Una app para que viaje de ‘local’ a cualquier lugar

Realizar ecoturismo en Colombia es un plan al que no se le agotan las alternativas y la variedad, pues tan solo 10 de los 32 departamentos del país concentran casi 19 millones de hectáreas de áreas protegidas para este tipo de experiencia (cifras Parques Nacionales 2018), pero muchos podrían desaprovecharla si no saben del lugar o no conocen una fuente confiable de información en el destino.



(Colombia dará a conocer su oferta de turismo de naturaleza al mundo).

70% de los viajeros reconoce que siempre usa su smartphone cuando viaja, la cifra va en aumento, 41% desde 2015, por eso ahora a tan solo un clic de distancia la App Questips conecta a viajeros vía chat, con operadores turísticos y guías locales, para recibir información actualizada y confiable de los destinos y actividades en tiempo real y así poder diseñar un tour acorde a sus necesidades.



"Somos los únicos que no cobramos comisión por los paquetes, ni actividades en pro de dinamizar las economías de la zona, además brindamos total garantía sobre la confiabilidad y seguridad de los operadores, guías y le permitimos al viajero personalizar las experiencias en conjunto con el operador, una tendencia que cada vez más demandan", asegura Felipe Villamil, CEO de Questips.



Esta aplicación, para Android y iOS, dispone de más de 200 Tippers en cada rincón de Colombia, o sea un operador o guía local que ayuda a los viajeros a descubrir las zonas a las que viaja y a diseñar sus experiencias desde el momento de planear el viaje.



('Colombia tiene gran potencial para desarrollar turismo sostenible').



Por medio de la App los Tippers pueden mostrarse al mundo y captar nuevos clientes. Esta herramienta les permite también promocionar su negocio y hacer networking con otros actores del sector turístico, para que así aumenten sus ingresos hasta en un 200%. Para ser parte de este emprendimiento, el usuario debe ser un operador o guía profesional que cumpla con la normatividad vigente, practicar turismo responsable en una región específica, querer compartir su conocimiento, registrarse y cumplir con las políticas.



Si usted como viajero quiere programar muy bien su viaje y con anticipación tener información confiable acerca de experiencias de aventura, naturaleza, rural o turismo urbano, entonces la App le permitirá convertirse en un Quester y preguntar lo que quiera a los más de 200 touroperadores y guías afiliados, de los cuales la mitad ya está prestando servicios todos los días en aproximadamente el 90% del país, en destinos emergentes como Vichada, Caquetá, Serranía de la Macarena, Ensenada de Utria y Sapzurro, y en los destinos turísticos más comunes.



Questips inició este año pruebas piloto con dos de las cadenas hoteleras más grandes del país y siguen pisando fuerte, ya que en el último mes han ayudado a más de 100 viajeros a vivir nuevas experiencias. Cuentan con el apoyo de reconocidos hostales en Bogotá como Cranky Croc y Candelaria Real y una aerolínea bandera del país.



Todos los touroperadores (Tippers) han pasado por un riguroso proceso de selección, en el que se asegura cumplimiento con el marco legal local y que practiquen un turismo responsable, para luego ponerlos en contacto directo y permitirles negociar con los viajeros (Questers).



“Nos enorgullece decir que esta idea que ya lleva 3 meses en el mercado y que está teniendo gran acogida, nos permitió ser semifinalistas en el primer reto de tecnología ANATO. Nuestro equipo humano ha crecido en varias ciudades y hemos recibido las primeras afiliaciones de touroperadores en México y Perú. En el segundo semestre del año planeamos expandirnos aún más y poner en funcionamiento nuestra versión web”, indica el CEO de Questips.