‘Emprender es adaptarse a la nueva realidad del mercado’

Archivo particular

A raíz de una mala experiencia, al momento de mandar a confeccionar una camisa de hombre, los bogotanos Daniel Castañeda y Víctor Cuéllar decidieron, en el 2019, iniciar con su proyecto Tailor Club, una empresa enfocada en ayudar a aquellos hombres que buscan prendas a la medida, todo bajo un concepto que incluye la tecnología.



(Vea: Prosperapp, la plataforma que le ayuda a administrar sus finanzas).

“Desde nuestra génesis teníamos claro que no queríamos tener un local físico en donde los clientes llegaran a tomarse las medidas, para luego crear prendas a su gusto; queríamos tener una plataforma que nos permitiera contar con una base de datos con las medidas de nuestros clientes, además de asesores que los visitaran en sus casas o oficinas”, narra Daniel Castañeda, CEO de Tailor Club.

Pero lo que empezó como un emprendimiento que buscaba hacerle la vida “más fácil” a muchos empresarios, y que se venía fortaleciendo, a través del formato de consultorías a domicilios, dio un giro con la llegada de la pandemia.



“Llega el covid en 2020 y todo nuestro modelo de negocio se tuvo que reinventar porque ya los asesores no podían visitar a nuestros clientes. Fue así como se paró la operación para trabajar en la tecnología y darle un nuevo rumbo al negocio. Nos convertiríamos en una compañía 100% digital que vendería camisas personalizadas y/o la medida. Además de asesorías virtuales”, señala Castañeda.



(Vea: Buscan startup colombianas para competición internacional en Brasil).



Y es que en toda esa transición, comenta el empresario, su principal objetivo era prepararse en toda la parte digital y consolidar un equipo de trabajo que contara con todas las habilidades que estaba demandado el mercado por cuenta de la pandemia. Asimismo, la crisis los ayudó a fortalecer su idea de negocio.



“Los temas virtuales exigen que se den mejores capacitaciones en las habilidades técnicas, entonces las personas que ayudan en el proceso de la toma de medidas de manera virtual han sido capacitadas. Eso ha llevado a que los procesos de reconfección, es decir prendas que por alguna razón no queden la medidas, se haya minimizado. De hecho, la pandemia nos favoreció porque antes vendíamos solo en Bogotá y ahora estamos llegando a otros lugares de Colombia y viendo oportunidad en otros países. La adopción de la tecnología ha sido clave, hasta ya contamos con asesorías por WhatsApp”, destacó el empresario Daniel Castañeda.



(Vea: SBO Lab logra dos hitos que impulsan el emprendimiento en el país).



No obstante, aprender a sortear retos cuando se inicia un negocio, señala el CEO de Tailor Club, “es algo en lo que nunca se está 100% preparado y es una tarea titánica” que requiere de resiliencia, constancia y pasión, ingredientes claves para seguir creyendo en los procesos y defendiendo las ideas.



“Hoy día los emprendedores debemos asumir muchos retos, más allá del tema de tributación, el emprendedor debe entender cómo se comporta el mercado, conocer de marketing digital y sobre todo poder adaptarse a la nueva realidad del mercado. Hoy hay que levantarse y seguir, pese a las adversidades”.



UNA NUEVA ETAPA



Es así como luego de meses de preparación en febrero de 2021, Tailor Club comenzó su nueva etapa digital a través de su nueva plataforma, que les permite a los clientes diseñar y adquirir un producto a su medida, a su gusto y que llega a la puerta de su casa. Los usuarios pueden entrar a la página oficial o a través de su celular y elegir colores, texturas, contrastes, diseños, medidas, ajustes (fit) y bordados, para crear la prenda que se ajuste a sus necesidades.



“El año pasado entregamos más de 300 camisas y eso se centralizó en una base que superaba los 200 clientes, la mayoría autoasistidos. De esos clientes el 30% ha realizado una recompra. La meta para este año es poder entregar las 1.000 camisas. Sin embargo, nuestro principal foco es poder crecer nuestra base de clientes y que el porcentaje de las recompras llegue a un 70%”, explica Castañeda.



Por su parte, entre las proyecciones de la empresa para este 2022 se destaca llegar con su oferta de valor a más ciudades del territorio nacional y expandir su operación a países como México, Perú y Ecuador.



(Vea: La mujer que llenó de talento a la gastronomía en Colombia).



“Ante la eventual llegada de un inversionista, esperamos tener en los próximos tres años una cartera de más de 20.000 clientes en Latinoamérica. Igualmente venimos trabajando en otras líneas de productos como lo son los blazers que se estima serán lanzados en el 2023 y en una línea para damas. Sin duda nuestra meta es seguir creciendo y poder brindarle más alternativas a los usuarios que busquen prendas de calidad hechas a la medida”.



CONCEPTO CLUB



El concepto de 'club' que ha implementado la compañía implica que los clientes que registran sus medidas corporales en la plataforma y compren cuatro camisas en el mismo año calendario, recibirán la quinta camisa como obsequio de la marca. La idea de la empresa es mantener esta condición para sus usuarios frecuentes.

COSTOS DE UNA CAMISA TAILOR

De acuerdo con el CEO de la compañía, los usuarios podrán diseñar sus camisas desde los $120.000.



(Vea: Greenlab: se curaron con cannabis y crearon un emprendimiento).



Además, tienen la alternativa de escoger las telas, colores y botones de su preferencia en el proceso de fabricación.



Como dato extra, la marca emplea algodones que provienen de diferentes fábricas, tanto a nivel local como internacional, “las cuales tienen en promedio 200 hilos de urdimbre y 100 hilos de trama por pulgada de tejido”.



Igualmente, la empresa se ha enfocado en que sus procesos de producción cumplan con todos los estándares de calidad y con las necesidades de sus clientes. “Es así como cualquier error en la confección puede generar el reemplazo del producto o la devolución inmediata del dinero”, dijo Castañeda.

JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio