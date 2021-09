Ventur Group gana cupo en programa Endeavor

Aunque cualquier empresario desearía llegar a ser parte de Endeavor o de sus programas no todas las organizaciones cumplen con los requisitos necesarios para ser partícipes. Por lo tanto, es un gran reconocimiento que empresas como la de Ventur Group, quien desde hace años impacta en la cadena de valor del sector de alimentos con tecnología e innovación, fuera seleccionada junto a otras 45 empresas para participar del programa ScaleUp Endeavor 2021.



($ 1 billón facturan las empresas de Endeavor en el país).

El programa tiene como objetivo transformar en casos de alto impacto a los emprendimientos con más potencial de la región por medio de talleres y capacitaciones en temas relevantes que buscan fortalecer el modelo de negocio de cada emprendimiento.



Por sus mentorías pasarón empresas tan reconocidas como Bodytech, Platzi, PayU, OFI, On Vacation y Rappi entre muchas otras que ahora son parte de la “familia” Endeavor, una de las mayores redes globales de emprendimiento de alto impacto.



Por esa razón, Ventur Group, un proyecto que nació en 2017 y que hoy se consolida como una prometedora FoodTech colombiana, siente que ésta es una oportunidad para poder llevar su proyecto al siguiente nivel y consolidar sus marcas Buffalo City, Colarnicos y Foodeal como referentes regionales.



“En Ventur Group venimos avanzando a muy buen ritmo pero de forma muy orgánica, es decir que aún sin recibir inversión hemos logrado crecimientos anuales superiores al 300%”, señaló Andrés Botero, cofundador de la marca.



“Esta oportunidad nos llena de emoción, pues luego de validar nuestro modelo estamos listos para construir un negocio escalable y con proyección internacional, por lo que acabamos de abrir una ronda de inversión que nos permitirá contar con los recursos necesarios para ejecutar nuestras estrategias de forma más rápida y escalable”, agregó.



Para su selección, la empresa tuvo que cumplir requisitos tan estrictos como los de ser un un modelo de negocio escalable, replicable e innovador; tener un tiempo de constitución mínima de 1 año, una facturación por encima de los US$150.000, y demostrar un crecimiento del 30 % anual, entre otros aspectos.



El programa Scale UP Endeavor selecciona a tan solo 45 candidatos para su primera fase que inició desde el 18 de agosto, en donde los candidatos han podido acceder a talleres prácticos o enfocados en áreas específicas como las de armar un equipo de ventas, estrategias de growth y marketing digital.



Estos talleres son dictados por mentores que hacen parte de las empresas más reconocidas de LATAM.



Luego de cinco meses de la primera fase, los emprendedores deberán pasar por otra entrevista y hacer una presentación de su modelo de negocio en el pitch day, en donde los jueces tendrán la difícil tarea de seleccionar a 20 compañías que avanzarán a una segunda fase del programa.



De acuerdo con Endeavor, en versiones anteriores las empresas lograron generar 244 empleos directos en el país, obtener un crecimiento del 133% en ventas y recibir US$ 25 millones de inversión de capital.



Sin duda este programa podrá ser un trampolín para Ventur Group quien ha podido consolidar en menos de 4 años sus marcas Buffalo City y Colarnicos como referentes en el país gracias a su enfoque tecnológico y a su innovador aprovechamiento de la carne de búfalo como su proteína principal.



No hay que olvidar que gracias trayectoria en el mercado y a su implicación con las nuevas tecnologías, les permitió crear Foodeal, una plataforma digital que promete convertirse en la más importante herramienta para los actores de la cadena de valor del sector de alimentos al ofrecer una mayor conectividad, la posibilidad de crear comunidad, obtener información relevante para su negocio a un solo click y la oportunidad de optimizar sus procesos de abastecimiento.