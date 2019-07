Empresas deben evitar la ambición al iniciar su transformación digital

La transformación digital se ha convertido en todo un reto para las compañías, pues de no llevarla a cabo podrían quedar fuera de la competencia. Y para que esto no suceda, los rápidos avances tecnológicos, soportados en las necesidades de las empresas, han desarrollado una serie de herramientas que permitirán una mejor planeación de la transformación digital y una administración de las herramientas TI que implementen las organizaciones.



Zoho Corporation, es una compañía de la India que diseña servicios y tecnologías de la información para las compañías, y ha creado una herramienta que permite gestionar todas las necesidades comerciales de las organizaciones.



Portafolio.co habló con Raj Sabhlok, presidente de la compañía, sobre esta herramienta y sobre los retos en transformación digital que deben enfrentar las empresas.



¿Cómo debe llegar la transformación digital a las empresas?



La transformación digital es un tema muy amplio, significa algo diferente virtualmente para cada empresa pero, sobre todo, lo que implica es aumentar la productividad. Cada una debe abordar la transformación digital de una manera diferente y para eso debe tener un análisis de sus capacidades para poder lograr una transformación digital acorde a cada negocio. Por esta razón, es individual para cada tipo de empresa; no hay una definición universal.



En ese sentido, yo sugiero que las empresas no hagan proyectos que se les conoce como ‘big bang projects’, es decir, planes que posteriormente no se puedan soportar debido a su complejidad, teniendo en cuenta la capacidad de la organización. Adicionalmente, no se debe tener sólo en cuenta el enfoque de lo digital sino también de lo cultural, desde el CEO hasta los empleados, se debe tener un cierto grado de alineación y coordinación para asumir la transformación digital como corresponde.



¿Cuáles son los principales retos que enfrentan las compañías al implementar la transformación digital?



Primero, desde el punto de vista de la empresa, todos los colaboradores deben estar en un mismo punto de partida para poder adoptarla. Segundo, creo que es importante definir lo que es éxito y el otro punto que, ya mencioné previamente, es no ser demasiado ambicioso con el proyecto que se tiene en mente.



Así, los resumiría en: no perder el foco cultural, evitar tener demasiada ambición en cuanto a lo que podemos lograr a corto plazo y tener claridad sobre lo que representa el éxito para nosotros o la organización.



¿Con qué herramientas debe contar una compañía para empezar esta transformación?



Hay muchas herramientas de software a las que puede acceder una compañía. Desde el lado de la tecnología, se cuenta con un amplio portafolio de soluciones que se ven como bloques o pilas de recursos digitales que responden a cada necesidad y que van desde redes hasta aplicaciones o bases de datos y, lo digo de esta manera, ya que es la forma de poder entender todo el panorama desde un punto de vista integral. Si lo vemos desde esa pila de soluciones, al tener la perspectiva de la red, de los servidores y de las aplicaciones, se puede entender mejor qué es lo que requiere cada usuario y así ofrecer un servicio que sobrepase sus expectativas.



En una breve síntesis, esas serían las herramientas básicas con las que debe contar una compañía: administración de operaciones de TI, administración de accesos y controles de seguridad. Y para controlar todo esto tenemos Administración de Servicios de Ayuda que son mesas de ayuda.



Al respecto, se ha desarrollado una tecnología que ayuda a las empresas a administrar estas herramientas tecnológicas ¿Cuál es y cuáles son sus funciones?



El software de administración de TI. Básicamente es un conjunto de soluciones tecnológicas o informáticas que facilitan la gestión de un negocio. En este sentido, todas las piezas del sistema de administración tienen que estar articuladas para poder dar un panorama completo y lo que se le llama contextualmente integrado.



Es una forma de ver cómo una empresa es exitosa o no, y que todo eso esté ayudando a alcanzar sus objetivos y las iniciativas de negocio. Las empresas de TI deben trabajar alineadas a las organizaciones para poder conocer de manera precisa sus requerimientos e indicadores de desempeño.



Básicamente, las funciones de este software radican en: manejo de directorio activo, gerente de operaciones de TI, análisis informáticos, gestión de servicios informáticos, gestión de puntos finales y seguridad informática.



¿Qué beneficios tiene para las empresas?



Desde el punto de vista económico, viéndolo desde esa perspectiva, la fuerza de trabajo y la productividad, está más que nada manejada desde la tecnología. Ese es un punto crítico e importante para poder medir el crecimiento.



¿Se debe desarrollar internamente o existen modelos que se aplican para todos?



Históricamente, las empresas tenían que adaptar sus procesos al software. Las soluciones de administración modernas son mucho más personalizables. Por ejemplo, en nuestro sistema de Desk, una empresa puede adoptar el sistema a su negocio, a su flujo de trabajo y a sus procesos internos.



¿Cuál es la importancia de administrar las tecnologías de la información en una compañía?



La importancia crece cada día más porque las empresas utilizan la tecnología para poder aprovechar la misma para su productividad y sus operaciones externas e internas. Un ejemplo claro es lo que pasa con las ventas en línea de las empresas, que continúan consolidando este camino.



¿Qué pasa con las empresas que no gestionan bien sus herramientas TI?



Uno de los principales problemas es que este tipo de empresas no estarán cerca a los desarrollos de la tecnología, por lo cual nunca van a poder adaptarse ni resolver los problemas que se les estarán presentando en el futuro. Hay empresas que obviamente quieren incorporar tecnología e inteligencia artificial pero si no se está preparado para este objetivo terminará pasando que, de alguna manera, esto paralice sus producciones.



La capacitación del personal es algo muy importante, ¿qué deben enseñar las compañías a sus empleados para implementar estas herramientas y llevar exitosamente la transformación digital?



Primero que todo nosotros relacionamos el tema de la educación con las aplicaciones, porque son estas las que sus usuarios utilizan. Es muy importante que las compañías entrenen a sus empleados y desde el punto de vista de TI, enseñarles a interactuar para acercarles la tecnología de tal manera que no cambien mucho su flujo de trabajo.



Estamos en una época en donde los millennials ocupan la mayor fuerza de trabajo de las empresas. Ellos son amigos de la tecnología, es más rápido que, por eso, ellos adopten la tecnología y la implanten en su trabajo de manera beneficiosa.



¿Qué puede hacer América Latina, y en especial Colombia, para fomentar la transformación digital en las pequeñas empresas?



Me parece que todo pasa por incentivar el uso de la tecnología, que las compañías entiendan la importancia que esto tiene para el desarrollo no solo de la organización sino también de los propios empleados. Hay que mostrar cómo estas herramientas ayudan a mejorar la productividad, las tareas diarias, y que así las empresas también tengan muchas ganas de saltar a la era de la transformación digital. Uno de los factores que más acusan la falta de compromiso es que se están haciendo todo el tiempo tareas rutinarias que no hacen que los empleados se desafíen mentalmente, o que tampoco están trabajando con herramientas que los demoran para que puedan llegar al objetivo final, que es lo más importante. Si se logra pasar esta página, todo debería ser súper especial, ya que los empleados verán no solo su crecimiento profesional sino también personal.



¿Qué consejo le daría a los empresarios que están construyendo su idea de negocio en esta era digital?



El principal consejo que les daría es que usen la gran tecnología que actualmente hay disponible en el mercado. Esto podría ser supremamente útil porque tendrían la posibilidad de dar pasos al frente sin tener que trabajar desde cero. El segundo consejo sería que siempre intenten estar muy cerca de la tecnología; cada vez más la gente tiene un expertise muy fuerte sobre todos estos aspectos y no deja de ser realmente importante. Las organizaciones saben que si no están al día con la tecnología van a quedar fuera del juego. La tecnología es el común denominador de todas las industrias de cualquier sector del mundo.





Portafolio.co