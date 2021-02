La mitad de las ventas de Grupo Familia proviene de otros países

El Grupo Familia se adaptó rápidamente para responder a las necesidades de los consumidores, garantizando el abastecimiento en todos los países donde tienen presencia.



Aunque en este 2021 ha habido dificultades con la importación de materias primas desde China, el presidente de la firma, Andrés Felipe Gómez, afirma que se mantendrá la dinámica de lanzamientos.

¿Qué cambios hubo en la demanda?



La demanda en general ha sido positiva. Cada día que pasa Colombia aprende a adaptarse mejor a esta nueva realidad y el público ha entendido que este es un país muy responsable frente al abastecimiento.



Esas compras de pánico que se vieron de entrada en 2020 con las cuarentenas ya no se evidencian a pesar de que al arranque de este año se dieron ciertas cuarentenas sectorizadas en algunas ciudades, pero no se observó esa respuesta frenética del consumidor porque se reconoce el compromiso de la industria.



¿Cómo se movieron las categorías?



Las restricciones generaron unos cambios de hábitos importantes. Categorías asociadas a limpieza y desinfección vienen generando un crecimiento positivo.



Los geles antibacteriales definitivamente cobraron una relevancia importante. Se han incrementado los niveles de producción, aunque en el agregado de las ventas de nuestra compañía el gel tiene hasta ahora un peso de un solo dígito.



Categorías de cuidado del hogar como servilletas, toallas de cocina y papel higiénico tuvieron aumentos como resultado de los nuevos hábitos en las familias.



Se reafirmó el compromiso por las mascotas y la marca Petys, con paños húmedos para la limpieza de la mascota o la arena para gatos, subió un 50%.



Y la parte de protección femenina fue un poco más resiliente frente a los cambios, pero acá detectamos a una usuaria para quien la sostenibilidad y el cuidado del planeta son indispensables, y que valora propuestas que le generen más discreción y confianza.



En esa medida, el portafolio de nuestra marca Nosotras se reconfiguró rápidamente. Contrario a lo anterior, pañales de bebé y los de adulto mayor para la incontinencia fueron impactados en el corto plazo como resultado de una menor movilidad en las ciudades.



Otras categorías asociadas a higiene institucional también se afectaron por los cierres de negocios como restaurantes, aerolíneas, hoteles y en general el comercio minorista.



¿Cuál fue entonces el balance del 2020?



Lanzaremos oficialmente los resultados en marzo, pero lo que sí puedo decir es que aunque los objetivos de negocios no se cumplieron al 100%, los planes que se configuraron a comienzos del 2020 se adaptaron rápidamente al marco de esta emergencia.



Esta compañía estuvo totalmente operativa durante el año pasado prestando servicios y ofreciendo al mercado esas categorías de primera necesidad. Y también nos conectamos con otras poblaciones vulnerables como los recicladores.



Además, dentro de ese plan entendimos que la forma de llegar a las familias había cambiado. Entonces nuestra plataforma Cuídate en familia, o las nuevas páginas de la marca Tena o Nosotras sufrieron un crecimiento más que exponencial. Hoy las ventas a través de esos canales pesan entre el 3% y el 4%, con crecimientos cercanos al 300% año versus año. Siguen siendo números relativamente pequeños, pero los crecimientos son acelerados, y son una forma de relacionamiento con los clientes.



¿Cómo están a nivel internacional?



El Grupo familia tiene su origen en Colombia, pero es una compañía con una visión internacional importante. Una buena noticia que logramos en el 2020 es que por primera vez el 50% de las ventas están por fuera del país. Es un crecimiento orgánico, pero en 2010 esa cifra era cercana al 35%.



Tenemos presencia en todas las islas del Caribe, incluyendo Puerto Rico, República Dominicana, Aruba y Curazao, y también en todos los países de Suramérica, excepto Brasil y decidimos salir de Venezuela.



Y esa presencia no es solamente comercial, sino que con operaciones industriales. Hay cuatro plantas en Colombia, dos en Ecuador, una en Argentina y una en República Dominicana.



¿Y allá se garantizó el abastecimiento?



En la semanas tempranas de la emergencia se generó un caos logístico natural, dificultades para exportar e importar materias primas, pero luego se logró sincronizar la logística.



Hoy uno de los mayores retos es que con la magnitud de la reactivación de China y la demanda de este país, se están generando complejidades en el abastecimiento de ciertas materias primas que son suministradas desde Oriente.



A pesar de que en Colombia los industriales están en un proceso de mitigación del riesgo, hay una dependencia importante, y China sigue siendo un jugador muy relevante en temas de abastecimiento a nivel global y nosotros no somos ajenos a eso. Pero creemos que es un tema de coyuntura.



¿Qué inversiones tienen para este año?



La estrategia está fundamentada en los lanzamientos. En el 2020 tuvimos más de 30 y este año va a ser muy dinámico ahí, sobre todo en temas de desinfección y sostenibilidad.



También hay inversiones en la expansión de la producción industrial como la que estamos realizando en el municipio de Rionegro (Antioquia), con una nueva zona franca que generará gran empleo.



Acá hay inversiones asociadas a la infraestructura, logística, tecnologías y otros servicios que suman unos US$50 millones.



Esperamos al final del año poder comunicar el arranque de operaciones porque el proyecto como tal ya está rodando.