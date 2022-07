‘A las pymes hay que verles el potencial’: cofundador de Club-Pyme

En el país hay pequeñas y medianas empresas que necesitan un impulso para salir adelante y crecer. Con ese objetivo nace Club-Pyme, una iniciativa que busca acercar a este sector inversionistas y expertos de alto nivel en temas empresariales. John Linares, socio fundador, explica el origen de la idea, las motivaciones y las metas de este proyecto que tiene poco más de un año.



¿Qué es Club-Pyme?



Estamos tratando de crear una solución para apoyar a las pymes porque consideramos que es el sector que realmente mueve la economía, el 98% de las empresas son pymes en términos de cantidad, representan el 78% del empleo y casi el 40% del PIB. Y aunque son un motor muy importante no tienen la robustez suficiente y los apoyos necesarios para potencializarse y pasar a un siguiente nivel para seguir escalando. Tratamos de entender cuáles son las razones por las cuales no pueden cumplir ese objetivo. Una de ellas es la falta de financiación adecuada.



¿Cuál es la financiación adecuada?



Muchas entidades y corporaciones tienen perfiles de personas que pueden tener la capacidad para estructurar correctamente los proyectos, desde todo punto de vista. Las pymes no cuentan con eso, se relacionan con personas que no tienen un conocimiento tan profundo. Entonces cuando van al sector financiero se estrellan porque no encuentran nada asociado a su ciclo de negocios, sino que les entregan soluciones muy estándar que no resuelven sus necesidades para crecer en el largo plazo.



¿No las ven atractivas?



De manera miope, las ven como están hoy pero no con la capacidad que pueden llegar a tener. Y si analizamos correctamente la información empresarial que presentan las pymes, tampoco es la más correcta, no presentan adecuadamente su modelo de negocio. Pueden tener estructurado y proyectado su negocio y hasta el fondeo, pero no tienen bases suficientes para soportar temas de control y gobierno corporativo. Muchas de estas empresas creen que esto puede implicar más trabas para sus actividades.

Lo que estamos tratando de mirar es cómo lograr aplicar todas esas necesidades que requieren de manera sencilla y organizada.



¿Cómo?



Lo que hicimos nosotros es tratar de unir todas las puntas en un ecosistema de impulso en donde unimos a fondeadores que quieren apoyar las pymes, que quieren lograr mayor rentabilidad pero que no están sujetos a que les paguen una cuota mensual, sino que pueden estructurar su participación a la medida.



Por otro lado, están expertos para mirar cuáles son las áreas que necesita la pyme. Algunas necesitan el soporte operacional, comercial, de estrategia o de expansión. Por ejemplo, tenemos presidentes de entidades financieras que estas empresas no pueden pagar pero sí podemos hacer que este talento dedique un par de horas para impulsar ese negocio y ahí la pequeña empresa puede tener acceso. Todo esta sujeto al objetivo de apalancar el negocio. Club-Pyme entra de manera transitoria y se retira cuando la compañía esté en el nivel que se requiere, crece y hay retorno del capital. Se le da paso al dueño para que siga ejecutando ese plan de negocio que se diseñó. Y esos recursos se recogen para impulsar a otras.



¿Cuánto llevan trabajando?



En el proyecto como tal llevamos un año y medio. Hemos consolidado los expertos, que son nuestros aliados de primer nivel y hemos fortalecido inversionistas con esta filosofía. No es fácil que entiendan que esto no se trata de una toma hostil y que genera valor a todas las partes. Hoy en día tenemos inversionistas que nos apoyan con cerca de US$30 millones para poder colocar en las pymes. Nosotros hacemos un puente y conectamos inversionistas con compañías y a las empresas les ayudamos a estructurar el vehículo correcto, puede ser un patrimonio autónomo. Club-Pyme no es un intermediario financiero sino un facilitador para que generar valor al ecosistema.



¿Dónde está el beneficio para ustedes?



Nos corresponde una tasa de éxito que depende del crecimiento de la compañía. Si no hay éxito, no hay retorno.



¿Qué características deben tener las pymes?



Impulsamos las que ya tienen un camino recorrido, que han vendido aunque no sean las más eficientes y que no necesariamente son sujeto de crédito bancario, con ventas entre $5.000 y $30.000 millones al año. No importa si está o no perdiendo plata, lo importante es que su modelo de negocio esté probado y eso, en otras palabras, lo que quiere decir es que vendan. La idea es darles un giro financiero y ayudarlas.



¿Ya tienen algún caso en marcha?



Tenemos dos casos que se han ejecutado y tenemos proyectos listos. Nos enfocamos en empresas que desarrollen productos directamente y nada de comercialización porque la filosofía es la generación interna de nuestra economía. El sector de manufactura y exportación de productos. Las tecnológicas no las miramos porque la mayoría necesita es un fondo de riesgo.



¿Qué metas tiene Club-Pyme?



Hay cerca de 500.000 pymes pero con ventas de $5.000 a $30.000 millones son menos del 20%, aproximadamente. Queremos impactar este grupo. Arrancamos con un capital de US$30 millones y quisiéramos en 3 a 5 años, tener unos $200 millones de dólares colocados.



CONSTANZA GÓMEZ