Renttu: la app para alquilar desde un taladro hasta una bicicleta

A nivel global se estima que hay objetos que las personas tienen en su casa que ascienden en conjunto a más de 600 mil millones de dólares. Es decir, activos que no usan o que no saben cómo aprovechar. Solo en Colombia se estima que esta cifra supera el billón de pesos, año tras año, explican Juan Pablo Triviño, Augusto Moreno y Juan Diego García, fundadores de Renttu.



Se trata de una aplicación de alquiler y venta de artículos y servicios que lleva operando en el país desde hace 6 meses. Sus creadores la definen como una “plataforma de economía colaborativa que conecta el mercado de alquiler de artículos en Colombia permitiéndole a cualquier persona tomar algo necesita y no puede comprar”.

Taladro, pulidora, videojuegos, consolas de videojuegos y muchos otros artículos hacen parte de los alquileres de la app. Las personas no solo ofrecen artículos, también servicios como espacios de coworking, de eventos o tiempo de sí mismos para realizar alguna actividad.



Esto hace que las personas puedan publicar artículos que no usan y generen ingresos con ellos. Hace unas semanas superaron la transacción número 1.000 en su plataforma que toma fuerza en Medellín y Bogotá pero que está llegando a otras ciudades del país como Riohacha e Ipiales.



Sus fundadores destacan que la clave de su éxito y crecimiento es la confianza que generan en sus clientes. La aplicación funciona con un proceso de aprobación del perfil de quien desea poner en alquiles. Asimismo, cuentan con un seguro para cada transacción en caso de daño o pérdida y un aliado logístico que se encarga de recoger y llevar el producto.



Renttu Renttu

Actualmente, son 15.000 usuarios publicando y alquilando.



Para ellos, uno de los retos de emprender es el factor confianza. Es lanzarse hacia la incertidumbre y a los potenciales clientes que están buscando algo y no saben si es lo que necesitan.



“Con Renttu nos dimos cuenta de que hay una convicción enorme de romper esos paradigmas. Colombia es una región de mucho potencial y con miedo de generar nuevas cosas y colaboración”, cuenta Triviño.



Para ellos es importante, a la hora de emprender, crear oportunidades diferentes y disruptivas para generar ingresos y que le sirvan a cualquier persona, no solo a unos pocos. “Con este modelo democratizamos las posibilidades de acceder a cosas que si se compran suelen ser costosas y no es necesario comprarlas. Nosotros entendimos que había una posibilidad muy grande de apoyar a los emprendedores colombianos”, afirma Moreno.



Actualmente, se crean alrededor de 90.000 emprendimientos al mes en el país y así mismo se cierran, según estudios de Renttu. Por eso, uno de los focos de la plataforma es ayudar a diferentes emprendedores en el país. “Hay dos problemas al emprender en Colombia: no siempre hay el suficiente presupuesto para la infraestructura y la incertidumbre de los primeros meses. Vimos una oportunidad para entregar esos insumos necesarios para comenzar en alquiler y que los emprendedores bajen sus costos de iniciación y que prueben si el negocio funciona o no”, cuentan.





Luego se les da la opción de compra, seguir pagando alquiler o devaluación. Por ahora, respaldan emprendimientos de belleza, mecánica, carpinteria.



Junto a ello, son un respaldo para quienes se desempeñan en el sector de envíos. “No todos tienen moto o bicicleta. Nosotros por un precio muy bajo le suministramos la herramienta de transporte”, explican.





Entre los proyectos que se vienen está la implementación de la opción de compra. “Nos podemos convertir en la primera plataforma de alquiler en Colombia con esta alternativa”, aspiran.



“Vamos a innovar en otras opciones de negocio. Esperamos crecimiento porque acabamos de cerrar nuestra ronda presemilla y con ello culminar el año con 3.000 transacciones exitosas”, cuentan.



Uno de los diferenciales con su competencia es que son una plataforma articuladora. Es decir, que se convierten en una oportunidad para tener otros canales de venta con clientes de otros sectores. Asimismo, el poder de la tecnología les ha permitido expandirse en el país y en la región con costos de operación reducidos.



“Es una certificación de que el artículo que estás recibiendo esté en las condiciones que el propietario dijo que estaba. Certificamos que va a llegar tal cual se ofrece. Si esto no sucede, la transacción no se efectúa”, puntualizan.



Finalmente, para ellos no puede faltar a la hora de emprender la perseverancia y hacer las cosas con amor. “Se destacan los que tienen una buena idea de negocio pero también quienes les meten mucho empeño”, dice Moreno.



Asimismo, motivación en lo que hace. Enfoque en un problema y no en una situación. Junto a ello, la disciplina. “De nada sirve estar 100% motivado si no haces que las cosas ocurran y no tienes la capacidad de generar hábitos que te permitan llegar a la meta”, recalcan.



PORTAFOLIO