los jóvenes se empleen ellos mismos.



Desde iniciativas que buscan desarrollo de aplicaciones móviles hasta aquel que se decide por comerciar algún tipo de producto en redes sociales, nuestros jóvenes se han reinventado para obtener recursos y hacerle frente a la situación laboral. No obstante, emprender no es una tarea básica y deben prepararse para que su negocio sobreviva a los primeros años. Esa preparación tiene que ver con encontrar procesos claros, manejo de cuentas y conocimiento básico sobre mercadeo.



Sin importar el tamaño del emprendimiento, el joven que quiera entrar a este camino debe saber que lo que está formando es una empresa. Así no haya decidido generar grandes contrataciones, debe plantearse su negocio con la mayor seriedad posible. Saber a quién compra, cuándo compra, cómo son sus tiempos de entrega, cómo atiende a sus clientes, todo. Debe tener listado cómo va a funcionar para encontrar oportunidades de mejora en cada acción que toma.



Igualmente, sobre estos procesos, también debe tener en cuenta cómo va a manejar las cuentas de su negocio. ¿Se va a poner un sueldo que va a cargar como un costo fijo?, ¿va a tomar cada ganancia como plata de bolsillo? Actualmente, hay que dejar de lado el cuaderno y el esfero para llevar las cuentas de un negocio, existen diversas aplicaciones y herramientas de bajo costo que ayudan a manejar las finanzas de cualquier negocio. Entonces, un joven emprendedor debe ser capaz de buscar una herramienta que le ayude a tener el control de su plata porque si un negocio quiebra, fundamentalmente es por desorganización del dinero.



Por último, cualquier emprendedor, en su inicio debe entender cómo realizar mercadeo, especialmente a través de redes sociales. Para eso, puede tomar los diversos cursos gratuitos que las mismas redes sociales y buscadores tienen disponibles, que incluyen cómo tomar fotografías, subir contenido a redes, programar anuncios, entre otros. Cualquier persona puede empezar su camino de entrenamiento disponiendo de internet y tiempo.





Juan Carlos Suárez, CEO de Q.enta.