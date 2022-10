Universidad EAN lanza nueva plataforma para aceleración de startups

La Universidad EAN relanza su plataforma de aceleración y de incubación para emprendemientos con el propósito de ayudar a iniciativas sostenibles. Paola Andrea Franco, gerente de Impacta- Emprendimiento Sostenible, habló de las proyecciones y metas que tienen con esta la iniciativa.



¿Cómo nace esta plataforma?



Desde sus inicios, la Universidad ha tenido en su ADN el tema del emprendimiento, y hace 10 años tomó la iniciativa de crear una incubadora y una aceleradora de negocios. Esta iniciativa, que ha venido evolucionando en los últimos seis años, hoy la estamos relanzando con el fin de ir acorde con las nuevas necesidades del mundo, como lo es la crisis climática y la sostenibilidad.



Hoy día Impacta es una plataforma que consolida un portafolio de soluciones para impulsar emprendedores sostenibles, con una aspiración de crecimiento y de posicionamiento a nivel del ecosistema.



¿Qué tipo de emprendedores pueden acceder a las soluciones de la plataforma, por ejemplo egresados?



Esta plataforma no solo está abierta para la comunidad ‘eanista’, sino que también está disponible para todo tipo de emprendedores. Sin embargo, en donde nos hemos venido enfocando es en aquellas iniciativas que tengan un foco ambiental y social. Y aquí tenemos varios ejes por ejemplo, buscamos temas de agrotecnología, economía circular, movilidad sostenible o energías renovables; en el eje social buscamos iniciativas en seguridad alimentaria, inclusión financiera, inclusión a la educación, temas de equidad y diversidad.



¿Tienen una meta de cuántos emprendedores esperan impactar en los próximos años?



Nos hemos puesto una meta en el mediano y largo plazo. Esperamos para 2027 estar atendiendo a más de 500 emprendedores sostenibles, a través de nuestra metodología, y en términos de acceso a capital, especialmente para el Fondo Impacta, tenemos una meta de hasta 25 proyectos accediendo y beneficiándose de estos recursos.



Asimismo, también queremos ser un actor relevante que conecte a emprendedores con otros fondos, con el fin de impactar hasta 150 emprendedores con capital.



¿Quiénes son los inversionistas detrás del Fondo Impacta?



En 2019 inicia toda la restructuración para contar con el fondo de capital privado. Sin embargo, desde antes teníamos un programa de entrega de capital semilla no reembolsable a los mejores emprendedores que pasaran por el proceso de aceptación. Hoy lo que estamos a punto de lanzar, Fondo Impacta, nos permitirá ese gran paso.



Como inversionistas tenemos a la Universidad EAN, además de ser impulsor, tenemos dos inversionistas adicionales que son Pronus, banca de inversión, y Droguerías Alfa.

Hay que destacar que un fondo de capital privado precisamente llama a la mesa a varios actores, inversionistas interesados, que en este caso pueden ser inversores ángeles, el corporativo, la multilateral, entre otros. Lo que queremos, principalmente, es que los inversionistas se conecten con el propósito de Impacta y la visión de un fondo que transciende y que no se queda con solo el desembolso de capital.



¿Tienen una meta de inversores a la que quieran llegar?



Precisamente estamos haciendo ese llamado para incorporar más inversionistas que nos permitan alcanzar esa meta de $30.000 millones, en este momento llevamos alrededor de $3.280 millones y eso es lo que nos permite iniciar con los primeras inversiones, pero necesitamos más.



¿Cómo ven el panorama de inversión de capitales a nivel Colombia?



Si bien hay un panorama de incertidumbre no solo a nivel local, sino internacional, debo decir que el capital está. El llamado es hacia la cautela y para el aprovechamiento de los recursos de una manera más responsable.



