¿Quiénes serán los próximos unicornios de América Latina?

En mayo de 2019, la compañía Auth0 se convirtió en el quinto unicornio de Argentina y en el decimoctavo de la región.



A nivel mundial, hay 326 startups "unicornio", una calificación que se le da a una empresa con una valoración de 1 billón de dólares o más, para una empresa que todavía es de propiedad privada.



En los últimos dos años, América Latina casi ha duplicado su "club de unicornios" de nuevas empresas valoradas en más de $ 1B.



(¿Qué son las starups ‘unicornio’? Conozca algunos ejemplos).



Con el rápido aumento de la inversión en toda la región, es probable que América Latina vea más unicornios, en nuevos países, junto a miembros recientes como Rappi y Nubank en el próximo año.



LOS "CASI UNICORNIOS"



Las cinco rondas de financiación más importantes de América Latina en 2018 superaron los US$100 millones por ronda y totalizaron US$1.2 billones, más que el capital de inversionistas total recaudado por las nuevas empresas latinoamericanas en 2017.



Las rondas de inversión de Softbank para Rappi y General Atlantic de Colombia, Clip de México, Creditas de Brasil y más han alcanzado ya US$1.3 billones.



Lo que nos hace pensar que es posible que varias startups en América Latina que hayan planteado grandes rondas de la Serie C + en los últimos 12 meses ya sean unicornios, o que estén a punto de convertirse en uno.



Estas son algunas de las nuevas empresas que están cerca de convertirse en unicornios a corto / mediano plazo.



Creditas (Brasil)



Creditas, fundada por Sergio Furio, es una plataforma brasileña de préstamos que está trabajando para reducir las tasas de interés de los consumidores en Brasil.



En julio de 2019, recibió financiamiento de SoftBank Vision Fund y SoftBank Group por US$231 millones; anteriormente, recibió US$55 millones de Vostok Emerging Finance, Kaszek Ventures, Quona Capital, QED Investors, International Finance Corporation y Naspers Fintech, junto a Amadeus Capital Partners y Santander Innoventures en abril de 2018.



Grow Mobility (México / Brasil)



Grow Mobility nació de la fusión entre Grin de México y Brazil’s Yellow, fusión que llegó con US$150 millones en capital para su expansión en Latinoamérica, convirtiéndola en la tercera compañía de scooters más grande del mundo, después de Bird and Lime.



Las dos compañías ahora tienen más de 100,000 scooters y 35,000 bicicletas y utilizarán la inversión para hacerle frente a Didi Chuxing de China, que planea ingresar al mercado latinoamericano de scooters en 2019.



MadeiraMadeira (Brasil)



MadeiraMadeira es la principal tienda de artículos para el hogar de Brasil, que utiliza tecnología de envío directo y tecnología para optimizar su mercado de productos para el hogar.



La startup, fundada en 2009 por Daniel y Marcelo Scandian, ha recaudado casi US$40 millones de inversores como Flybridge Capital Partners, Kaszek y Monashees.



STARTUPS QUE SIGUEN EN LA FILA



Si bien algunos de los "casi unicornios" han estado creciendo en Latinoamérica durante más de años, la mayoría de las empresas que están un poco más cerca del estatus de unicornio se fundaron después de 2015.



Clip (México)



Clip, fundado por Adolfo Babatz, es un pequeño dispositivo que convierte cualquier teléfono inteligente en un sistema de punto de venta (PoS) para que cualquier comerciante pueda procesar pagos con tarjeta de crédito o débito.



La fintech recientemente atrajo la atención internacional con una inversión de US$100 millones, valorándola alrededor de US$400 millones.



Ualá (Argentina)



El neobanco argentino Ualá, fundado por Pierpaolo Barbieri en 2016, parece estar siguiendo los pasos de Nubank (el neobanco más grande de Brasil). Después de una inversión de US$ 10 millones de Ribbit Capital, Jefferies Group y Point72 Ventures.



Ualá continuó recaudando una ronda de US$ 34M dirigida por Goldman Sachs en 2018.



La startup también recaudó una ronda no revelada del Tencent de China en abril de 2019, poniéndola en el camino a convertirse en el segundo neobanco unicornio de Latinoamérica.



Quinto Andar (Brasil)



Quinto Andar, fundada por Andre Penha y Gabriel Braga, tiene como objetivo ayudar a los brasileños a alquilar apartamentos de manera más rápida y eficiente.



Habiendo recaudado fondos importantes del General Atlantic, QED y más, Quinto Andar está en camino de convertirse en un unicornio latinoamericano.



STARTUPS CON POTENCIAL UNICORNIO



Las siguientes startups aún son demasiado jóvenes para saber a dónde pueden ir; sin embargo, sus equipos fundadores, patrones de crecimiento y estrategias de mercado colocan a estas compañías en una posición sólida para convertirse en unicornios en los próximos cinco años.



Loft, Frubana, Kushki Pagos y más podrían ser potenciales unicornios a mediano plazo.



OmniBnk (Chile / Colombia)



OmniBnk proporciona préstamos respaldados por facturas a las PYME en Latinoamérica, utilizando los datos de las facturas electrónicas para analizar el riesgo y otorgar préstamos a las empresas bancarizadas en toda la región.



Fundada en 2016 por Diego Caicedo, Andrés Abumohor y Charles Cliff, OmniBnk ha recaudado hasta la fecha más de US$200 millones en deuda y capital de Magma Partners y administradores de activos internacionales.



Actualmente están llevando a cabo un agresivo plan de expansión en Colombia y México para 2019.



Liftit (Colombia / Regional)



Las plataformas de entrega y logística de último momento explotaron en América Latina en 2018 con inversiones récord en Rappi de Colombia y la adquisición de Cornershop de México.



En esta coyuntura se encontraba Liftit de Colombia, una plataforma que conecta a los conductores de camiones con compañías que requieren entrega, recaudando una ronda de US$ 12 millones en julio de 2018. Fundada por Brian York, Angel Celis Botto y Felipe Betancourt Celis en 2017, Liftit está convirtiéndose rápidamente en el líder logístico de Colombia.



Actualmente, Liftit está abriendo oficinas en Santiago, Lima, Quito y Ciudad de México en preparación para ingresar al altamente competitivo mercado brasileño.



CargoX (Brasil)



El competidor directo de Liftit en el mercado brasileño es CargoX, el "Uber para camiones" de Brasil, fundado en 2013 por Federico Vega. Hasta la fecha, CargoX ha recaudado más de US$ 95 millones, incluida una ronda de US$ 60 millones en septiembre de 2018 de Blackstone Group y Hudson Structured Capital Management.



En 2018, CargoX también fue noticia en Forbes al llegar a US$ 200 millones ARR. La startup ahora es una de las compañías de carga más grandes de Brasil, a pesar de no poseer una flota de vehículos.