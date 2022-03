Acalis proyecta nuevas sedes para adultos mayores en el país

Cuando las estadísticas muestran que la población mayor crece en Colombia, la expansión de centros especializados para su atención también aumentan en el país. Juan Francisco Marinovic, CEO de Acalis Latam, explica el plan de expansión en Colombia.



¿Qué es Acalis?



Es una empresa que nació en Chile, de fondos europeos, acompañados por una empresa francesa que se llama DomusVi, que debe ser ‘top’ tres en el mundo, en cuidado de personas mayores. Cuenta con más de 25.000 residentes, 400 residencias y una serie de instituciones adicionales que dan servicios domiciliarios, psiquiátrico, de rehabilitación motora y que ha venido a acompañar este esfuerzo en Latinoamérica que se inició en Chile en el año 2010. En el 2020, aterrizó en Colombia.



¿Y cómo ha crecido?



En Chile, ha logrado construir más de 10 residencias. Ahora, en julio, abrimos la 11 y en el 2020 abrimos la primera en el sector de El Poblado en Medellín, con una inversión de US$18 millones para 122 camas. Y a mediados de 2021 abrimos la segunda residencia en Teusaquillo, en Bogotá, con 210 espacios, por US$21 millones. Pretendemos crecer porque la verdad es que la necesidad en Colombia de servicio para los adultos mayores es bastante amplia, como lo es en toda la región. Sabemos que demográficamente los países han ido cambiando a tasas de natalidad muchísimo más bajas y crece la porción de la población mayor, Esto genera no solo una necesidad, sino una oportunidad de negocio para ofrecer servicios a gente que los necesita.



¿Cómo crecerán más en Colombia?



La necesidad es muy amplia y uno de nuestros principales objetivos a través de estas primeras inversiones es mostrar lo que se puede hacer y la calidad de servicio que podemos dar, que es una muy buena combinación entre hotelería y salud, y de alguna forma desmitificar lo que se entiende comúnmente como una residencia de adulto mayor o como todo el mundo lo conoce como un ancianato o un asilo de anciano.



Esto es totalmente diferente, es un servicio de excelencia para una población muy desatendida y que, por lo tanto, pretende crecer no solo en Bogotá sino en otras regiones del país. El año pasado contratamos un country manager local quien lidera el crecimiento y la consolidación, y busca nuevas ubicaciones para seguir creciendo. El periodo en el que decidimos aterrizar en Colombia ha sido un periodo bastante desafiante por el virus pero creemos que son circunstancias que van a pasar.



¿Cuántas sedes podrían abrir en el país?



Sí, hoy estamos en el orden de 350 camas y nuestra intención es llegar a 1.000, con residencias que en promedio tienen 150 camas, por lo tanto queremos llegar a unas 5 o 6 residencias en un plazo de cinco años. Y eso incluye una inversión del orden de US$80 millones y que por lo tanto, con lo que aprendamos en Bogotá y ver la necesidad y la velocidad con que se completa la ocupación de determinar las ubicaciones. Hemos visto, Cali, Bucaramanga, Cartagena. Hemos visto ubicaciones potenciales pero tenemos el compromiso de seguir creciendo para llegar a las 1.000 camas al menos.



Somos ambiciosos pero sabemos que el mercado hay que explorarlo, entender al consumidor colombiano y por lo tanto estamos seguros de que nos va a ir muy bien.



¿Cuáles son esos datos demográficos que les habla del potencial del mercado colombiano?



Si uno mira la población europea, alrededor del 20 al 22% de la población corresponde a personas mayores. En Latinoamérica este número sigue creciendo y hoy día estamos de entre el 12 y el 15% y todavía está por crecer y hay varios datos que soportan ese crecimiento que son de diferentes instituciones como, por ejemplo el Banco Mundial que dice que entre el año 2040 el año 2050 la cantidad de personas mayores se va a duplicar en Colombia y en Latinoamérica.



¿Influye para tomar el servicio la percepción de abandono de parte de las familias? ¿Cuál es el costo?



Eso se asocia al ancianato o al asilo de ancianos. La verdad es que el que servicio que venimos a ofrecer, está, justamente, en contra de eso. No es menor reconocer que hay muchos adultos mayores que necesitan acompañamiento.



También es cierto que una familia que atiende a una persona mayor se estresa y asume cierto nivel de tareas que, comúnmente derivan en que algún miembro de la familia no trabaja para hacer ese apoyo lo que conlleva a una serie de costos. Tenemos precios que parten desde los $5 millones y el precio final va a depender de la evaluación de dependencia del residentes.



Creo que son mitos que hay que abandonar. No hay que desconocer los montos que las familias gastan en el cuidado de una persona mayor.

CONSTANZA GÓMEZ