¿A qué se expone si incumple con la evaluación de riesgo psicosocial?

El cierre de 2021 aumentó el interés de las empresas por comenzar programas de prevención de riesgos psicosociales. Sin embargo, bien sea por desconocimiento o falta de interés, aún es muy alto el porcentaje de organizaciones que aún no llevan adelante este tipo de proyectos que son de vital importancia en la coyuntura actual.

(Empleadores tienen dificultades para cubrir puestos de trabajo).

Recientemente, un estudio realizado por Oracle y Workplace Intelligence en el que participaron más de 14.600 empleados, señaló que un 80% de los encuestados había visto afectada su vida negativamente durante el 2021. Mientras que las tres causas que más destacaron fueron las dificultades financieras con un 29%, un empeoramiento en su salud mental (28%) y la falta de motivación profesional (23%).

Y es que la pandemia produjo toda una serie de cambios en el ámbito laboral y los trabajadores: horarios, modalidades de trabajo, retorno a los espacios físicos, insatisfacción, estrés, se convirtieron en el pan de cada día de los colombianos y motivaron a un incremento en sus problemas de salud mental y física.

Este es un tema que ya había sido contemplado en el país por medio de la Resolución 2646 de 2008, que no solo logró definir los factores psicosociales que se deben tener en cuenta para identificar, evaluar y prevenir el riesgo psicosocial en las organizaciones, sino que también señaló las multas que podrían llegar a acarrear las empresas que no llegaran a aplicar la misma dentro de sus organizaciones.

(Empleadores ven un mercado laboral más fuerte para el cuarto trimestre).

Según la resolución, bien sea empleador o contratante, quienes incumplan con la evaluación y control de riesgo psicosocial podrían llegar a tener sanciones de hasta 500 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), es decir, $500 millones, y en el caso de reincidencia, el Ministerio de Trabajo le puede ordenar la suspensión de hasta 120 días o el cierre definitivo de la empresa.

Posteriormente, la Resolución 2404 de 2019 logró elaborar y establecer una batería de riesgo psicosocial, la herramienta que está avalada por el Ministerio de Trabajo y que permite evaluar el riesgo intralaboral, extralaboral y el estrés al que se enfrenta el trabajador.

Catherine Velandia, psicóloga, especialista en gerencia en Riesgos Laborales y Seguridad y Salud en el Trabajo, CEO de Consultores de Cambio S.A.S y quien desarrolla este proceso actualmente junto a Legis Gestión Humana dentro de las organizaciones, explicó que aún los empresarios no entienden la importancia de este diagnóstico que se debe aplicar de forma obligatoria, sin importar el tamaño de la empresa, o el tipo de contratación que tenga.

“Independientemente de la multa, los empleadores deberían interesarse por saber efectivamente cómo se encuentran y con qué condiciones están trabajando sus colaboradores para empezar a tomar medidas que puedan evitar una afectación en su salud”, aseguró Velandia.

Así mismo, agregó que la pandemia produjo un incremento en las personas con estrés, ansiedad y otras enfermedades mentales. “Por esa razón, la aplicación de la batería de riesgo psicosocial en estos momentos cobra una vital importancia para saber bajo qué condiciones y en qué niveles de estrés están los trabajadores que retornan a sus labores”.

En el balance entregado el año pasado por el Ministerio de Salud y Protección Social, durante el periodo comprendido entre el 13 de abril de 2020 y el 13 de abril de 2021, se registraron 18.089 solicitudes de atención en la línea 192, que está dirigida a la intervención en primera instancia de personas que están sufriendo algún problema relacionado con la salud mental.

Entre los motivos que más fueron consultados, con un 18,51% fue por síntomas de ansiedad; un 15,56% reacciones al estrés; 12,39% síntomas de depresión y 8,80% exacerbación en trastorno mental previo.

Lo más grave, señala la experta de Legis Gestión Humana, es que muchos no la aplican por falta de información y por estar a la espera del software del Ministerio de Trabajo, que aún no ha sido desarrollado y no se tiene fecha estimada del mismo.

Teniendo en cuenta la Resolución, si el nivel de riesgo de una empresa es alto, deberá realizar la batería de forma anual. Por el contrario, si los niveles de riesgo son medios o bajos, deberán hacerse como mínimo cada dos años.

Velandia explica que la herramienta de la batería de riesgo psicosocial le brinda a la empresa información o un diagnóstico de manera específica para identificar, evaluar y prevenir en qué aspectos puede mejorar, ya que los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo están encaminados hacía la mejora continúa de sus trabajadores.

Por su lado, Legis Gestión Humana apoya a las empresas para que hagan esta evaluación siguiendo los parámetros de la resolución dada por el Ministerio de Trabajo, para encontrar los factores de riesgo psicosocial a través de la medición y el análisis de aspectos intralaborales, extralaborales y condiciones individuales de los colaboradores.

Adicionalmente, va a realizar un evento gratuito de forma virtual el 23 de febrero de 9 a 11 de la mañana, que tiene como nombre: “La importancia de evaluar, mitigar e intervenir el riesgo psicosocial en las organizaciones”, y que va a contar con dos conferencistas especialistas en el tema.

Cabe destacar que a diario aumentan los casos de personas que reportan algún problema de salud mental, presentan un cuadro de depresión u otro trastorno que termina afectando gravemente tanto su vida personal como laboral, y que también tiene consecuencias más graves dentro de las empresas como el aumento en los casos de ausentismo, baja de productividad, alta rotación de empleados, casos de síndrome de ‘burnout’ e incapacidades médicas que afectan los costos de la compañía.