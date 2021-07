RapiCredit ha otorgado más un millón de créditos en Colombia

Archivo particular

El crecimiento de las fintech en Colombia ha sido constante en los últimos siete años. Los diferentes verticales que componen la industria han ganado protagonismo en el sector financiero, sobre todo el de lending. Según los datos recopilados por Colombia Fintech, el 30% de las compañías del sector pertenecen a esta categoría.



Dentro de ellas, se encuentra RapiCredit, que después de siete años de operaciones en el país, alcanzó la suma de un millón de créditos otorgados, en los que se destaca que la mayoría de estos préstamos de urgencia fueron para personas que no tenían acceso a este tipo de soluciones financieras.



En la construcción de este logro se ha tenido que trabajar arduamente en la interpretación de las variables que aprecian los sectores de la población que atiende, el marco regulatorio que acompaña la operación, la estructuración de alianzas con la banca y diferentes operadores del ecosistema financiero, fuertes inversiones en tecnología, mercadeo digital y finalmente la conformación de un equipo de alta sensibilidad social.



DESARROLLO TECNOLÓGICO PENSADO PARA LA GENTE



La creación de una página web que es una solución liviana, pero con suficiente potencia para prestar los servicios financieros de esta fintech de lending, le abrió las puertas a miles de personas que no cuentan con dispositivos de gama alta para soportar plataformas no desarrolladas de acuerdo a sus necesidades.



Apalancada en un ecosistema digital que ha sido construido durante más de un lustro de operaciones, RapiCredit ha logrado apoyar a un millón de personas, dándoles acceso a un crédito rápido, seguro y en el marco de la legalidad, todo de manera online. “Hemos otorgado un millón de créditos sin un solo trámite físico”, cuenta Daniel Materón, CEO de RapiCredit.



CRÉDITOS LEGALES Y SEGUROS



Además de la tecnología, la evolución de RapiCredit ha sido soportada en los mecanismos de seguridad que se han perfeccionado para brindar un servicio confiable a los usuarios de la fintech.



RapiCredit ha prevenido más de 90.000 solicitudes de crédito fraudulentas gracias a sus más de 50 filtros de seguridad en tiempo real para verificar la información del solicitante, como también a las validaciones de los dispositivos en los que se realizan las operaciones y el cotejo de los datos ante centrales de riesgo.



PRODUCTOS FINANCIEROS SEGÚN LA NECESIDAD



La mayoría de los préstamos que ha otorgado RapiCredit ha sido a través de su producto de créditos de urgencia, diseñado especialmente para dar una respuesta rápida al solicitante, dentro de unos límites de monto. Sin embargo, ante el crecimiento, esta fintech de lending decidió ampliar su portafolio a otro tipo de productos como Rapiplazo.



Con esta nueva modalidad de crédito, que apunta a resolver gastos planeados de las personas, RapiCredit diversificó su portafolio de productos de acuerdo a las demandas de sus clientes. “Nosotros le preguntamos a los usuarios qué valorarían de la compañía además del producto de crédito de emergencia que les entregamos y la respuesta fue que aumentamos los montos y concedieran más plazo”, comenta Materón.



UN MODELO ESCALABLE



Debido a la evolución de las fintech en Colombia, estas compañías de base digital impactan de manera positiva a la sociedad, pues aportan al crecimiento de la tasa de bancarización del país. Además, se han vuelto atractivas para empresarios e inversionistas por su capacidad de escalar el modelo de negocio.



“Ahora RapiCredit es una excelente oportunidad de inversión pues posee un modelo probado, escalable y replicable en un mercado que requiere del crédito y que lo entendemos bien. Contamos con modelos de decisión propios, construidos en estos 7 años de experiencia, un modelo de mercadeo digital que genera casi 2 millones de visitas al mes a nuestra página web Rapicredit.com.



Por otra parte, la pandemia le dio a la compañía unas vivencias valiosas. “La experiencia ganada en la pandemia fue vital, porque pudimos crear productos de alivio al crédito, además de consultar nuevas fuentes de información para poder responder con mayor certeza a las solicitudes de crédito. Somos una compañía para todos los colombianos pero en especial para más de 8 millones de colombianos que buscan y valoran nuestra solución digital de créditos”, dice Daniel Materón, CEO de RapiCredit.