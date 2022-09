Estas son las 30 empresas de Brasil que se toman Colombiaplast 2022

El portafolio de soluciones que apoya el sector de plásticos transformados, y su proceso de internacionalización, creado por el Instituto Nacional del Plástico, INP, en asocio con la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones ApexBrasil, respaldan la participación de las 30 empresas que llegan con soluciones para diversos campos de la industria.

“Los stands de Think Plastic Brazil son siempre referencia de innovación y diseño, que siguen los diferenciales competitivos de nuestras empresas, que apuestan con productos con alto valor agregado y las tendencias en colores y tecnologías. Las 30 empresas presentarán una amplia gama de productos, atendiendo prácticamente todas las demandas de los compradores internacionales”, afirma Carlos Moreira, Gestor de Estrategia e Planeación de Proyectos de Think Plastic Brazil.



Las empresas que estarán en Colombia son: Copobras, Cristal Embalagens, Cromex, Ecoboxes, Electroplastic. Plaszom, Packing Group, GDM Plasticos, Geraldiscos, Gerresheimer, Globoplast,, Hiperpack Desechables, Inplasul Embalagens, Itacorda, Jaguar Plásticos, Mangueplast Mangueras, Negreira – Lonas y Películas agrícolas, Parnaplast, Plásticos Novel, Polyexcel, Rafitec Propex, Raposo, Sommaplast, Soroplast, Spiltag, Splack, Wyda Embalagens y Replas, que estarán en el Hall 17, Stands 1605 y 1705.



Por último, la empresa Descatável Embalagens, esta empresa se ubica en el stand 326, del salón 11-16. Estas empresas ofrecerán empaques, plásticos para agrobusiness e insumos para la industria de transformación.



PORTAFOLIO