Siete errores que comenten los emprendedores al buscar financiación

Un paso obligatorio para todo emprendedor es buscar financiación, ya que este puede llegar a ser el motor definitivo para que una empresa prospere.



Sin embargo, además de ser una de las dificultades que más enfrentan los colombianos a la hora de crear su negocio, el no encontrar financiación se debe a algunos errores que suelen cometer los emprendedores a la hora de buscar estos recursos.



Pero, ¿cuáles son esos errores? Portafolio.co consultó al Centro de Innovación y Negocios de Medellín, Ruta N, para enlistar algunos de los principales errores:

Las convocatorias de financiación deben pensarse como un medio, no como fin: una de las maneras más sencillas de saber si la empresa tiene claro su mercado y su proyección es analizar si hay un plan más allá de la financiación. Es decir, las empresas deben entender que este es un paso más para sus objetivos finales como organización, no una meta.

Las convocatorias de financiación son para crecer, no para desembalarse: los fondos de capital no son para sacar de apuros a los empresarios. Esto lo tienen claro los inversionistas y quienes evalúan los proyectos. Así que se recomienda no ‘dar papaya’ con un proyecto que está en una fase en la que proyectarse no es una prioridad.