Los detalles del plan con el que quieren rescatar a TransMilenio

La Alcaldía Distrital envió un proyecto al Concejo de Bogotá con el fin de encontrar recursos que puedan garantizar la operación de TransMilenio, pues de lo contrario el sistema solo podría operar hasta finales de agosto y en septiembre suspendería el servicio.



De acuerdo con el gerente de la empresa, Felipe Ramírez, con esta petición se busca sopesar la disminución de ingresos producto del covid-19.



Pero, ¿en qué consiste el proyecto?, ¿Cuánta plata busca?, ¿hacia dónde más apunta?, ¿por qué esas inversiones no se incluyeron en el proyecto de acuerdo presentado al Concejo?



Conozca las respuestas a estas y otras dudas frecuentes sobre el tema.



¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO PRESENTADO AL CONCEJO DE BOGOTÁ?



El proyecto presentado al Concejo es una adición presupuestal por 1,8 billones de pesos con dos componentes principales:



A). Recursos para la ejecución de la primera parte del plan de rescate social general en Bogotá por 670 mil millones (de un total de 1,7 billones de pesos, el resto de los cuáles será programado para ejecución en 2022).



B). Recursos por 1,1 billones de pesos para garantizar el funcionamiento de TransMilenio, cuyos ingresos han caído drásticamente como consecuencia de la emergencia covid y de las medidas implementadas para controlar la pandemia.



El proyecto también se incluye 9 mil millones de pesos para atender la gestión y las necesidades específicas de varias entidades del Distrito (Secretaría Distrital de Cultura, Catastro, Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal (IDPAC) y Atenea).

$1,1 billones busca la Administración Distrital para garantizar el funcionamiento del sistema TransMilenio

¿ES LO MISMO EL PROYECTO PRESENTADO AL CONCEJO QUE EL PLAN DE RESCATE ANUNCIADO POR LA ALCALDÍA?



El plan de rescate anunciado por la alcaldesa Claudia López es un plan para ser ejecutado entre 2021 y 2022.



El proyecto de adición presentado al Concejo incluye solamente los recursos del plan de rescate que van a ser ejecutados en 2021, y no incluye los que van a ser ejecutados en 2022.



GARANTÍA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO



Según la Alcaldía y TransMilenio, los ingresos del sistema han sido duramente afectados por la menor utilización del transporte público, por los efectos de la pandemia y las medidas implementadas para reducir los contagios.



De acuerdo con las autoridades, los fondos y recursos disponibles solo cuentan con recursos para cubrir el primer semestre del 2021.



La idea es que con esta adición presupuestal, la Administración Distrital pueda garantizar en lo que resta del año la movilidad.



¿POR QUÉ SE PLANTEA USAR RECURSOS DE CRÉDITO PARA CUBRIR GASTOS RECURRENTES COMO ES EL DÉFICIT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO?



Los recursos que la Alcaldía está solicitando no son para cubrir el déficit en la operación normal del sistema, sino los que están asociado directamente con los efectos de la pandemia, que ha golpeado a todas las ciudades del mundo.



¿POR QUÉ EL PESO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN ESTA PROPUESTA?



Según la Alcaldía, no es posible pensar en reactivación económica, generación de empleo, y rescate social sin garantizar el funcionamiento del Sistema de Transporte público. La parálisis del transporte público golpearía principalmente a la población de ingresos bajos que son los que más lo utilizan.

Según cifras de la Alcaldía, el 87% de los viajes corresponde a personas de estratos 1, 2 y 3, que usan el transporte público para movilizarse a sus lugares de trabajo y estudio.

- El 87 % de los viajes corresponde a personas de estratos 1, 2 y 3 que usan el transporte público para movilizarse a sus lugares de trabajo y estudio.



- El 72 % de los viajes en la ciudad se realiza para trabajar, estudiar o recibir atención en salud.



¿DE CUÁNTO ES EL DÉFICIT?



Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha (16 meses), el déficit del Sistema de Transporte público en Bogotá generado por la emergencia covid es de 2,2 billones de pesos: distribuidos en 972.000 millones en 2020 y 1,24 billones en 2021.



De acuerdo con la Alcaldía, se está trabajando para garantizar la continuidad del servicio, y por eso con el Gobierno Nacional están en la búsqueda de la financiación del 50% de dicho déficit, que en el proyecto que se presentó pretende cubrir con 1,1 billones para 2021.



Por ahora, la Administración Distrital solo cuenta con recursos propios, hasta que estén aprobados y disponibles los que entrega la Nación.



El proyecto presentado por la Alcaldía está soportado en recursos totales por 1,8 billones de pesos, provenientes de las siguientes fuentes:



• Cupo: corresponde a la priorización de montos que iban a ser destinados a otros fines y sectores, para concentrar esos recursos disponibles únicamente al rescate social y económico de la ciudad en 2021.



• Recursos del Balance: son aquellos disponibles -que provienen del balance- para 2021, es decir, los recursos ya existentes en la Dirección Distrital de Tesorería, por el manejo financiero de la ciudad y los mayores recursos por dividendos del Grupo de Energía de Bogotá, ya aprobados en asamblea.



• Otros Distrito: se trata de recursos corrientes que se encontraban, una parte, en Secretaría de Desarrollo Económico para gastos en arrendamiento, que ya no serán requeridos y recursos para el funcionamiento de la nueva entidad Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología ‘Atenea’, que estaban separados en la Secretaría Distrital de Hacienda.



• Estampilla Procultura: se trata del balance del recaudo por dicha estampilla, que se destina a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, y se dirige finalmente a los gestores culturales.



• Administrados: son recursos para el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, provenientes de excedentes de 2020 de recursos administrados, es decir, recursos generados por dicha entidad.



¿CUÁL ES EL COSTO FISCAL DEL PROYECTO?



La propuesta radicada al Concejo no genera impacto fiscal porque está basada en el presupuesto de este año y abarca “recursos ya existentes en la Dirección Distrital de Tesorería; mayores recursos por dividendos del Grupo de Energía de Bogotá, ya aprobados en asamblea, y recursos del cupo de deuda del Acuerdo Distrital 781 de 2020”.



De hecho, desde las autoridades dicen tener claro cuál es la "difícil situación que atraviesa la ciudad", por lo que "estamos pidiendo autorización al Concejo de Bogotá para reasignar recursos ya aprobados de cara a cuidar a las familias más afectadas por la pandemia".



RESCATE SOCIAL



El paquete social propuesto para 2021 incluye los 670.000 millones de pesos que se presentaron al Concejo, dirigidos principalmente a: 389.000 millones de pesos en transferencias monetarias a hogares pobres y vulnerables; 116 mil millones para programas de educación, empleo y generación de ingresos de jóvenes y mujeres; 91 mil millones para subsidios de vivienda, y 41 mil millones para atención a primera infancia.

El otro componente del proyecto es el rescate social, con el cual se busca mejorar los ingresos de las familias en estado de pobreza y vulnerabilidad en Bogotá. Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

¿QUÉ INVERSIONES SE DEJARÁN PARA 2022?



1,03 billones de pesos distribuidos en: 364 mil millones para educación; 169 mil millones para empleo y generación de ingresos para jóvenes y mujeres, y 503 mil millones para obras de infraestructura en mejoramiento y mantenimiento de malla vial local, parques, centros de desarrollo comunitarios e infraestructura cultural, entre otros.



¿POR QUÉ LAS INVERSIONES DEL 2022 NO SE INCLUYERON EN EL PROYECTO PRESENTADO AL CONCEJO?



Porque corresponden a proyectos que no alcanzarían a ejecutarse este año, ya que requieren estudios y/o diseños y/o procesos contractuales que no se alcanzan a completar y lograr su implementación en 2021.



¿QUÉ BUSCA EL PLAN DE RESCATE SOCIAL?



La prioridad es, a partir de este año, implementar acciones necesarias para generar empleo y mejorar los ingresos de las familias en estado de pobreza y vulnerabilidad en Bogotá, resultado de la pandemia.



Garantizar entre este año y el entrante, presupuesto para ejecutar más recursos que nos permitan fortalecer programas de generación de empleo a mujeres y jóvenes; educación de calidad para todos; ingreso social para familias en pobreza y vulnerabilidad, y subsidios de vivienda, principalmente.



¿CUÁL ES LA EJECUCIÓN DEL CUPO DE ENDEUDAMIENTO EN EL DISTRITO?



Son varias las entidades del Distrito que han establecido compromisos presupuestales por esa vía, los cuales suman en la actualidad cerca de 1 billón de pesos y, al 31 de diciembre, llegarán a cerca de 4 billones.



"Los pagos derivados de esos compromisos se van atendiendo con el saldo de liquidez de la caja y, en la medida que esta disminuya, se tomarán las operaciones de crédito. En consecuencia, no tiene sentido salir a contratar ya los empréstitos y pagar intereses, teniendo recursos en la caja", se explicó desde la Alcaldía.



