5.591 empresas comprarán 2,5 millones de vacunas

Ya está definido el paquete inicial de compra de vacunas por parte del sector privado liderado por la Andi.



Se trata de 2,5 millones de dosis que harán a la compañía china que produce la vacuna Sinovac y la negociación que ya adelanta el Gobierno de Colombia es por 5 millones de dosis, la otra mitad es para el Plan Nacional de Vacunación.



Luego de la invitación que realizó la Andi a las empresas, recibió confirmación y pedido por parte de 5.591 empresas, entre afiliadas y no afiliadas, que reportaron 1.678.459 empleados (es decir que inicialmente requerirían 3.356.918 dosis), más del pedido inicial, razón por la cual el gremio ya hizo la solicitud para que se agrande el pedido inicial.



Además hay otras 300 empresas haciendo fila para que les reciban su solicitud, y ayer, durante un evento de la Andi, otras empresas solicitaron que también se les incluyera.

La asociación fue precisa al indicar que estas dosis son únicamente para empleados, pero le indicó al Ministerio de Salud que muchas empresas desean vacunar al núcleo familiar de sus empleados, razón por la cual “fácilmente podrían requerir varios millones de dosis más”.



La negociación que actualmente se realiza con el Gobierno de China para que autorice la exportación de las vacunas y para que la compañía las venda avanza y se espera que hacia la tercera semana de junio las vacunas lleguen al país.



Entre tanto a las empresas ya se les informó que la operación de compra por dosis oscila entre los US$17 y US$20, por lo cual la intención de pedido de la Andi se hace por un monto de US$ 50 millones.



Mientras las negociaciones avanzan, la Andi seleccionó a Fiducolombia como el receptor de los dineros de las empresas que van a hacer pedido. Cada empresa indicó cuántas dosis requiere, y una vez el Gobierno de su visto bueno, cada empresa deberá consignar en la fiducia el monto total de las vacunas que pidió.



Ese es un primer pago, el segundo será con todos los costos de logística de importación y logística de distribución y aplicación en el país, por eso se habla de que al final cada empleado vacunado tendrá un costo de entre US$55 y US$60.



El Gobierno no cerró la puerta a las observaciones de la Andi en cuanto a normas y nuevos pedidos y uno de sus voceros afirmó que este será un primer ejercicio y que están dispuesto a repetirlo nuevamente las veces que se requiera para acelerar el proceso de inmunización del país.