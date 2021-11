‘Startups’ han creado 2.403 trabajos formales en el 2021

Si bien la pandemia desencadenó en muchos sectores una gran crisis laboral, también le abrió la oportunidad a muchas compañías en el país para que dieran ese salto hacia lo digital y crearan nuevos puestos de trabajo, como fue el caso de las startups.



Lo anterior quedó evidenciado en el más reciente informe que publicó la plataforma Tusdatos.co, en la cual detalló que el top 100 de startups del país, publicado por Forbes, reportaron un total de 8.360 empleos formales en 2021, mientras que en 2020 ese indicador fue de 5.957 empleos.



Es decir, que se crearon 2.403 nuevas vacantes más. Además, Rappi, Merqueo, Hogaru y Muy fueron las compañías que más empleo generaron.



De acuerdo con Santiago Hernández Zambrano, CEO de Tusdatos.co , el reporte, que se construyó con los últimos datos públicos de la actualización del expediente de las empresas ante la Cámara de Comercio, evidencia un panorama positivo de la situación laboral actual del sector.



“En este informe vemos como las compañías de base tecnológica están generando empleo formal, ya sea a través de un contrato definido o indefinido, aún en medio de la pandemia, lo que sigue dinamizando a nuestra economía. Entre las vacantes demandadas se destacan ingenieros, programadores, equipo de diseños, mercadeo y administradores de páginas web”, señaló Hernández .



En cuanto al número de empleos formales por empresas, el top 10 del informe a corte de 2021 destacó en primer lugar a Rappi con 2.306 empleos, seguido de Merqueo (1.001), Hogaru (580), Muy (577), Mensajeros Urbanos (288), La Haus (259), Biocredit (200), Foodology (171), quqo (159) y Zinobe (142).



“Uno de los grandes impulso que ha llevado a las startups a generar más empleo se debe a que muchas de ellas han participado en rondas de inversiones, lo que no solo ha ayudado a impulsar su modelo de negocio, sino también a contratar a más personal. Uno de esos ejemplos es La Haus. Por su parte empresas como Hogaru, que tuvieron que parar su operación por las cuarentenas, siguieron manteniendo su personal”, afirmó Hernández.



Por último, el listado de empleo por ciudades ubicó a Bogotá en primer lugar con 7.727 puestos de trabajo, en segundo lugar Medellín (601), tercera posición a Cali (17) y en quinto lugar a Bucaramanga con 15.



Romper paradigmas



Con el auge que han tenido las startups en el país , la demanda de profesionales con habilidades tecnológicas se ha vuelto clave. Para algunos expertos esta demanda seguirá creciendo después de la pandemia, teniendo en cuenta que el trabajo remoto llegó para quedarse.



Tomás Ríos Munera, director generar y cofundador de Starter Company, destacó que hoy día adquirir esas habilidades que demandan las compañía de base tecnológica es mucho más fácil debido a que existen un sinnúmero de plataformas y herramientas.



No obstante, el factor diferenciador es que el talento quiera cambiar paradigmas, no solo dentro de las startups, sino en la creación de nuevos emprendimientos.



“Ya hay muchas herramientas que permiten que cualquier persona adquiera diversas habilidades, por ejemplo en programación. Pero, las startups se han dado cuenta que lo más importancia de ese talento es la capacidad de cambiar paradigmas. Sin duda, Colombia tiene grandes referentes como Simón Borrero o Miguel McAllister”, resaltó Ríos Munera.