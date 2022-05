Empresas ven como reto la alta inflación en el país

Desde el pasado mes de marzo, Andrés Escobar Uribe asumió el cargo de country manager de Merqueo, con el reto de seguir impulsando el crecimiento de la plataforma en el país.



En diálogo con Portafolio, Escobar presentó un balance del primer trimestre del año y además habló de los planes que tiene la startup para consolidar su operación y de los desafíos que se vienen en esta nueva normalidad.

¿Cómo encontró la plataforma a su llegada en marzo?



A mi llegada encontré una plataforma mucho más posicionada y robusta, un negocio con unos fundamentales de crecimiento y sostenibilidad bastante importantes. Asimismo, veo un modelo que difiere de los competidores porque logramos desintermediar a toda la cadena, lo que le da una posición interesante a Merqueo.



¿Cómo cerraron este primer trimestre del año?



En términos de venta, el primer trimestre, en comparación al año pasado, no nos deja un buen primer inicio de año, ya que las bases comparables del 2021, cuando teníamos todavía a una Colombia encerrada por la pandemia, evidencian las ventajas que tenía el canal digital frente al físico que ya hoy no es tan diferente. Entonces en esa base comparable no tenemos tan buenos resultados, pero sí tenemos buenos resultados versus el cierre del último trimestre del año pasado. Nosotros debemos seguir creciendo trimestre tras trimestre y esa tarea sí se ha venido haciendo.



Merqueo es una plataforma que tiene más de un millón de usuarios, es decir, más de un millón de personas tienen nuestra aplicación bajada en sus celulares. Sin embargo, eso no significa que sean nuestros clientes mensuales, la efectividad de la venta debe estar alrededor de unos 100.000 a 120.000 usuarios activos al mes.



¿Con cuántos usuarios activos cerraron el mes pasado?



El mes pasado cerramos con 104.000 usuarios, es decir personas que montaron una orden como mínimo. Generalmente esos usuarios montan entre dos y tres órdenes al mes. Digamos que bajo ese número movemos al mes entre 205.000 y 225.000 pedidos. Bogotá sigue siendo la ciudad más importante, no solo porque aquí nacimos, sino porque tenemos la operación más grande del país con cinco bodegas. La capital pesa por encima del 75% de las ventas.



¿Cuántos productos se pueden encontrar en el catálogo de Merqueo?



Nuestras bodegas, dependiendo del sector en donde se encuentre, del estrato socioeconómico y del mercado que atiende, podemos ir desde las 5.000 referencias. En las bodegas más pequeñas contamos con unas 1.800 referencias.



¿Cuáles son los planes que llegan para la plataforma? ¿Abrirán nuevas bodegas?



En este momento estamos trabajando en un proceso de consolidación nuestras operaciones. La última apertura se dio hace ya tres meses con Bucaramanga. Por lo pronto nos enfocaremos en tener una mayor penetración de usuarios en las ciudades en las que hoy operamos que son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.



¿Cómo han cambiado los hábitos de consumo de los colombianos?



Es algo muy particular que hemos visto en los últimos meses y es que a pesar de la presión en precios que nos ha puesto la inflación nos hemos encontrado que nuestro canal sigue teniendo tickets de compra grandes que están por encima de los $130.000. Eso nos ha sorprendido porque pese a que las cosas se han encarecido los usuarios siguen valorando los grandes tamaños.



Andrés Escobar es el nuevo Country Manager de Merqueo Colombia. Archivo

¿Cree que las ventas online podrán bajar?



La pandemia nos llevó a que la operación subiera, luego hemos visto una normalización, pero aun así quedamos por encima del crecimiento que traíamos en la prepandemia. Venimos con una tendencia positiva frente al ultimo trimestre de 2021. Proyectamos un crecimiento para este año por encima del 50%.



¿Cómo han venido sopesando las alzas de la inflación?



Nosotros dentro de Merqueo tenemos dos estrategias hoy que nos ayudarán a compensar esas grandes alzas de precios. Lo primero es ser más eficientes en nuestra operación, por eso frenamos un poco nuestra expansión y nos vamos a concentrar en los mercados en donde hoy ya somos potentes para tener mejores rendimientos y precios más bajo al consumidor. Si bien nuestro modelo de negocios no es hard discount, somos un retail tradicional. La participación de marcas propias seguirá creciendo para poder obtener tickets más baratos en categorías básicas. Nosotros tratamos de resolverle muchas situaciones a las clases menos favorecidas por eso el 75% de nuestras ventas van a estratos 2,3 y 4.



¿Cuáles son los retos que se vienen para la plataforma?



Son tres retos importantes que tenemos. El primer desafío es seguir escalando el modelo y llegar a más usuarios, que sigan comprando a través de la plataforma; el segundo reto y el más grande que tenemos hoy como país es la inflación y tenemos que buscar la forma de ser más eficientes con nuestras cadenas de suministros para ofrecer un buen precio y no perder el consumo. Y el tercer desafío es consolidar las operaciones en las ciudades en donde operamos.

JOHANA LORDUY