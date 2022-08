Empresa Tuya se ha comprometido con el financiamiento de créditos

La compañía de financiamiento Tuya ofrece productos dirigidos hacia estratos medios y bajos de la población y ha logrado llevarles esos servicios a más de 1,5 millones personas.

De la mano del Éxito y Bancolombia, que les han dado el impulso de capital, la compañía ha realizado varias alianzas con empresas de comercio, de transporte terrestre y aéreo y en los próximos días anunciará una con una gran empresa de telecomunicaciones.

Carlos Villegas, presidente de Tuya, habló con Portafolio.



¿Qué destaca de Tuya en cuatro años?



La inclusión financiera. Tuya ha contribuido con el ingreso de muchos colombianos al sistema financiero. El indicador de 90% es importante desde el punto de vista de cuentas, pero al mirar el acceso a crédito todavía el 66% de adultos no tienen acceso formal. Desde el Ministerio de Hacienda y su Unidad de Regulación Financiera y la Superintendencia Financiera se ha visto la preocupación por la inclusión financiera. Ojalá este tema esté en las prioridades del gobierno pues los familiares y amigos no ayudan a generar historial financiero pero el ‘gota a gota’, es perverso.



¿Cuál es la experiencia de Tuya?



Es interesante cuando a las personas se les da acceso a crédito y se les muestra cómo se paga, eso ayuda a las personas.



Tuya les ha abierto la puerta a 1,5 millones de personas entren al sistema financiero. Hemos sido innovadores pues con el numero de cédula y con herramientas financieras les ayudamos a incluirlos financieramente. Podemos construir un estimador de ingresos, con información distinta y con los burós de crédito.



Un buen porcentaje de quienes pagan sus créditos a 12 meses y adquieren historial crediticio, piden más. Somos una puerta de entrada en un modelo distinto, inicialmente con Exito y Alkosto de donde la gente sale con un crédito.



¿Qué más está haciendo Tuya?



Estamos probando vender tarjetas en los aviones de Viva. Estos pilotos los vamos a ir ampliando y conecta con la banca contextual que es Banking As A Service (pagar por las aplicaciones y servicios de banca a medida que se usan) a través de empresas como Transmilenio. Con la billetera digital ya tenemos casi un millón.



¿Pero hay límites para crecer?



En un país donde hay techo a la usura se limita la posibilidad de ir a segmentos más riesgosos. Si se quitara la tasa de usura se podría ir a segmentos más riesgosos. En otros países donde no hay techo hay más amplitud. No es para cobrar más caro, sino dar oportunidad a más segmentos.



¿Cómo los afecta la inflación?



Puede comenzar a golpear los márgenes pronto. Hay una demanda fuerte de crédito y en la modalidad de consumo es dinámico.



Hasta el momento no ha afectado el consumo. Pero si puede ser preocupante que las familias se endeuden más allá del 40%.



¿Cómo ha sido la dinámica este año?



Tuvimos record en colocación en febrero con 75.000 tarjetas. Con los desembolsos en marzo se cumplió una gran meta del año.



Con Transmilenio buscamos cómo mejorar el acceso a la movilidad. Mas será una solución de marca digital que tendrá una billetera digital en la que la gente abrirá un depósito vinculado a la tarjeta verde que le podría permitir cargar y saldrá en septiembre.



¿Qué otros proyectos?



Tenemos 2,6 millones de tarjetas. En agosto lanzamos Digital First. Se solicitará por el celular, se aprueba en línea y se inscribirá de manera segura en el celular. Tendrá opción de la tarjeta física.



