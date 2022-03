Prosperapp, la plataforma que le ayuda a administrar sus finanzas

Hace ocho años, Mario Velandia fundó Smart4 Solutiones, una empresa que plantea soluciones comerciales para negocios. A raíz de la pandemia por covid-19, muchos de sus clientes empezaron a cerrar sus locales y tiendas.



Los rendimientos de su empresa funcionaban, pero sus finanzas personales no. A través de un mentor financiero decidió aprender a administrar sus fuentes de ingresos. De esa experiencia personal surgió Prosperapp, una aplicación de finanzas para ayudar a cualquiera que la descargue.



“Tener buenas finanzas es mucho más que gastar y enriquecerse”, dice Velandia, quien le contó a Portafolio, para Emprende y Aprende, los secretos que han llevado al éxito a su emprendimiento.



¿Cuáles son los aportes económicos y sociales del emprendimiento?



La aplicación la creé pensando en mi hermana que tiene buenos ingresos pero no sabe qué hacer con su dinero. Tengo incluso amigos que han estudiado finanzas pero una cosa son las finanzas corporativas y otras las personales. Fue pensada para que cualquier persona, independiente de si tiene experiencia o no en finanzas, pueda acceder a educación financiera.



Además, hicimos un trabajo de sistematizar cerca de 62 fuentes de ingreso, para que las personas puedan ver que tienen la posibilidad de generar otros ingresos cuando tienen trabajos que les consumen todo su tiempo.



¿Cuáles son los desafíos de emprender en Colombia?

Lo que he aprendido a la hora de emprender es que una cosa es crear el producto y otra es crear la empresa. Por lo general tienen que ver con la mentalidad y la forma de pensar. A mucha gente le cuesta pensar en términos de empresa y se queda pensando en términos de producto o de autoempleo. Con respecto a la forma de pensar sobre las ventas, con ideas o paradigmas de que se necesitan cientos de millones para que le vaya bien. Un reto grande es cambiar el chip.



Otro es filtrar la información y aprender en qué enfocarse. Uno como emprendedor tiene que hacer muchas cosas en diferentes áreas. El reto está en saber en qué invertir y enfocar nuestro tiempo.



¿Cómo han superado los desafíos de emprender en el país?

Rodearse bien y tener unos buenos mentores. Lo que he hecho es aprovechar cualquier contacto que me pueda acercar con un empresario que tenga resultados y experiencia. Buscar buenos referentes y modelos a seguir. Uno mismo le pone el límite a su empresa.

¿Cómo es la cultura de ahorro en Colombia?



Hemos encontrado una mentalidad de dinero fácil, que es la persona que cree que se puede enriquecer rápidamente, quienes lo quieren todo para ya. Otro es la mala definición de ahorro que tenemos. Las personas ahorran para gastar y no para invertir. Usualmente ahorran para irse de viaje, comprar casa o ese tipo de gastos. Pero eso no es ahorrar. Ahorrar es como si uno se comiera una manzana y en vez de comerse las semillas, las plantara otra vez para que naciera otro árbol de manzanas.



Algo muy cultural es la idea de que quien tiene buenas finanzas es la persona más rica, aquella que puede comprar lo que quiera y gastar su tiempo como desee. No hay nada más alejado que ese concepto. Es necesario eliminar esa idea de que enriquecerse es para rascarse la barriga. Un buen plan financiero es el que tiene en cuenta en qué va a invertir el tiempo.



Creo que parte de esa definición que tenemos de Prosperapp es liberar el tiempo pero con un sentido.



¿Qué buscan en las personas con las que trabajan?

La empresa es tan fuerte como su eslabón más débil. Hemos buscado personas que se quieran comprometer con la visión de la empresa sin sacrificar la de ellos. Que vean en la empresa es un lugar que sirve como un paso para donde quieren llegar.



Estoy en un entorno donde puedo crecer y me puedo seguir proyectando donde quiero. Son personas que están alineadas con la visión de ayudar a otros a prosperar.



¿Qué no puede faltar para emprender en Colombia?



Les diría que piensen en términos de empresa y no de producto. El reto no puede ser solo pensar en cómo vender. Para pensar en empresa se necesita un producto que genere escalabilidad, recurrencia y rentabilidad. Desde el inicio ampliar la perspectiva.



Si la persona piensa que su reto más grande es vender, va a enfocar todos sus recursos en eso; y cuando vea, creó un producto pero no una empresa. Es importante mirar a largo plazo.



Al colombiano le cuesta cobrar bien. La gente no compra por precio. Es importante tener un producto con buenos márgenes para poder crear su propio capital.



¿Cómo es el panorama de emprendedores en Colombia?



Hay mucha madera y oportunidades. Creo que cada vez más se está rompiendo esa creencia de que en Colombia no puede surgir lo mejor. Ahorita viene superar esa barrera de que las brechas de información son menores y cualquier persona puede tener la misma información en cualquier parte del mundo.



¿Qué viene para Prosperapp?



Ahorita a mediados de abril vamos a arrancar un entrenamiento en vivo, totalmente gratuito para ayudar a las empresas a generar su plan financiero. Nuestro fin no es la aplicación, sino el cambio que puede tener en las personas. Creemos que mucho de las finanzas está en la educación. También, estamos próximos a un lanzamiento de cursos en línea. Por otro lado, estamos escribiendo un libro para finales de este año.



