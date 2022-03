‘5G hará que el negocio de operadores cambie’: líder de Huawei

Uno de los temas protagónicos durante el Mobile World Congress (MWC) en Barcelona ha sido el 5G y los retos que deberán enfrentar los gobiernos y las empresas.



En entrevista con Portafolio, Guillermo Solomon, director ejecutivo de Transformación Digital de Huawei para Latinoamérica, habló sobre el avance que se ve en la región, de cómo cambiará el negocio para los operadores y de la misión de la compañía china de “evangelizar” sobre los beneficios y ventajas de esta tecnología.



El 5G es protagonista en el MWC y en varias ocasiones ejecutivos de Huawei han hablado de su eficiencia, pero ¿qué significa que sea eficiente?



Ayuda a la eficiencia de las operaciones en redes móviles, pero también ayuda con nuevos productos y servicios, a través de aplicaciones en las industrias a las cuales puede ir dirigida, como, por ejemplo, la industria química, metalúrgica, la minería, entretenimiento, salud, entre otras.



¿Cuál es el mapa de las 5G en América Latina? ¿Cuál es el estado de esta tecnología en Colombia?



El país más avanzado hoy por hoy, tanto en la parte regulatoria, como en la parte de frecuencias y la parte de pruebas, es Brasil, seguido Uruguay; Chile va por un buen camino. Hay países como Colombia y México que ya están dando los pasos adecuados. En el caso de México, se acaba de autorizar a uno de los operadores para que tenga las frecuencias y empiece a desarrollar 5G .



Por el lado de Colombia, estamos cerca de que se haga la licitación de las frecuencias de 3.5 GHz que son las que se utilizan a nivel mundial para el 5G.



Guillermo Solomon, director ejecutivo de Transformación Digital de Huawei en A. Latina. Archivo particular

¿Qué decirles a los operadores móviles en Colombia, sobre las condiciones que debe tener la tecnología 5G para que sea un buen negocio?



Tienen que tomar una decisión estratégica no pueden hacer todo al mismo tiempo, entonces cada operador, dependiendo de sus condiciones y las condiciones de sus mercados tiene que ver con qué industria empezar, esto será particularmente especial porque tendrán que crear un ecosistema alrededor de esa industria para poder llevar a cabo las soluciones pertinentes.



Por ejemplo, si van a realizar algo en agricultura van a necesitar tener dentro del ecosistema a veterinarios, expertos en el tema, así como desarrolladores, emprendedores, expertos en data science. Además, contar con todos los equipos y entonces así poder desarrollar este tipo de aplicaciones de manera acertada. Es una decisión estratégica saber en dónde se van a enfocar primero y que esto les pueda generar una ganancia a corto plazo y no lo digo en la parte monetaria, sino desde el punto de vista tecnológico y de producto.



¿Cuándo se habla de ecosistema de 5G, se percibe que hay mucho más que

solo un estado regulando u operadores trabajando, ¿qué se necesita para completar este ecosistema?



Es muy importante que se desarrolle este ecosistema y lo que han hecho los gobiernos es tratar de poner sobre la mesa todos los participantes, pero el operador es fundamental, entonces las empresas tienen un papel fundamental.



Usted en Huawei está a cargo de la transformación digital, ¿Por qué la empresa ha adoptado esta rama?



Porque tenemos que evangelizar sobre cuáles son los beneficios de la tecnología, y además porque los operadores en su ADN tienen solamente la idea de vender y hacer aplicaciones para el mercado masivo. Lo que tratamos de hacer es que se den cuenta que tienen que hacer un cambio estructural y organizacional, que el 5G va a traer muchos beneficios en la industria, y para el negocio, entonces ellos tienen que cambiar cómo ofrecen los servicios a los clientes y cómo venden. Yo me dedico a mostrar cómo a través de estas nuevas tecnologías (5G) pueden tener productos y servicios que van a traer ingresos totalmente nuevos y distintos a las empresas.



Necesitamos definitivamente el 5G porque no tendríamos el ancho de banda y la latencia adecuada y simplemente no vamos a poder conectar las cosas que necesitamos de manera eficiente. Adicionalmente, si no tenemos 5G entonces los costos de energía y la contaminación crecerán mucho más.



¿Cómo tendría que cambiar el negocio para los operadores?



Yo creo que el promedio es que entre un 20% y un 25% de sus ingresos vienen del mercado de empresas y el resto viene del mercado masivo. Yo creo que el 5G hará que esto cambie dramáticamente el negocio, un 30% o 35% de sus ingresos vendrán del mercado de empresas.



¿Tendríamos un beneficio de sostenibilidad si adoptamos el 5G en los países?



Por supuesto, la demanda de datos está y tenemos que suplirla de alguna manera y si no lo hacemos a través de la tecnología que es eficiente lo único que vamos a hacer es disparar las emisiones de carbono.



Si tuviéramos que identificar las principales tendencias de transformación digital en los países ¿qué rescataría?



Sin duda salud; productividad, por el trabajo, y educación. Y todo esto en la medida que se lleve conectividad a las zonas rurales. Tener una mejor conectividad ayudará a democratizar la salud y la educación. En las grandes ciudades, esa conectividad traerá ventajas, pues los médicos podrán atender a más pacientes, y ayudará a que se aumente mucho más la eficiencia y mejore la productividad, que es al final la propuesta de las 5G.