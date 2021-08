A julio, los negocios empresariales suben el 69% en Colombia

El valor de las fusiones y adquisiciones, compras e inversiones de capital empresariales en Colombia en los primeros siete meses del año llegaron a US$4.691 millones, con un incremento del 69,25% frente al mismo periodo de 2020 y del 40,3% frente a los siete primeros meses de 2019, de acuerdo con el más reciente informe de la firma Transactional Track Record (TTR).



(Las lecciones empresariales que dejan los Olímpicos).

En julio las operaciones sumaron US$1.127 millones en Colombia.



Por su parte, se presentaron 117 operaciones, con un incremento del 34,48% frente al mismo lapso de 2020 y del 2,6% frente a las del mismo periodo de 2019.



En cuanto a los negocios y operaciones empresariales destacadas en julio TTR señaló que se presentó como la tercera más importante de Latinoamérica una de Rappi Colombia por US$500 millones en la que participaron Andreessen Horowitz, Baillie Gifford, DST Global, GIC, Octahedron Capital, Sequoia Capital, SoftBank Group, T. Rowe Price, Third Point, así como Y Combinator. Esas firmas son de Hong Kong, Japón, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos.



(Las 18 empresas en Colombia destacadas por Great Place to Work).



Asimismo, fue destacada la operación de venta a comienzos de julio de Telefónica Colombia de Activos de Fibra Óptica a InfraCo Chile por US$500 millones, de acuerdo con TTR.



EN AMÉRICA LATINA



En América Latina durante los siete primeros meses del 2021 los negocios ascendieron a US$87.071 millones, lo que representa un crecimiento de 175,92% frente al mismo periodo de 2020 y del 69% frente a ese mismo periodo de 2019, según TTR.



Entre enero y julio el número de transacciones llegó a 1.722, con un crecimiento del 35,91% frente al 2020 y del 43,2% frente los siete primeros meses del 2019, y según el informe se habían completado o perfeccionado 1.363 operaciones este año, es decir el 79% de la cifra total.



Al desagregar el conjunto, en cuanto a fusiones y adquisiciones se registraron en total 914 por US$48.964 millones de los cuales están en curso 260 por US$29.045 millones y se habían completado 654 por US$19.919 millones.



En inversiones de capital de riesgo se presentaron 515 transacciones por US$10.141 de los que están en fase de completar 13 por US$198 millones y ya finalizadas 502 por US$9.943 millones.



En inversiones de capital la cifra total acumulada de los siete primeros meses era de 98, por valor de US$8.357 millones de los cuales 18 no se habían terminado y que sumaban US$1.901 millones y ya completados, 80 procesos por US$6.455 millones.



En adquisición de activos se presentaron 196 operaciones por US$19.610 millones de las cuales no se habían terminado de perfeccionar 68 negocios por US$13.019 millones y se habían completado 128 transacciones por US$6.591 millones.



PORTAFOLIO