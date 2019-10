‘A. Latina puede llegar a crecer y aportar más que el 5% a Schneider’ 

Según Emmanuel Babeau, director general adjunto de Schneider Electric, a futuro la región aportará más a la compañía y puede llegar a crecer más que Europa.



En el marco del Innovation Summit Barcelona, el jefe financiero encargado y de asuntos legales de la compañía francesa explicó cómo les han resultado la estrategia de comprar empresas para aumentar su expansión.



“Creo que este es un buen momento en la historia de nuestra empresa. Porque entre 2004 y 2013 estaba la visión estratégica de crear cierto portafolio de tener varias tecnologías a disposición para prepararnos para las revoluciones que tenemos actualmente en la energía y las industrias”, explicó.



(Schneider exportará canaletas del país a Europa).



Según Babeau, desde hace seis años la empresa ha bajado en la cantidad de adquisiciones, pero en ahora han podido desarrollar nuevas capacidades para apoyar en la transformación digital de las empresas y en productividad.



“Hoy, la revolución digital nos entrega capacidad y eficacia, al hacerlo con menos. En total, Suramérica representa el 5% de nuestras ventas del grupo y es una de las zonas que crece de forma muy positiva, donde Brasil nos está ayudando en esto, pero no es la única que funciona bien. Colombia es un mercado muy importante para nosotros y se presenta como la economía más estable, incluso sobre Brasil, donde hubo más altibajos económicos”, apuntó el directivo.



Sobre las proyecciones que prevén para la región, la empresa –al tener una visión a largo plazo– quiere seguir invirtiendo incluso adquiriendo otras compañías, según el directivo.

“Hemos comprado empresas en Brasil, Argentina y Colombia que han tendido un gran desempeño, no podemos decir cuánto destinaremos porque eso va a variar, pero sí queremos seguir creciendo en nuestra visión de forma global y también fomentar ejemplo de crecimiento como los que solo vemos allá. Es el caso en Colombia de Dexson que además de su crecimiento está exportando cerca de 35% y no solo en la región, sino a Europa, donde antes no lo hacía”, afirmó.



La empresa no solo se ve centrada en temas de energías, sino con su visión puesta en un mundo fusionado entre los eléctricos y lo digital y, por ello, tiene negocios en construcción, infraestructura y data centers, pero mantiene una exposición en minería, materias primas y demás soluciones en la automatización de los mismos.



“Todos los segmentos están creciendo en los últimos 18 meses, gracias a las inversiones en Perú, Chile y Argentina. En construcción estamos creciendo con la automatización y edificios inteligentes y lo que tenemos nos sirve como ejemplo de exportación en el mundo”, dijo.



Además de comprar compañías, la idea de la firma es potencializar los negocios, incluso con acuerdos de capacitación.



“Nuestra esperanza es que, a largo plazo, Latinoamérica crezca más que el resto del grupo, aumentando también su participación en el total; hoy somos el 5%, pero puede llegar a ser 7% u 8% y el potencial de crecimiento es más alto que el promedio, incluso puede estar por encima de Europa y esa es la meta”, puntualizó el directivo.



La gestión energética le aporta a la firma 20.000 millones de euros y la automatización industrial otros 6.000 millones.



CERO EMISIONES A 2030



Deja acuerdo con el CEO de Schneider Electric , Jean-Pascal Tricoire, la firma busca estar en el grupo de las cero emisiones a 2030, además en 10 años adicionales quieren tener un 50% menos de CO2.



“En la industria de la energía y la automatización estos son dos factores entretejidos, los inversionistas se están tomando este tema en serio y ya no quieren estar en compañías que no se interesen por el medio ambiente”, explicó.