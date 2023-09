Acción del Grupo Éxito debuta en Wall Street con caída del 24 %

Desde el pasado 22 de agosto, un día antes de que la acción de Almacenes Éxito se comenzara a negociar en la Bolsa de Nueva York, su precio ha caído el 24,1 %.



Diversos factores operativos y de mercado, de acuerdo con analistas, no han permitido una mejor formación de precio de una compañía que si bien muestra unos buenos ingresos, pero unos regulares resultados financieros.



El precio de la cadena de comercio está en $2.994, lo que quiere decir que se cotiza un 55 % de su valor en libros ($5.414,23) y en la Bolsa de Valores de Colombia el comportamiento del título ha sido negativo, hecho que se muestra en que el lapso mencionado ajusta una caída de $951.



Hay que recordar que desde el pasado 23 de agosto el papel se negocia en la bolsa Nyse (New York Stock Exchange) con American Depositary Receipts (ADR) y en la bolsa de São Paulo a través de los BDR.



De acuerdo con Jahnisi Cáceres, analista de renta variable de la firma comisionista Acciones y Valores, lo que pasa con la acción de Almacenes Éxito es que “el proceso está en su fase inicial por lo que aún se encuentra sorteando muchos aspectos operativos”.



El analista considera que aún se está dando el proceso para que se vea la demanda del activo y tiene poco tiempo de negociación como tal en la bolsa de Nueva York.



Cáceres dice que en cuanto a la posible venta por parte de los dueños brasileños, “eso depende más del valor fundamental de Almacenes Éxito que su valor negociado en bolsa, entonces tendríamos dos factores en juego que este es el mes de prueba que tiene la compañía para demostrar la perspectiva positiva de su proceso, por lo que es probable que no se apresuren a aceptar ofertas de parte del Grupo Gilinski y lo otro es que el valor en libros es muy superior, por lo que una oferta a estos precios sigue sin ser lo suficientemente atractiva”.



Hay otros factores en juego, en especial en la Bolsa de São Paulo, por el hecho de que se podrían presentar algunas restricciones para los accionistas de ese país que recibieron títulos de la compañía.



Hace pocos días se realizó la transferencia de las 1.080.556.276 acciones ordinarias en circulación de Éxito de propiedad de Companhia Brasileira de Distribuição equivalentes al 83,26% de las acciones ordinarias en circulación de Éxito, al Programa de Recibos de Depósito Brasileros Nivel II de Éxito (BDRs Nivel II), a Itaú Unibanco BDR Program al Programa de Recibos de Depósito Americanos Nivel II de Éxito (ADRs Nivel II), y a J.P. Morgan Chase Bank NA FOB Holders of DR (Éxito ADR Program), cuyo custodio local es BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria.



Con la ejecución de estas transferencias, se presentaron cambios en la participación accionaria de Éxito superiores al 5% de su capital, con lo que se informó la nueva composición accionaria resultante mediante el reporte de los 25 principales accionistas entre los que están Itaú (42,96%), JPMorgan Chase Bank (40,3%) y GPA (8,26%), entre otras compañías.



Los ingresos hasta junio

A junio los ingresos operacionales consolidados alcanzaron los $10,6 billones y crecieron 13,5% frente al año anterior, impulsados por el incremento en ventas del 13,8 % producto de la buena dinámica comercial en las operaciones de los tres países en los que tiene presencia (Colombia, Uruguay y Argentina).



La operación en Colombia representó el 71% de los ingresos operacionales.



