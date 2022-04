El regreso de Harley-Davidson a Bogotá: lo que ofrecerá y cómo operará

El próximo 28 de abril, a las 5 p.m., abrirá sus puertas nuevamente en Bogotá, la marca de motocicletas Harley-Davidson, en una vitrina en la avenida 19 con calle 109, según lo anuncia Enrique Mejía, director de Motoamericana.



El directivo habló con Portafolio sobre las expectativas, el respaldo con el que ahora están en la ciudad. Se trata de motocicletas que inician en $70 millones, pero casi todos los modelos están por encima de los $110 millones hasta casi los $180 millones.



(Vea: ‘Los jóvenes se han vuelto expertos en los sabores picantes’)



¿Cómo es ese regreso a Bogotá?



Luego de que en 2017 el anterior representante bajó el telón, el año pasado comenzamos los primeros contactos con la fábrica para asumir la representación, y a partir del mes de abril abrimos la nueva vitrina de Harley-Davidson en Bogotá.



¿Quién respalda la marca?



Motoamericana es la empresa titular que desde 2021 representa a Harley-Davidson en Bogotá, la cual hace parte del Grupo Autogermana, reconocido representante de marcas Premium con una trayectoria de más de 40 años en el mercado. Esto significa que los harlistas pueden contar con un representante serio, con importantes inversiones en nuevos productos, servicio técnico especializado y repuestos originales.



(Vea: Cinco apuestas de Bodytech para celebrar sus 25 años en Colombia).



¿Qué productos llegan a Bogotá?



Harley-Davidson ha diversificado su portafolio de productos y en la actualidad cuenta con 6 familias: Touring, CVO, Street, Cruiser, Adventure Touring y Trike. En Bogotá, Motoamericana ofrece la mayoría del catálogo de la marca, pero son tres los principales modelos que serán protagonistas de la vitrina:



La Breakout 114, un modelo perteneciente a la familia Cruiser propulsado por el motor Milwaukee-Eight 114 que se destaca por enviar un par masivo de 155 Nm al neumático trasero de 240 mm y por sus detalles personalizados de punta a punta, además de chasís y suspensiones Softail reinventados. Están disponibles las Fatboy 114, ícono de la marca que se destaca por sus piezas cromadas, las llantas anchas y la clásica posición de manejo. Es Cruiser.



Por supuesto está la Pan America 1250, poderosa motocicleta multipropósito para viajes de largo aliento y con alta dosis de tecnología. Perteneciente a la familia Adventure Touring, la Pan America 1250 entrega una refinada experiencia de conducción. También la CVO Street Glide, moto superpremium de alta personalización, y la Freewheeler, conocida como el gran triciclo viajero.

Enrique Mejía, director de Motoamericana. Archivo particular

¿Cómo serán el mantenimiento, el sitio Harley y los juguetes para los fanáticos?



Los harlistas del país tienen un equipo compuesto de 12 personas que en la vitrina de Bogotá trabaja por ellos, siempre con el apoyo y experiencia del Grupo Autogermana. El personal técnico para atender las motos ya fue entrenado y certificado por Harley-Davidson y el Grupo cuenta con toda la tecnología y herramientas necesarias para atender las máquinas.



Así que solo nos falta abrir. Le cuento que para realizar servicio, ya tenemos lista de espera y por ello esa parte del negocio abrirá antes de la inauguración oficial y atenderá desde el 19 de abril porque tenemos mucha demanda.



La ciudad contará con una tienda de souvenir y un amplio surtido que incluye: accesorios, chaquetas, pañoletas y tenemos logo propio de ‘Harley-Davidson Bogotá’.



(Vea: Los CEO colombianos más presentes en las conversaciones digitales).



Y ¿cómo operarán las garantías?



El primer servicio se hace a los 1.600 kilómetros y luego cada 8.000 kilómetros con dos años de garantía. Harley maneja su marca como federada, entonces en Colombia también existen dos puntos más uno en Medellín y otro en Barranquilla, cada uno independiente, pero todos en condición de responder por las garantías de las máquinas. En ese sentido, nosotros podemos atender motos que hagan tránsito en Bogotá.



Por esta época los importadores sufren de estrés porque la mercancía no llega, a ustedes ¿cómo les va?



Somos parte de un grupo muy fuerte en Colombia y no improvisamos. En junio del año pasado hicimos nuestro primer pedido y llegó en los tiempos acordados, allí no solo eran motocicletas nuevas, sino repuestos, accesorios y productos para los fans. La marca entregó todo el pedido y vamos trabajando mirando al mediano plazo para no tener sorpresa. Le quiero contar que esta marca tiene cadena logística propia y garantiza que los barcos lleguen tiempo a los puertos colombianos.



(Vea: Las empresas del país están ausentes en las conversaciones sociales).



Y las metas…



En principio queremos colocar 100 motos y tenemos inventario suficiente para hacerlo. Y buscamos una participación del mercado en el segmento Premium del 2 al 5 por ciento.

CÉSAR GIRALDO

​Subeditor Portafolio