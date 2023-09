'El reto es pasar de un egosistema a un ecosistema de salud'

Los cambios después de la pandemia demostraron la necesidad de la innovación en el sector de la salud.



Si bien es un rubro en el que aún no se termina el trabajo, si es fundamental dentro de cualquier sistema a nivel mundial.



El israelí, Amnon Levav, fundador de la empresa SIT y experto en innovación en salud, habló con Portafolio sobre las necesidades en esta materia y la forma en la que las empresas pueden trabajar en pro del desarrollo.



¿Es difícil innovar en salud?

Cuando se trata de salud, los riesgos de si algo falla son más grandes, hay más cautela que en otros sectores. Si existe una falla con una medicina o un dispositivo se pueden tener afectaciones en la persona que incluso pueden llevar a la muerte. Eso es algo que hace que la industria sea más cauta y conservadora.



Sin embargo, esto a veces sirve como excusa para no innovar y se empeora la situación, porque no sólo se trata de cuidados. Los ciclos de innovación son más largos, porque muchas veces se debe esperar hasta 10 años para que el producto salga al mercado.



¿Cómo ven las inversiones?



En Israel, de donde vengo, hay muchas startups de innovación, lo que lleva a que exista mucho dinero de inversión de riesgo, pero a pesar de que sea una inversión de riesgo, lo último que le gusta a los inversionistas es el riesgo. Conseguir inversión para la innovación en salud es más difícil.



¿Cómo avanza en su proyecto 8400?

Este proyecto nació hace casi ocho años cuando unos filántropos llegaron a Israel en un tema que ha cobrado relevancia en mi país, que es la ciberseguridad y que actúa como un gran negocio a nivel mundial.



Sin embargo, la salud es un negocio 30 veces más grande que la ciberseguridad, por eso vimos bien que en la economía israelí se podía tener también liderazgo en temas de salud.



La organización se creó con el objetivo de desarrollar y fortalecer el ecosistema de salud. Lo hicimos a través de tres caminos. Cada año se escogen entre 60 y 80 líderes de la industria en Israel, del sector privado y público, haciendo, primero, un fortalecimiento de la red, en donde se conocen entre ellos.



Segundo, se capacitan en temas que tienen que ver con desarrollo de negocios en salud e innovaciones del sector. Y el tercer camino es que juntos identificamos las brechas que hacen que nuestro ecosistema no sea tan fuerte y con base en eso se crean proyectos para ayudar a superarlas.



¿Los desarrollos dependen de los privados o de lo público?

Es importante que los jugadores sean del sector privado, de la academia y del gobierno. Por eso insistimos en que en todas estas conversaciones haya representantes del gobierno, porque muchas veces los presupuestos que se necesitan para esto son inmensos, también está todo el tema de la regulación.



En la innovación en salud, una de las grandes barreras es la regulación. Solo a través del diálogo se agilizan los procesos.



¿Innovar tiene un alto costo?

Cualquier innovación en cualquier tema siempre cuesta. En salud los costos suelen ser mucho más altos. Por ejemplo, en farmaceútica, dicen que de cada 100 moléculas que se investigan a veces sólo dos o cinco llegan a ser desarrolladas.



Entonces la apuesta siempre va a ser de muchos intentos para que salga algo exitoso.



También recurso humano cuestan más. Se necesita infraestructura como laboratorios, equipos, etc, que cuestan mucho. Es casi imposible innovar en salud sin tener una infraestructura compartida.



Muchas veces el inicio puede ser de una empresa, pero al final quien termina montando esa estructura es el gobierno.



¿Qué pueden adoptar los colombianos de esa experiencia en Israel?

Lo fundamental es crear una entidad en donde los actores del sector están trabajando juntos y colaborando. Pero lo que veo es que hay asociaciones de una cosa u otra y eso está fragmentado. Lo que se requiere es una consolidación de la colaboración.



Hay que crear una entidad, donde todos los jugadores puedan poner sobre la mesa sus problemas, necesidades, retos y juntos identificar las brechas que son de interés común y desarrollar un trabajo.



El verdadero reto es transformar un egosistema, en un ecosistema.



¿Cómo avanza su empresa?



SIT la fundamos hace 28 años en Tel Aviv y lo que hacemos es ayudar a las empresas a innovar. Esto lo realizamos, haciendo capacitación de innovación.



Por ejemplo, a Colombia llegamos hace 18 años a través del Grupo Bolívar que nos trajo y en ese tiempo hemos capacitado a más de 1.000 personas en métodos de innovación.



También, trabajamos de la mano con las empresas para llevar a cabo temas de innovación que son solucionar problemas, desarrollar nuevos productos, estrategias, repensar sus procesos, etc.



Y la consultoría, en este caso en Colombia hicimos un proceso con la empresa de textiles Lafayette, repensando todo su proceso de innovación. Llevamos nuestra experiencia, como la hemos trabajado en 75 países y en más de 1.500 organizaciones.



¿Han tenido acercamientos con el Gobierno?

Hace unos años trabajamos con el Gobierno de Colombia y con la alcaldía de Bogotá de ese momento.



El reto para nosotros de trabajar con las entidades es que cada vez que empezamos a hacer un proceso, cambiaba el Gobierno y en mi experiencia, la situación en Colombia es muy extrema es ese sentido, lo que no permite que haya continuidad.



En su momento trabajamos con Colciencias y durante cuatro o cinco años conocí a cuatro directores.



Por eso cuando se trabaja en conjunto, privados y gobiernos, es necesario tener algún tipo de consistencia para desarrollar procesos de largo plazo, porque en la salud casi todo es a largo plazo.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio