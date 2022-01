Empresarios del sector textil proyectan alzas en sus ventas

El primer día de ColombiaTex de las Américas dejó en evidencia el optimismo que tienen los empresarios del sector textil del país frente a las ventas para este 2022, pese a que todavía se siguen sorteando los estragos de la pandemia, sumando a una crisis de insumos, un alza inflacionaria y un dólar que busca mantenerse en $4.000.

Pero si bien el panorama aún tiene parches negros, hay empresas que han manifestado crecimientos en sus ventas desde finales del año pasado, como es el caso de la compañía colombiana Max Textiles, distribuidor exclusivo de la empresa Lycra Company a nivel pacto Andino.



De acuerdo con su gerente, Camilo Montoya Mejía, el 2021 fue el mejor año de la empresa desde su fundación. “Fue el mejor año de la historia, desde su creación hace ya seis años, nosotros doblamos la facturación, no solo de un mayor volumen vendido, sino un incremento importante en los precios. Desde la reactivación, si bien se dio un incremento importante en todo lo relacionado a materias prima, independientemente la demanda se dobló, pasamos de vender $45.000 millones en 2020 a vender más de $90.000 millones en 2021”, explicó Montoya Mejía.



En cuanto a la importación de los insumos, Montoya destacó que el 80% de su producto, sobre todo licra, entra al país en avión.



“Hay una gran demanda y no se puede espera a que los contenedores lleguen”, agregó.

Juan Carlos Atehortúa, gerente de Encajes S.A, también señaló el crecimiento que ha tenido el sector en los últimos meses en el país, apalancado por la demanda de materias primas que ha beneficiado a muchas compañías locales.



“Al tener una menor importación hay una demanda que estamos atendiendo y que se ha visto reflejada en las ventas. Nosotros crecimos un 20% con respecto a 2019. Asimismo, muchos confeccionistas que atendemos desde la empresa igualmente han manifestado cifras positivas”, comentó Atehortúa.



Para Atehortúa, la tendencia es que las ventas seguirán al alza, no solo a nivel nacional sino internacional, lo que beneficiará a empresas locales y a los exportadores.



Si algo hemos aprendido en estos últimos dos años es que tenemos que ser muy resilientes COMPARTIR EN TWITTER

Por su parte, Roy Assut, gerente corporativo de Lafayette, manifestó que la capacidad de adaptación de muchos empresarios ha llevado a que el sector siga con un buen impulso.



“Si algo hemos aprendido en estos últimos dos años es que tenemos que ser muy resilientes y poder adaptarnos a todas las realidades, desde adaptarnos a una pandemia hasta la situación de disrupción de las cadenas de abastecimientos globales, hasta el tema de la tasa de cambio. En cuanto a las proyecciones, creo que ha sido un cierre de año muy bueno para el sector y arrancamos con mucho optimismo, la proyecciones son muy buenas”, dijo Assut.



MÁS COMPRADORES



De acuerdo con ProColombia, textiles, insumos y prendas terminadas para uniformes, ropa deportiva, ropa interior y trajes de baño son lo que más vienen buscando las 271 empresas de 21 países invitadas a esta edición de Colombiatex de las Américas 2022, organizado por Inexmoda entre el 25 y 27 de enero en Plaza Mayor, en Medellín.



Asimismo, destacaron que Estados Unidos, Ecuador, México y Perú fueron los destinos que más compraron moda colombiana a noviembre de 2021, mientras que las prendas más exportadas fueron telas y tejidos y fajas.



JOHANA LORDUY

PORTAFOLIO