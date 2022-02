Acer Colombia: segmento gaming crecería 10% en 2022

Luego de un año complicado para las compañías tecnológicas, por cuenta de la crisis de insumos y demoras en entregas, marcas como Acer proyectan un 2022 con un alza en sus ventas; en especial del segmento gaming.



En entrevista con Silvio García, gerente de Acer en Colombia, el ejecutivo habló sobre las proyecciones de la compañía para este febrero y de su nuevo portátil sostenible.



¿Cuál es el balance que hace la marca del cierre de 2021?



El 2021 fue un año de muchos retos, tuvimos que afrontar diversos problemas relacionados con la cadena de suministros, que se dio por la escasez de partes, especialmente en pantallas LCD y de algunos componentes para los computadores. Asimismo, se presentaron retrasos de hasta un año en las entregas que incluyeron sobrecostos en los contenedores, lo que sin duda afecto las ventas.



Pese a todos estos desafíos puedo decir que tuvimos un buen año, logramos un crecimiento de doble dígito en la región. En Colombia logramos crecer un poco más del 10% en total país. Hubiésemos crecido realmente mucho más, pero no teníamos producto suficiente, la mayoría de los equipos llegaron para el 28 de diciembre, lo que nos frenó ese crecimiento.



Frente a todos estos desafíos, ¿el consumidor final se vio obligado a pagar más por

los computadores?



Si bien se dio un incremento, por la tasa de cambio, por la subida de insumos y de contenedores, este no fue tan fuerte para no afectar al consumidor final. La mayoría de las compañías nos preparamos para tener un dólar estabilizado durante todo el año.

Asimismo, el tener una exención de IVA en productos por debajo de $1.815.400 ayudó a que los consumidores lograran adquirir los mismos productos que estaban en 2020 exentos de IVA.



¿Cómo iniciaron el año y cómo ven la dinámica de las ventas con el regreso a clases de colegios y universidades?



Arrancamos un poco mejor, ya que ha llegado producto y eso nos permite estar preparados para atender el back to school. Desde hace dos año febrero se ha convertido en un mes muy importante para nuestras ventas, sin dejar de lado que las fechas tradicionales siguen siendo importantes. Digamos que nuestras expectativas también están enfocadas en el primer día sin IVA, el próximo 11 de marzo, ya todo está preparado con mucha antelación y la mayoría del producto ya fue despachado o está siendo despachados. Creemos que el mercado evidenciará un crecimiento importante. Nosotros tenemos una participación en el mercado de consumo del 14,9% y la meta es seguir creciendo y llegar a tener una participación del 17% este 2022.



¿Cómo proyectan este año sus ventas, teniendo en cuenta la crisis externas?



Nosotros creemos que la crisis se calmara para este 2022 de alguna manera. No obstante, lo que corresponde a los suministros, contenedores y barcos creemos que se seguirán presentado algunos problemas pero solo en la primera parte del año. Pero los pedidos a fabrica ya están hecho para tener una confiabilidad. De tener inventario hasta el tercer trimestre garantizado.



¿Cómo les ha ido con la línea corporativa?



Esa línea es muy importante y es un negocio en donde no somos lo líderes, pero estamos entrando con mucha fuerza. Esta categoría está dirigida a pequeña y mediana industria. También nos presentamos en Colombia Compra Eficiente y logramos poner más de 20 maquinas que están dentro del proceso.



¿Cómo va el segmento gaming y qué tanta participación tiene en las ventas?



Gaming, para nosotros representa el 25% del total de nuestras ventas en las Américas, integrada por Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica. Es sin duda una línea que viene creciendo fuertemente. Y es por ello que la marca viene trabajando en nuevas innovaciones en el campo del gaming y en sostenibilidad.



El computador gaming no solo es para una persona que esté jugando, sino también para los creadores que buscan una maquina con unas capacidades de procesamiento muy altas y rápidas. Colombia es uno de los principales mercados del gaming en Latinoamérica y viene creciendo al 8% y 9% de las ventas de consumo. Para este año se proyecta que crezca un 10% o 11% del total de las ventas.



¿Cuál es el nuevo equipo que presenta la marca?



Se trata de la llegada del portátil Aspire Vero, el primer producto centrado en la sostenibilidad bajo la plataforma Earthion, una combinación de las palabras Tierra + Misión, que une las iniciativas ecológicas de la empresa. Earthion lidera la nueva misión de Acer, que también ha establecido el compromiso de generar energía renovable para todo su uso energético para 2035.



JOHANA LORDUY

PORTAFOLIO