Así es como Rappi se ha convertido en una fábrica de emprendimientos

De la creación de la plataforma Rappi ya han pasado siete años, y en todo este tiempo el unicornio colombiano no solo se ha consolidado como una ‘SuperApp’, extendiendo sus multiservicios por toda la región, sino que también ha servido de escuela y, por supuesto, de inspiración para el nacimiento de nuevos emprendimientos.



Y tanto ha sido el 'efecto multiplicador' que ha tenido Rappi que en el último mes medios locales como internacionales han hablado de los ex empleados de la plataforma que han fundado sus propias 'startups'.



Pero, más allá de conocer quiénes son algunos de estos audaces aprendices, la pregunta se centra en cuáles fueron esas enseñanzas que les dejó su paso por el unicornio.

Aprendices

Fabián Gómez Gutiérrez, CEO de Frubana, antes de iniciar con su emprendimiento, que hoy busca consolidar operaciones en Colombia, México y Brasil, hizo parte de Rappi.



“La primera enseñanza que me dejó Rappi fue que cualquier meta que tengamos se puede lograr, ya sea a través de recursos diferentes o de un equipo diferente. Hay que soñar con crecer en grande. La segunda enseñanza que aprendimos fue que Latinoamérica es una sola región y que aquí podemos hacer empresa”, comentó Gómez a Portafolio.



En cómo surgió la idea de crear Frubana, Fabián Gómez relató que lo aprendido en la plataforma: de escalar cosas con tecnología, y combinar esto para resolver problemas del día a día, lo llevaron a buscar una solución, desde lo tecnológico, para lograr vender la fruta de la finca de su familia a restaurantes.



“El combinar esa experiencia personal con lo aprendido en Rappi me ayudaron a crear Frubana. Sin duda ese efecto Rappi es creer en uno mismo, es creer que esos inversionistas que van apostar por los emprendimientos latinos y también es creer que todos somos capaces de hacer cosas gigantes”.



Manuela Sánchez, cofundadora de la plataforma Laika, enfocada en productos para las mascotas, señaló que la mayor enseñanza que le dejó su paso por Rappi se centra en el 'mindset', “de creer que se pueden cumplir los retos que antes se creían imposibles”.



“Haber pasado por esta cultura y escuela como lo es Rappi me enseñó como emprendedora a creer que se puede lograr todo lo que nos propongamos, y que para alcanzar estas metas no se necesita un rocket science, sino que debemos perseverar, sin rendirnos ante los obstáculos que siempre aparecen”, comentó Sánchez.



Otra emprendedora que pasó por el unicornio colombiano es Ángela María Acosta Dávila, fundadora y CEO de la app Morado.



De acuerdo con Acosta, quien ocupó el cargo de business unit head Supermercados en Rappi, el mayor aprendizaje que adquirió se centra en que hay que pensar por fuera de la caja. “Pero más que todo me ensañaron a pensar en grande en que lo imposible es posible. El aprendizaje más claro que me llevé de Rappi es que las ideas son solo ideas hasta que se ejecutan y que ejecutar rápido es equivocarse rápido”.



Acosta también destacó que el impacto positivo que pueden llegar a generar las empresas tecnológicas en la vida de las personas la llevó a emprender. “En Morado nuestra misión es ayudarle a la mujeres a crecer y a diversificar sus negocios de belleza para que tengan mejor calidad de vida al lado de sus familias”, agregó.



Para Henry Sánchez, CEO de Apparta, plataforma enfocada en reservas de restaurantes, Rappi “es la mejor escuela de startups en Latinoamérica”.



“Si hay algo que hace a Rappi único es su mindset ganador que imprimen en todo su equipo de trabajo. La cultura es fundamental para lograr esto y Rappi lo ha hecho extremadamente bien. Este mindset es lo que ha llevado a muchos exRappi a creer que es posible todo aquello que nos propongamos”, señaló Sánchez.



Andrés Felipe Archila, actual COO y cofundador de la plataforma Melonn, enfocada en logística, comentó que su paso por Rappi le dejó como principal enseñanza que “sí es posible crear empresas de gran impacto e innovación en Latinoamérica”.



“El principal efecto de Rappi fue haber catalizado el ecosistema del emprendimiento en el país, y la ilusión de creer que es posible construir en Colombia empresas y trabajos que tienen poco que envidiarle a los mejores emprendimientos de Silicon Valley”, afirmó.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio