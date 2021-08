A US$51 millones llegó la utilidad de TGI en el primer semestre

Archivo particular

La Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), cierra el segundo trimestre del 2021 con un incremento en su utilidad neta del 96% vs mismo período del año anterior.



Así finalizado el primer semestre del año el margen Ebitda del negocio alcanza el 79.6%, superior en 1.4 pp vs el 2021, una menor caída de los ingresos en 10pp vs lo esperado para el año.



“Los resultados son gracia a un alto enfoque en la construcción de procesos robustos que entregan eficiencia operacional y financiera; consistentes con el plan de trabajo propuesto por la compañía para el 2021, basado en Crecimiento, Transformación, Eficiencia, Creación de nuevas capacidades y transformación cultural; comprometidos con nuestra gente y con las comunidades donde operamos”, resalta un comunicado de la compañía.



Cabe destacar el desarrollo de nuevos productos para la industria, el parque térmico y el GNV con volúmenes incrementales de 2,7 millones de pies cúbicos diarios (mpcd) así como la participación activa en la elaboración de la hoja de ruta de Hidrógeno que viene desarrollando el Gobierno Nacional.



“TGI es una compañía que más allá de conectar fuentes con centros de consumo ha logrado construir una red de desarrollo sostenible. En el año 2020 y lo corrido del 2021, ha beneficiado a más de 42.000 personas a través de sus programas de gestión social en 156 municipios con inversiones de más de USD$1.4 millones, enfocadas en programas relacionados con empleo, educación, infraestructura, gasificación rural a través de redes para el progreso”, subraya la nota.



De igual forma, avanza en su compromiso ambiental con la captura de más de 15.800 toneladas de CO2 equivalente, en áreas estratégicas de conservación y en la gestión de riesgo y atención de desastres en el 100% de las áreas donde tiene operación y nuevos proyectos.



