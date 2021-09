Pymes colombianas tendrán acceso a nómina electrónica gratuita

Entre las últimas resoluciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la 000013 obligó a que todas las empresas sin importar su tamaño adoptarán la nómina electrónica como el nuevo mecanismo que deberán presentar ante esta entidad administrativa de forma mensual. Aunque la noticia fue positiva para los pro-digitalización, se convirtió en el más reciente dolor de cabeza de las pymes y emprendedores que apenas entienden del tema.



En el país existen más de 2.540.953 mipymes, que representan el 90% de las empresas y emplean a más del 65% de la fuerza laboral nacional según cifras de Colombia Fintech. Ahora todas y cada una de ellas, están destinadas a cumplir con este requerimiento de la Dian, a partir de un plazo establecido por la entidad que depende del número de empleados de cada organización y que empezó a regir desde el 1 de julio e irá hasta el 1 de diciembre.



De esta manera, Nominapp una plataforma colombiana que salió al mercado hace más de cinco años, decidió ponerse en los “zapatos” de estos empresarios y tuvo presente la necesidad de aportar a la reactivación económica del país, para desarrollar un software 100% gratuito de liquidación de nómina y transmisión de nómina electrónica.



De acuerdo a un estudio realizado por esta empresa el 95% de las pymes en Colombia aún liquidan su nómina a través de Excel y sólo un 5% utiliza algún tipo de software. Razones hay varias, pero en principio el desconocimiento de este tipo de herramientas digitales y los altos costos que tiene el adquirir las licencias de estos programas es un impedimento para acceder a ellas.



Andrés Ángel, el CEO y cofundador de Nominapp, explicó que por esa razón decidieron que su plataforma tendría una solución en la que tan sólo con registrarse, ingresar un par de datos de la empresa y de los empleados como su salario base, horas extras, recargos, vacaciones, incapacidades, además de la deducción de prestaciones y retención en la fuente, entre otros datos, en minutos podrían obtener de forma automatizada su liquidación de nómina.



“Luego, decidimos integrar un producto nuevo pensando en las micro, pequeñas y medianas empresas; aquellas que consideramos como el eje de la industria colombiana, el motor del empleo y quienes dinamizan la economía del país. Por eso les ofrecemos un servicio sin costo alguno para que generen su nómina electrónica de por vida, sin importar el número de empleados y con la idea de poder cumplir con los requisitos que le exige la DIAN”, resaltó Ángel.



Así mismo, la plataforma le permite notificar a los empleados vía correo electrónico la colilla de pago de cada uno y les habilita un perfil online para que puedan ver su historial. También se podrá descargar los reportes del resumen de nómina en un Excel y los contadores tendrán la posibilidad de acceder a una interfaz con más de 50 software contables.



A ello se le suman otras opciones interesantes como las de descargar el archivo para pago en bancos y también el de la seguridad social o la planilla PILA que se pueden pagar dentro de la misma web.



El avance de su tecnología y la actualización del software ante cada nuevo decreto en materia tributaria que se haga les permitió liquidar a lo largo de su trayecto más de $1.4 trillones. “Además, en agosto liquidamos la nómina a más de 45.000 personas a través de Nominapp y ahora tenemos el reto de que para 2022 apoyaremos a más de 1 millón de colombianos”, agregó el CEO de ésta startup.



Si bien acceder a estos beneficios es totalmente gratuito, en su portafolio de servicios también ofrecen planes Premium en los que se podrá acceder a resúmenes y reportes adicionales, un soporte mejorado, descarga de archivos para pago en bancos, liquidaciones laborales, cálculo de retención en la fuente automático, liquidación de prestaciones sociales, certificados laborales y la posibilidad de que más usuarios ingresen como administradores.



La nómina representa entre un 30 a un 50% de los costos de una empresa y la presentación de este documento electrónico será el único soporte para hacer las deducciones de impuestos correspondientes por los valores pagados de pensión, parafiscales y otros.



Sin contar que el artículo 651 del Estatuto Tributario señala que aquellos que no presenten el soporte de pago los primeros días de cada mes, pueden acarrear una sanción de entre el 3 al 5% del total no reportado en la nómina electrónica. Ésta es una obligación a la cual no se puede eludir y que necesita de un aliado que les dé a los empresarios la información clara y los acompañe en su proceso para superar ese dolor de cabeza.