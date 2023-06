Proyectos colombianos logran un sello de descarbonización

Con el Sello de Sostenibilidad del programa ‘Low Carbon Business Action (LCBA)’, la Unión Europea reconoció 25 proyectos que se desarrollaron bajo esa iniciativa y que, como su nombre lo dice, le apuestan a la descarbonización.

Este programa tiene como objetivo ofrecer servicios de acompañamiento, asesorías y asistencia técnica a empresas que busquen innovar y dar pasos firmes en la transición energética.

Según Ómar Siabatto, presidente del programa LCBA en Colombia, esta apuesta apoya la transferencia de conocimiento y a partir de esta, se logran cerrar acuerdos para una tecnología sostenible.

Un ejemplo es que si una empresa del país necesita la tecnología para producir biomasa, el programa la conecta con una empresa europea, explica Siabatto. De hecho, hay cerca de 500 empresas que han participado.

Para poder acceder a los sellos, esos proyectos debieron pasar por tres fases: “aceleración, asesoramiento y evaluación. Esta última es realizada por expertos independientes que llevan a cabo una estimación del impacto ambiental, social y económico una vez implementada la tecnología europea”, explican desde LCBA.

Además, esas iniciativas se formalizan con la firma de un acuerdo comercial entre las empresas de los mercados latinoamericanos y canadiense y los proveedores de tecnología europea.

En este punto, cuando ya se entregan los sellos, la Unión Europea pretende “promover y reconocer el camino emprendido por empresas latinoamericanas y canadienses hacia la transición sostenible, así como apoyar la internacionalización de pymes tecnológicas europeas con soluciones innovadoras para la lucha contra el cambio climático”, describen.

Así, esas iniciativas, como mencionan en el programa, “tienen un elemento en común como es el impacto ambiental positivo y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en diversos sectores: valorización de residuos, generación de energía a partir de remanentes de procesos agrícolas, plantas renovables, generación de amoniaco e hidrógeno verde, entre otros”.

En el caso colombiano, en el programa participaron más de 50 empresas de todos los sectores económicos e industriales.

Y es decir que hay empresas de distintos sectores haciendo apuestas sostenibles, desde la construcción sostenible, biogas, agua, plástico, metalurgia, entre otros.

Así, cada proyecto tiene necesidades distintas y, por lo tanto, las empresas hacen alianzas con las compañías europeas que ofrezcan lo que ellos buscan.

Proyectos sostenibles



Cemex participó en este programa con su proyecto de convertir residuos sólidos, bien sean rurales o urbanos, industriales o llantas, y transformarlos en combustible. Para desarrollarlo, Cemex invirtió cerca de US$1,5 millones y como le dijo Miguel Rocha, gerente de Cemex Regenera a Portafolio, esperan tener el retorno de esa inversión entre 4 y 6 años.

En el caso de Suneo Energy, ellos participaron en el programa con la adquisición de tecnologías para la protección de energía solar.

En esa medida, al llegar a un acuerdo con una empresa española, ahora “entregan dispositivos de protección para sistemas de energía solar”, aseguró Milton Chivatá.

De hecho, para Chivatá, “desde hace tres años resulta más económico generar un kilovatio con energía solar o eólica que generarla con carbón. Así que el argumento de que no es rentable ser sostenible ya caducó”.

Otra de las empresas que participó en el programa fue TB Plus Energy, que intenta motivar a que las personas se le midan a comprar carros eléctricos.

Y es que, como contó Marco Antonio Machado, director ejecutivo de TB Plus Energy, hay muchas personas que dicen que no compran carros eléctricos porque no hay suficientes estaciones de recarga y, como solución a eso, al participar en ese programa, encontraron la solución digital y la producción de cargadores eléctricos.

Para este proyecto se invirtieron US$3 millones y esperan montar 350 estaciones en 6 años. Frente a eso, esperan que 156.000 toneladas de CO2 dejen de emitirse en los próximos 10 años. A lo que se suma que se incentiva la venta de vehículos eléctricos y se disminuya la huella de carbono.

Siguiendo con este sector, Marcopolo-Superpolo (Brasil) y Fanalca (Colombia), desarrollaron un bus eléctrico propio. Y en el camino hallaron el hidrógeno y le apostaron por crear un bus con este energético.

Eduardo Cando, director de electrificación de Fanalca, contó que “la diferencia entre esas dos tecnologías es que los vehículos eléctricos son 100% baterías y el de hidrógeno provee la energía para las baterías, este segundo es más sostenible y permite tener pesos menores. Esto daña menos las vías y ofrece nuevas soluciones.En este caso, la inversión fue de US$1,5 millones entre las distintas compañías que participaron". La apuesta con esto es “tener un centro de producción de este tipo de buses en el país”.

PORTAFOLIO