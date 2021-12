A la caficultura le falta generar empleos y no llega a niveles de 2019

El conpes cafetero que fue aprobado hace unos meses por el Gobierno tuvo una evaluación en el segundo día del 89 Congreso Nacional de productores. Allí se explicó el impacto que se espera de esta actividad en la creación de empleos y en aporte en el PIB del país, junto con los logros que alcance en Plan de Desarrollo 2018-2022.



Alejandra Botero Barco, directora del DPN, explicó el contexto bajo el que se estructuró la política.



“El sector de agricultura, ganadería, caza silvicultura y pesca cuenta con una de las más grandes participaciones en el empleo del sector con 15,9 y comparando el tamaño de empleo vs la economía, es el 2,44% y de acuerdo con recientes análisis de DNP entre PIB y empleo en niveles prepandemia, el sector está bien encaminado a su crecimiento, pero aún le falta en empleo y por su peso hay que seguir impulsando”, explicó la directiva.



La idea es que el sector trabaje con más ahínco en lograr los niveles de puestos de trabajo que había en prepandemia, ya que el momento actual en la producción ha sido positivo.



“Sobre la cosecha cafetera, el impulso en los precios ha hecho que para finales de este año esté sobre los 12 billones de sacos y con la coyuntura actual se cree que se va a lograr un incremento del 40% en el valor de la cosecha”, expuso.



Respecto al impacto que tiene el sector cafetero en el PIB del agro y del país, actualmente participa con 8,86 % del sector y con 0,58 % del total, si bien el nivel es más alto que el logrado en 2012 cuando era de 7,35 % y 0,43 % respectivamente, aún no tiene los niveles de prepandemia, pues en 2019 era de 10,99 % y 068 % respectivamente.



“Este sector sigue teniendo una participación y peso muy importante en el PIB, sin embargo hay algo que no podemos dejar de lado y es una de las oportunidades de mejora más grande del sector y es el desarrollo de los encadenamientos del sector”, señaló.



Entre los objetivos del Conpes, señaló el aumento en la participación del sector en el PIB, pero además el acceso a activos para fomentar la productividad y reducir los factores externos que afectan el precio y la producción del grano.



“A esto hay que sumarle los documentos que complementarán al sector como el desarrollo de vías y la conectividad rural, además del de logística. En el caso de las recomendaciones de la Misión de internacionalización la idea es alinear el marco institucional para permitir el acceso efectivo a los mercados más exigentes a los que Colombia quiere llegar. En el PND ya hemos mejorado 4.625 km de vías de los 2.00 proyectados” dijo.



UN ALIADO PARA LA PAZ



Emilio José Archila, consejero Presidencial para la Estabilización, reconoció que la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) y el sector cafetero han sido un aliado clave en la implementación de proyectos que lleven paz y estabilidad a los territorios.



La mejora o construcción de vías terciarias, o de infraestructura social, como clínicas, son algunos otros rubros en los que se ha jugado un rol clave y ha permitido sinergias, sino incluso enriquecido la visión del Gobierno en temas en los cuales se venía trabajando.



