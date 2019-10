Abren el primer laboratorio de internet de las cosas en Colombia

Archivo particular

Colombia cuenta desde este miércoles con el primer Laboratorio de Internet de las Cosas (IoT) para emprendedores, creado por Telefónica Movistar y Wayra -su hub de innovación abierta- en alianza con CEmprende, el campus para el desarrollo de emprendimiento e innovación de América Latina, iNNpulsa y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



(El internet de las cosas y su rol en los negocios).

“Con la apertura de este primer laboratorio ratificamos el compromiso del Gobierno Nacional de promover un mayor crecimiento de nuestra economía a través del emprendimiento y la innovación. Por eso desde el Ministerio, y con el liderazgo de iNNpulsa, nuestro reto es generar condiciones competitivas para potenciar este proyecto que lideran Telefónica Movistar y Wayra. Será una gran alianza para fortalecer el ecosistema de emprendimiento”, señaló el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.



El objetivo de este espacio es brindar a los diferentes actores del ecosistema emprendedor colombiano un ambiente propicio para desarrollar aplicaciones y herramientas con base en tecnología IoT y que las puedan probar sobre una red exclusiva.



“Queremos que el beneficio de la nueva era digital llegue a todas las personas, y por eso hoy inauguramos este espacio que busca atender las necesidades de las empresas y los emprendedores. Queremos transformar la sociedad a través de la tecnología y cerrar la brecha en talento digital que aún persiste en Colombia, ofreciendo una red de última tecnología, la primera de su clase en el país”, afirmó el presidente CEO de Telefónica Movistar Colombia, Fabián Hernández.



(Empresas colombianas deben apostarle al internet de las cosas).



Al laboratorio podrán asistir los diferentes actores del ecosistema emprendedor de Wayra y CEmprende al que estas tecnologías le apliquen dentro de su línea de negocio.

El presidente de iNNpulsa, Ignacio Gaitán, explicó que “vamos a hacer un proceso de inscripción y allí verificamos que el emprendimiento tiene necesidad de uso de alguna de las tecnologías y, entonces, le habilitaremos un espacio para que puedan desarrollar prácticas de laboratorio, luego de ser aceptados, se les asignará una cita para que puedan utilizar el laboratorio”.



Adicionalmente, se crearán espacios de capacitación para los emprendedores donde podrán avanzar en temas de desarrollo de soluciones IoT, contarán con material de formación para las interacciones con los dispositivos dispuestos allí y el apoyo de personal capacitado. Este espacio es una caja de herramientas para que los emprendedores se apropien de la tecnología IoT y puedan innovar y experimentar con ella, además de desarrollar, profundizar o escalar sus soluciones basadas en Internet de las Cosas en la red LTE-M o NB.



(El Internet de las Cosas para el campo y los supermercados).



Gaitán resaltó que este tipo de alianzas entre Gobierno y sector privado están transformando el ecosistema. “La articulación de todos los actores del país, tanto públicos como privados, en función de fortalecer las capacidades tecnológicas, innovadoras y competitivas de nuestros emprendedores y empresas, es uno de los principales logros de este Gobierno y que tendrá un impacto profundo en el desarrollo económico de Colombia en los próximos años”, concluyó Ignacio.



Requisitos que deben cumplir los emprendedores:



• Tener una solución o servicio desarrollado que se encuentre en las siguientes líneas de negocio: Metering, Agricultor & Livestok, General tracking, Industrial & Urban Furniture y Consumer IoT.

• La solución desarrollada no debe contemplar servicios de voz, transmisión de video o transferencia de archivos.

• Las redes LTE para IoT son especialmente diseñadas para soluciones de baja transaccionalidad.

• Las soluciones con envío de datos de gran tamaño a plataformas no deben ser sensibles a latencia.

• Los dispositivos desarrollados no deben ser agresivos con la red (conectarse con sesiones abiertas). Adicionalmente, deben soportar las siguientes bandas; 2.100 MHz., 850 MHz. y 1.900 MHz.



Julio César Galeano González

Redacción Portafolio