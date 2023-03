‘Alza en tarifas apalanca rendimiento financiero’

El sector hotelero ha tenido que apretarse el cinturón para atender su negocio de manera sostenible financieramente sin perjudicar al huésped, por eso en algunos hoteles la optimización de costos y la tecnología han jugado un papel fundamental.



Para Thomas Dubaere - CEO de Accor América, la cadena ha logrado cifras récord con más eficiencias y subidas en las tarifas.



¿Cómo fue la dinámica en 2022?



Creíamos que el negocio regresaría para 2024 o 2025, y si bien en 2022 los primeros meses había pandemia y restricciones para viajar, eso cambio desde abril, con el regreso de los eventos, que apalancaron viajes de negocios y de ocio.



Además, desde entonces vimos un cambio en la dinámica, y es que los sectores se mezclaron, es decir, bleirsure.



Por ejemplo, el huésped que viene a una convención ya no llega el día que empieza el evento, sino por ejemplo el viernes, para disfrutar el fin de semana del destino y todo por un vuelo, las personas están optimizando mucho más el viaje que antes.



¿Cómo van las cifras de recuperación financiera?



Nuestro RevPar (medida de rendimiento financiero) creció 26% frente a 2019. El volumen de negocio (ingresos) se duplicó frente a 2021.



Básicamente la ocupación llegó a niveles de 2019 y los precios aumentaron tanto que la mezcla de los dos hizo un crecimiento del 26%, entre hospedaje y otros servicios.



¿Cómo les fue en el caso de Colombia?



Fue el primer país en recuperar la ocupación, en 2022 cerró en 76% esto por dos razones, primero es un país muy atractivo por su turismo y dos, el segmento local es muy fuerte en este país, a diferencia de países europeos que tienen mayor turismo extranjero.



¿Cuáles son los planes América 2023?



Tenemos un total de 550 hoteles y nuestro plan de desarrollo es de 25 a 30 hoteles en este año en distintos países, la mayoría serán en Brasil, esto sin dejar de lado a Colombia, Chile, México, Estados Unidos y Canadá.



¿Cuál será el siguiente hotel?



Brasil, y así serán los siguientes cuatro.



En el caso de Colombia no tendremos aperturas este año, pero estamos negociando seis hoteles que estarán trabajando con nosotros en los próximos 18 a 24 meses de todos los segmentos, por ciudades dos o tres hoteles serán en Bogotá, uno en Cartagena y otros en Montería.



El Gobierno está mirando potencializar otros destinos, ¿han pensado incursionar con su cadena en estos?



Tenemos una gran ventaja y es que tenemos más de 45 marcas de todos los segmentos, hasta lujo, eso nos ayuda, y vemos el potencial de cada país, eso nos obliga a buscar inversionistas para nuevos destinos.



Hasta ahora es más fácil invertir en ciudades grandes del país, pero cuando el Gobierno incentiva esta inversión -y se pretende que estimulen estas inversiones- y se trabaja de la mano, por qué no. En un país que tiene un turismo local tan fuerte, es bueno invertir en ciudades secundarias.



¿Cómo será el crecimiento de la industria en los próximos años?



Esperamos un crecimiento de 7% a 10% solo este año de manera global. Sin embargo, hay mejores ciudades que otras, por ejemplo China que apenas se está recuperando, le falta un largo camino.



Existen retos en la región y en el mundo de sobre costos. ¿Cómo enfrentar esta situación?



Una crisis trae muchos impactos negativos, pero también le permite a la industria repensar las cosas y trabajar de manera diferente, no solo para bajar los costos sino para que el servicio y la experiencia crezca, eso es importante en nuestro negocio. La inflación está en todo el mundo y en todos los sectores, los vuelos están con precios altos y tenemos que recuperar de una manera u otra lo que ocurre con la inflación. La mayoría de nuestros colaboradores regresaron después de dos años y debemos pagarles bien y si la inflación aumenta tenemos que encontrar otras maneras como por ejemplo la tecnología.



¿Qué procesos tecnológicos han incorporado?



Hemos utilizado la tecnología para eliminar todos los temas administrativos que las personas tenían que hacer, entre otros.



¿Esto cómo ha repercutido en el precio de las tarifas?



El RevPar creció 26%, el 95% viene del precio, solo 5% es aumento de la ocupación. Esto ayuda a mitigar los impactos de la inflación.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio